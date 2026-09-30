Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर कड़ी फटकार लगाई. वहीं, मध्य प्रदेश में वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसद क्षैतिज आरक्षण का ऐलान हुआ. इन खबरों के अलावा, एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.
'दवा कीमतों में 10 गुना बढ़ोतरी क्यों? ये कत्लेआम है...', अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर SC की कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों द्वारा कैंसर की दवाओं की कीमत 10 गुना तक बढ़ाने पर गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने सभी दवाओं पर 16% मार्जिन की वकालत की. मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से अस्पतालों द्वारा मरीजों को अपने ही केमिस्ट से दवा खरीदने के लिए मजबूर करने के मामले पर गौर करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.
पूर्व अग्निवीरों के लिए MP सरकार का बड़ा तोहफा! पुलिस, जेल और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में मिलेगा 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीएम मोहन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया. इसमें पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं.
यूपी में हुक्का बार पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख... 'सेल्फ सर्विस' और 'किराए पर' देने के बहाने पर भी लगाया ताला!
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में हुक्का बार पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने रेस्टोरेंट की आड़ में बने स्मोकिंग एरिया में हुक्का परोसने पर भी पाबंदी लगाई. लखनऊ पुलिस की बिना लाइसेंस चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई को 80 संचालकों ने चुनौती दी थी. कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर पुलिस की कार्रवाई बरकरार रखी.
Asian Games 2026: भारत की झोली में आया सातवां गोल्ड, तीरंदाजी में चीन को पछाड़कर भारतीय महिलाओं ने किया कमाल
एशियाई खेलों में भारत ने सातवां गोल्ड मेडल जीता है. ये पदक भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर जीता. इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को शिकस्त दी थी और चिखिता तनीप्रथी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम के शानदार खेल की बदौलत भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी.
कठुआ में CISF कैंप में जवान की अंधाधुंध फायरिंग... असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 जवानों की मौत, आरोपी हेड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के कठुआ के बसोली में CISF कैंप में हेड कॉन्स्टेबल अबदेश कुमार ने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें चार जवानों की मौत हो गई. घटना की वजह और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं. CISF मुख्यालय ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं. डीजी CISF घटना की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू की.
हनुमान अंश के नेत्रहीन सिंगर पर बरसी कृपा, प्रोड्यूसर ने कराया इलाज शुरू? जल्द देखेगा दुनिया
फिल्म ‘हनुमान अंश’ की को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नगर ने दृष्टिबाधित गायक सुनील लोधी की आंखों के इलाज में मदद का फैसला किया है. सुनील फिल्म के वायरल गाने ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ से चर्चा में आए थे. अनुप्रिया मुंबई में उनके लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करा रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार भी उनके इलाज में मदद के लिए आगे आई है.
MP में टेंडर का झंझट खत्म, सीधे खाते में आएंगे स्कूल ड्रेस के पैसे, मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म को लेकर जारी लंबे विवाद पर आखिरकार विराम लग गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब बच्चों को रेडीमेड ड्रेस देने के बजाय सीधे उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसे भेजे जाएंगे.
रूस के अमूर क्षेत्र में टेकऑफ के बाद सैन्य विमान क्रैश, हादसे में 6 लोगों की मौत
रूस के अमूर इलाके में मंगलवार को सैन्य विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. टुपोलेव टीयू-154 विमान में कुल सात लोग सवार थे. ये विमान हादसा क्रास्नोयारोवो गांव के पास हुआ. टक्कर के बाद विमान के फ्यूल टैंकों में धमाका हुआ और फिर मलबे में आग लग गई. इस हादसे की वजह अभी साफ नहीं है.
'जो बच पाया वो साथ ले आए...', कुशीनगर में तटबंध टूटने से 30 से ज्यादा गांवों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट गया, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए. तमकुहीराज तहसील में गौरहा गांव के सामने बांध टूट गया. कटान स्थल पर तीन-चार लोग पानी में गिर गए, जिन्हें रस्सी से बचाया गया. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी राहत-बचाव में जुटी है. अभी तक 30 से ज्यादा गांवों में पानी भर चुका है.
मोरक्को की पहली महिला PM बनीं फातिमा मंसूरी, जानें कौन हैं और कैसा रहा उनका सियासी सफर
मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने फातिमा एज्जरा एल मंसूरी को नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. मोरक्को के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सरकार की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही फातिमा अरब दुनिया में PM बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं. 26 सितंबर के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.