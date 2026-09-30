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छोले-भटूरे की 'दूसरी प्लेट' का चक्कर... हापुड़ में प्रेमिका के लिए नाश्ता पैक करा रहा पति पत्नी के हत्थे चढ़ा!

यूपी के हापुड़ स्थित बृजघाट में प्रेमिका से मिलने पहुंचे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया. पति गेस्ट हाउस में ठहरी प्रेमिका के लिए छोले-भटूरे की दो प्लेट पैक करवा रहा था. जब पति ने अकेला होने का दावा किया, तो पत्नी ने 'दूसरी प्लेट' पर सवाल उठाकर बीच बाजार उसकी पिटाई कर दी. पुलिस की मध्यस्थता से मामला शांत हुआ.

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हापुड़ में पति-पत्नी के बीच बीच सड़क लड़ाई (Photo- ITG)
हापुड़ में पति-पत्नी के बीच बीच सड़क लड़ाई (Photo- ITG)

यूपी के हापुड़ में बीच सड़क उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब प्रेमिका से मिलने जा रहे पति को पत्नी ने रंगेहाथ पकड़ लिया. पति प्रेमिका के लिए छोले-भटूरे लेकर जा रहा था. लेकिन उससे पहले पकड़कर पत्नी ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया. पूरा मामला तीर्थनगरी बृजघाट का है. 

दरअसल, एक शादीशुदा शख्स अपनी प्रेमिका को गेस्ट हाउस में ठहराकर बाजार से छोले-भटूरे पैक करवा रहा था, तभी उसकी पत्नी अपने परिवारवालों के साथ वहां पहुंच गई और बीच बाजार अपने पति की जमकर पिटाई कर दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, अजय नाम के शख्स की शादी को 14 साल हो चुके हैं और उसके दो बेटे भी हैं. पत्नी कविता का आरोप है कि अजय अक्सर काम का बहाना बनाकर सुबह अपने घर से निकलता था और काम पर जाने के बजाय अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच जाता था. परिवार वाले उसकी इन हरकतों से लंबे समय से परेशान थे. 

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बीते दिन जब पत्नी कविता को सूचना मिली कि अजय किसी अन्य महिला के साथ बृजघाट में मौजूद है, तो वह तुरंत अपने परिजनों के साथ वहां जा पहुंची. उन्होंने देखा कि अजय एक गेस्ट हाउस के पास दुकान से छोले-भटूरे की दो प्लेट पैक करवा रहा था. पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई.

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हालांकि, अजय ने सफाई देते हुए पत्नी के आरोपों को खारिज कर दिया. उसका कहना था कि उसके साथ कोई महिला नहीं थी और वह केवल घर के मानसिक क्लेश से परेशान होकर बृजघाट आया था. इस पर पत्नी ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि अगर वह अकेला था, तो फिर छोले-भटूरे की दूसरी प्लेट किसके लिए पैक करवाई जा रही थी.

आखिर में विवाद बढ़ा तो मामला स्थानीय पुलिस चौकी तक पहुंच गया. हालांकि, वहां पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद मामले को सुलझा लिया गया. जिसके बाद पति-पत्नी अपने घर लौट गए. लेकिन घटना इलाके में सुर्खियों में बनी हुई है. 

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