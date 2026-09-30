डेटिंग ऐप, हनीट्रैप और ₹10 हजार का क्विक पेमेंट... लड़की पर आरोपों का सच क्या है?

तेलंगाना के हैदराबाद में डेटिंग ऐप पर शुरू हुई एक मुलाकात पब में पहुंचने के बाद विवाद में बदल गई. दरअसल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेटिंग ऐप पर मिली महिला और पब मैनेजमेंट पर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश का आरोप लगाया है. युवक ने पूरे मामले को हनीट्रैप जैसा बताया है.

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पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक, कुकटपल्ली निवासी 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरुकु हेमंत की 27 सितंबर को क्वैक-क्वैक डेटिंग ऐप पर दिव्या नाम की महिला से मैचिंग हुई थी. दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई. इसके बाद महिला ने 28 सितंबर को जुबली हिल्स के Neeru’s Junction के पास मिलने के लिए बुलाया.

मुलाकात के बाद महिला ने Road No. 36 स्थित 36 Chemistry Pub चलने का सुझाव दिया. हेमंत का कहना है कि, दोनों पब पहुंचे. वहां महिला ने कई चीजें ऑर्डर कीं. कुछ देर बाद जब बिल आया तो रकम देखकर वह हैरान रह गया.

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29 हजार 884 का आया बिल

हेमंत का दावा है कि उसने सिर्फ एक बीयर पी थी. इसके बावजूद पूरा बिल ₹29,884 का आया. उसने बिल को लेकर पब स्टाफ से सवाल किया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला ने कुछ ऐसे ड्रिंक्स लिए थे, जो देखने में नॉन-अल्कोहोलिक लग रहे थे. लेकिन बिल में उन्हें महंगी शराब के तौर पर दर्ज किया गया. यहीं से विवाद बढ़ गया.

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हेमंत का आरोप है कि बिल को लेकर सवाल करने के बाद पब के स्टाफ और बाउंसरों ने उसे घेर लिया. उसे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई. इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. हेमंत ने बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया. इसी दौरान महिला पब से बाहर चली गई.

हेमंत ने शिकायत में कहा कि, पब से निकलने के बाद महिला ने दावा किया कि उसने ₹10 हजार का भुगतान कर दिया है. लेकिन युवक ने इस पेमेंट पर भी सवाल उठाया. उसने आरोप लगाया कि यह क्विक पेमेंट फर्जी हो सकता है. अपनी शिकायत में उसने महिला की पहचान दिव्या उर्फ काव्या के तौर पर बताई है.

हेमंत ने महिला और पब मैनेजमेंट पर मिलीभगत का आरोप लगाया है. उसका दावा है कि इस तरह ग्राहकों को डेटिंग ऐप के जरिए पब तक बुलाकर उनसे पैसे वसूलने की कोशिश की जा रही थी.

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CCTV और पेमेंट रिकॉर्ड की जांच कर रही है पुलिस

अब पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी. जांच में पब के बिलिंग रिकॉर्ड और पेमेंट डिटेल्स देखी जाएंगी. उस रात की CCTV फुटेज भी खंगाली जा सकती है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि युवक और महिला के बीच क्या हुआ था और बिल कैसे तैयार किया गया.

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फिलहाल युवक की ओर से लगाए गए हनीट्रैप और फर्जी पेमेंट जैसे आरोप जांच के अधीन हैं. पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि उस रात पब में वास्तव में क्या हुआ था.



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