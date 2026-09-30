जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पकड़ा गया बिहार का ताराचंद, फोन में मिले 12 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर

जम्मू-कश्मीर के सांबा में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है. पकड़े गए शख्स की पहचान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले तारा चंद के रूप में हुई है. सुरक्षा एजेंसियों को उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी मोबाइल नंबर मिले हैं.

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तारा चंद जम्मू जिले के अरनिया इलाके में किराये के मकान में रह रहा था. वह सांबा जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पहुंचा था, जहां सुरक्षा बलों की नजर उस पर पड़ी. संदेह होने पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

पूछताछ और मोबाइल फोन की जांच के दौरान उसके फोन में कई पाकिस्तानी नंबर मिले. उसके मोबाइल में एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर सेव थे. इसके अलावा उसके मोबाइल में VPN कनेक्शन के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है.

VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल इंटरनेट कनेक्शन की पहचान और लोकेशन को छिपाने या बदलने के लिए किया जा सकता है. इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि तारा चंद ने VPN का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया था.

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सुरक्षा एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि तारा चंद कथित तौर पर कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था. उसके फोन में मिले नंबरों और संपर्कों को लेकर भी जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन लोगों के बीच किस तरह की बातचीत होती थी और उसका मकसद क्या था.

सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि को गंभीरता से लेती हैं. यही वजह है कि तारा चंद को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई. एजेंसियों ने उसके बारे में उपलब्ध जानकारी और मोबाइल फोन से जुड़े डेटा की भी जांच की.

पूछताछ पूरी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तारा चंद को पुलिस के हवाले कर दिया. अब पुलिस उसके खिलाफ सामने आए तथ्यों की आगे जांच करेगी. उसके मोबाइल फोन में मिले पाकिस्तानी नंबर, कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों के साथ संपर्क और VPN के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं को जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि तारा चंद का पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क किस वजह से था. मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही सामने आया है कि उसे सीमा के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया, उसके फोन में पाकिस्तानी नंबर मिले और पूछताछ के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया.

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