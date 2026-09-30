केनरा बैंक में नौकरी का मौका, 3500 पदों पर होगी भर्ती, हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड

बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. केनरा बैंक ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 3,500 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को देशभर में बैंक की अलग-अलग शाखाओं में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद से चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 16,650 रुपये की स्टाइपेंड भी मिलेगी. लेकिन उससे पहले इस पद से जुड़ी सारी जानकारी पहले जान लीजिए.

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

बता दें कि केनरा बैंक ने 3,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू होगी जो, 17 अक्टूबर तक चलेगी. पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 500 रुपये देने होंगे.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके लिए एज की भी ध्यान देना होगा. पद पर आवेदन करने की न्यूनतम एज 20 साल और अधिकतम एज 28 साल होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस?

मेरिट बेसिस पर

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

स्थानीय भाषा की नॉलेज

स्टाइपेंड

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 16,650 रुपये की स्टाइपेंड मिलेगी.

कैसे करें आवेदन?

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आवेदन करने के लिए सबसे पहले NATS पर रजिस्ट्रेशन करें.

केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर जाएं.

करियर सेक्शन पर जाकर क्लिक करें.

Graduate Apprentices in Canara Bank under Apprentices लिंक को ओपन करें.

अब अप्रेंटिस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक को खोलें.

मांगी गई जानकारी भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

आवेदन फॉर्म सब्मिट करें.

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