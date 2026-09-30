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Prahaar Trailer Review: 'मेरे दुश्मनों का हिसाब बजरंगबली लेंगे', कसाब को कुकर्मों की दिलाई सजा, उज्जवल निकम के रोल में छाए राजकुमार

राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े कानूनी संघर्ष पर आधारित है. फिल्म में राजकुमार राव उज्जवल निकम की भूमिका निभा रहे हैं, जो आतंकवादी कसाब को सजा दिलाने की जंग लड़ते हैं.

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कैसा है फिल्म प्रहार का ट्रेलर? (Photo: Screengrab)
कैसा है फिल्म प्रहार का ट्रेलर? (Photo: Screengrab)

राजकुमार राव की मचअवेटेड कोर्टरूम ड्रामा 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मूवी में राजकुमार राव आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका में हैं. कहानी 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े कानूनी संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर?
टीजर की तरह प्रहार का ट्रेलर भी सीधे दिल पर 'प्रहार' करता है. 26/11 की उस खौफनाक रात की झलक दिखाई गई है, जब मुंबई में मासूमों के साथ खून की होली खेली गई. उन्हें आतंकियों ने दर्दनाक मौत दी. प्रहार का ट्रेलर उसी खौफ के मंजर की झलक के साथ शुरू होता है. 26 नवंबर की रात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हुए आंतकी हमले में अपनी मां को खो चुकी एक मासूम बच्ची कोर्ट में आतंकी कसाब के खिलाफ गवाही देती है. उज्जवल निकम बने राजकुमार ने कसाब को फांसी पर लटकाने की ठानी है. वो सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 

कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खेर के साथ राजकुमार राव का टशन देखने को मिला. इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए एक डेलीगेशन इंडिया आया. जिसे जयदीप अहलावत लीड कर रहे हैं. जयदीप और राजकुमार के बीच हुई कोर्ट में बहस जोरदार है. एक सीन में राजकुमार ने कहा- उज्जवल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था. मेरा हिसाब भी बजरंगबली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी. ट्रेलर का एक और डायलॉग दमदार है. जिसमें राजकुमार ने कहा- हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, उनके वहां (पाकिस्तान में) आतंकवाद ही संविधान है.

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प्रहार में देशभक्ति और इंडिया-पाकिस्तान के बीच की खींचतान दिखी है. लेकिन इस फिल्म का प्लॉट थोड़ा अलग है.क्योंकि प्रहार की कहानी में कोई फौजी बॉर्डर पर बंदूक लेकर दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, बल्कि एक वकील कोर्टरूम में आतंकियों को उनके कुकर्मों की सजा देने की जंग लड़ रहा है. 

यहां देखें ट्रेलर..

राजकुमार राव की दमदार एक्टिंग
राजकुमार राव किस कैलिबर के एक्टर हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है. अपने करियर में अभी तक वो कई कल्ट फिल्मों को कर चुके हैं. तेज-तर्रार और बेखौफ वकील उज्जवल निकम के रोल में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली है. वो हर सीन में परफेक्ट लगे हैं. स्क्रीन पर उन्हें देखना मैजिकल है. राजकुमार का लुक, बैलेंस्ड एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और धारदार डायलॉग डिलीवरी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है. ये ऐसा क्रीमी रोल है, जो किसी भी एक्टर की लाइफ में एक बार ही आता है. राजकुमार ने उज्ज्वल निकम के मराठी बोलने के तरीके, आक्रामक तेवरों और उनकी दमदार पर्सनैलिटी को स्क्रीन पर दिखाने के लिए काफी मेहनत की है. 

जयदीप ने राजकुमार को दी टक्कर
फिल्म में जयदीप अहलावत, वामिका गब्बी, सिकंदर खेर, आशीष विद्यार्थी और ललित प्रभाकर भी अहम भूमिकाओं में हैं. ललित प्रभाकर कसाब के किरदार में नजर आ रहे हैं. जयदीप और राजकुमार को एक फ्रेम में देखना ऑडियंस के लिए ट्रीट है. कोर्ट में दोनों की दलीलें देखने लायक हैं. ऐसा कहा जा सकता है कि जयदीप ने राजकुमार की फिल्म का वजन बढ़ाया है. सिकंदर खेर का काम भी सराहनीय है.

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26/11 अटैक और कसाब की कहानी दर्शकों के लिए नई नहीं है. बावजूद इसके प्रहार का ट्रेलर असरदार है. ये दर्शकों पर इंपैक्ट छोड़ता है. अभी तो ऑडियंस इसे ग्रीन सिग्नल दे रही है. बाकी फिल्म रिलीज के बाद मालूम पड़ेगा कि इसमें इमोशंस, जज्बातों और आतंकवाद के साथ कितने असरदार ढंग से कोर्टरूम ड्रामा बनाया गया है. फिल्म को अविनाश अरुण ने बनाया है. 
 

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