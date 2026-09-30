How To Make Cement Planter: पुरानी बाल्टी से बनाएं मार्केट जैसा रिंग वाला डिजाइनर गमला, रस्सी और सीमेंट की इस ट्रिक से होगा तैयार

How To Make Cement Planter: घर में पड़ी पुरानी बाल्टी को अक्सर लोग बेकार समझकर कबाड़ में डाल देते हैं. लेकिन अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई जाए तो यही बेकार बाल्टी आपके घर की बालकनी या गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकती है. इसके लिए आपको महंगे डिजाइनर गमले खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पुरानी बाल्टी, थोड़ी सी रस्सी और सीमेंट की मदद से घर पर ही बेहद खूबसूरत और डिजाइनर गमला तैयार कर सकते हैं. ये गमला इतना सुंदर बनेगा कि इसका डिजाइन देखकर लोग पूछेंगे कि इसे खरीदा कहां से है.

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खास बात ये है कि इस DIY गमले पर रस्सी की मदद से गोल-गोल रिंग जैसा पैटर्न बनाया जाता है. इससे साधारण सीमेंट के गमले को एकदम प्रीमियम और स्टाइलिश लुक मिल जाता है. इसे आप बालकनी, छत, बरामदे या घर के दरवाजे के पास रखकर पौधों को और खूबसूरत दिखा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे बना सकते हैं पुरानी बाल्टी से डिजाइनर गमला.



गमला बनाने के लिए चाहिए ये सामान

1 पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी

मोटी जूट या कॉटन की रस्सी

सीमेंट

बारीक रेत

पानी

1 छोटी प्लास्टिक की बाल्टी या कंटेनर

तेल या वैसलीन

मजबूत टेप

सैंडपेपर

स्ट्रॉ या छोटा पाइप का टुकड़ा

सीमेंट मिलाने के लिए पुराना बर्तन

रबर के दस्ताने

पसंद का पेंट (ऑप्शनल)

ऐसे बनाएं पुरानी बाल्टी से डिजाइनर गमला

1. सबसे पहले पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. अब इसके अंदर चारों तरफ हल्का सा तेल या वैसलीन लगा दें. इससे सीमेंट सूखने के बाद गमले को बाल्टी से निकालना आसान होगा.

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2. अब बाल्टी के बाहर मोटी रस्सी को गोल-गोल घुमाते हुए लपेटें. रस्सी के हर चक्कर के बीच लगभग बराबर दूरी रखें, ताकि गमले पर रिंग पैटर्न एक जैसा दिखाई दे. रस्सी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से टेप लगा दें.

3. एक हिस्से सीमेंट में करीब 2 से 3 हिस्से बारीक रेत मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें. ध्यान रखें कि मिश्रण न बहुत पतला हो और न ही बहुत सूखा.

4. अब रस्सी लगी बाल्टी की बाहरी सतह पर सीमेंट का मिश्रण लगाना शुरू करें. हाथ या स्पैटुला की मदद से इसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला दें. सीमेंट की परत करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी रखें. सीमेंट रस्सी के ऊपर चढ़ने पर उसके गोल घेरे उभरकर डिजाइन का रूप लेने लगेंगे.

5. गमले के अंदर खाली जगह बनाने के लिए बड़ी बाल्टी के बीचों-बीच छोटी प्लास्टिक की बाल्टी या कंटेनर रखें. इसे सीधा और सेंटर में रखें, ताकि गमले की दीवार चारों तरफ लगभग बराबर रहे.

6. गमले में पानी जमा न हो, इसके लिए नीचे ड्रेनेज होल जरूर रखें. इसके लिए सीमेंट जमने से पहले नीचे स्ट्रॉ या छोटे पाइप का टुकड़ा लगाया जा सकता है.

7. सीमेंट लगाने के बाद गमले को तुरंत निकालने की कोशिश न करें. इसे करीब 24 से 48 घंटे तक अच्छी तरह सेट होने दें. सीमेंट मजबूत हो जाने पर पहले बाहरी बाल्टी और फिर अंदर रखी छोटी बाल्टी को धीरे-धीरे निकालें.

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8. अब सैंडपेपर की मदद से गमले के किनारों को हल्का सा घिसकर फिनिशिंग कर दें. रस्सी की वजह से गमले पर बने उभरे हुए रिंग डिजाइन अब साफ नजर आएंगे.

पेंट करके दें स्टाइलिश लुक

गमला तैयार होने के बाद आप इसे अपनी पसंद के रंग से पेंट कर सकते हैं. रिंग वाले हिस्से को अलग रंग देने से डिजाइन और ज्यादा उभरकर दिखेगा. अगर आपको रस्टिक और नेचुरल लुक पसंद है तो जूट की रस्सी का नैचुरल रंग भी बरकरार रख सकते हैं. आखिर में इसमें अपना पसंदीदा पौधा लगाकर इसे बालकनी, छत, बरामदे या गार्डन में रखें.

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