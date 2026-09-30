Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

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सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं पर मुनाफाखोरी के खेल पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवाओं की कीमतों में 10 गुना बढ़ोतरी क्यों? इतना सारा पैसा कहां जाता है? इससे किसे फ़ायदा हो रहा है?

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