अकोला में युवक की हत्या, गुस्साई भीड़ ने मचाया तांडव... पुलिस का लाठीचार्ज

अकोला के शिवनी इलाके में मुस्लिम समाज और दलित समाज के कुछ युवकों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. डोंगरे चौक परिसर में हुए विवाद के दौरान सैयद फैजान नामक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल फैजान को अकोला के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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फैजान की मौत की खबर फैलते ही GMCH में उसके परिजनों और आसपास के लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई. स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें अकोला के एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र के शिवनी स्थित डोंगरे चौक में यह पूरा विवाद हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक लड़का-लड़की के मामले को लेकर मुस्लिम समाज और दलित समाज के कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था.

बताया जा रहा है कि पहले हुजैफा नामक युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की. इसके बाद उसे समझा-बुझाकर वहां से भेज दिया गया. जिस पर हुजैफा के साथ हुई मारपीट की जानकारी मिलने के बाद उसका भाई सैयद फैजान डोंगरे चौक पहुंचा. फैजान ने वहां मौजूद युवकों से बातचीत कर मामला शांत करने और विवाद खत्म करने की कोशिश की. लेकिन इसी दौरान विवाद दोबारा बढ़ गया. आरोप है कि वहां मौजूद चार युवकों ने फैजान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. उसके सीने पर कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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हमले के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से फैजान को तत्काल अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद फैजान को मृत घोषित कर दिया.

GMCH में जुटी भीड़

फैजान की मौत की खबर कुछ ही देर में पूरे परिसर में फैल गई. इसके बाद उसके परिजन और बड़ी संख्या में आसपास के लोग GMCH परिसर में जमा हो गए. भीड़ लगातार बढ़ने के कारण अस्पताल में मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को भी परेशानी होने लगी. स्थिति को देखते हुए शहर के अलग-अलग पुलिस थानों का पुलिस बल GMCH पहुंचा और अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई.

पुलिस और GMCH की सुरक्षा व्यवस्था ने लोगों से अस्पताल परिसर खाली करने और भीड़ को नियंत्रित करने की अपील की. लेकिन भीड़ के पूरी तरह हटने में परेशानी हुई. इसी दौरान पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किए जाने का वीडियो भी सामने आया है. हालांकि इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

दो घंटे में चार आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद एमआईडीसी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. अकोला के सिटी डीएसपी सुदर्शन पाटिल के मुताबिक पुलिस ने घटना के करीब दो घंटे के भीतर ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों के नाम सत्यम सुरेश गवळी, अक्षय गजानन कंकाळ, आदित्य शरद वानखडे और संतोष काशिदे हैं. चारों आरोपियों को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अमलदारों ने ताबे में लिया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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लड़की से जुड़े विवाद का एंगल

इस पूरे विवाद के पीछे लड़की से जुड़ा मामला होने की भी चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक यह मामला प्रेम संबंध या एकतरफा प्रेम से जुड़ा हो सकता है. हालांकि इस एंगल की अभी पुलिस जांच कर रही है और इसे हत्या की आधिकारिक वजह नहीं माना गया है.

एमआईडीसी थानेदार विजय जाधव ने भी मामले की जांच जारी होने की बात कही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की वास्तविक शुरुआत किस बात को लेकर हुई और हत्या में चारों आरोपियों की क्या भूमिका थी. सुदर्शन पाटिल, DYSP अकोला सिटी के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.



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