scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डेटिंग ऐप, हनीट्रैप और ₹10 हजार का क्विक पेमेंट... लड़की पर आरोपों का सच क्या है?

डेटिंग ऐप पर हुई मुलाकात पब तक पहुंची, जहां ₹29,884 का बिल देखकर युवक ने सवाल उठाए. इसके बाद उसने महिला और पब मैनेजमेंट पर मिलीभगत और ‘हनी ट्रैप’ के जरिए पैसे वसूलने की कोशिश का आरोप लगाया. जानिए क्या है पूरा मामला.

Advertisement
X
डेटिंग के बाद पब बिल पर हुआ बड़ा विवाद (Photo-Representational)
डेटिंग के बाद पब बिल पर हुआ बड़ा विवाद (Photo-Representational)

तेलंगाना के हैदराबाद में डेटिंग ऐप पर शुरू हुई एक मुलाकात पब में पहुंचने के बाद विवाद में बदल गई. दरअसल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेटिंग ऐप पर मिली महिला और पब मैनेजमेंट पर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश का आरोप लगाया है. युवक ने पूरे मामले को हनीट्रैप जैसा बताया है. 

पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक, कुकटपल्ली निवासी 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरुकु हेमंत की 27 सितंबर को क्वैक-क्वैक डेटिंग ऐप पर दिव्या नाम की महिला से मैचिंग हुई थी. दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई. इसके बाद महिला ने 28 सितंबर को जुबली हिल्स के Neeru’s Junction के पास मिलने के लिए बुलाया. 

मुलाकात के बाद महिला ने Road No. 36 स्थित 36 Chemistry Pub चलने का सुझाव दिया. हेमंत का कहना है कि, दोनों पब पहुंचे. वहां महिला ने कई चीजें ऑर्डर कीं. कुछ देर बाद जब बिल आया तो रकम देखकर वह हैरान रह गया.

सम्बंधित ख़बरें

डेटिंग एप वाली कहानी पब में जाकर बिगड़ गई. (Photo: Representational)
डेटिंग ऐप, लड़की और 29 हजार का बिल... इंजीनियर के साथ क्या हुआ?
अमेरिका में इलाज करा रहे भारत ने लगाई गुहार. (Photo: Screengrab)
'मुझे अपनी मिट्टी में लौटना है...' कैंसर से जूझ रहे युवक ने लगाई गुहार
Woman found dead in OYO room in Hyderabad.s SR Nagar; police probe underway
OYO के कमरे में मिली महिला की लाश, आधार में दुर्गा तो अस्पताल रिकॉर्ड में सिरिशा
Madarsa teacher sentenced to life imprisonment in POCSO case in Hyderabad
13 साल के बच्चे ने मां को बताई आपबीती, मदरसे के मौलाना को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
रियल एस्टेट में आई तेजी, खूब बिक रहे हैं घर
त्योहारों से पहले प्रॉपर्टी बाजार में रौनक, 3 महीने में 1.22 लाख घर बिके

यह भी पढ़ें: डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर हॉस्टल में बुलाया... AMU के हॉस्टल में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, BBA छात्र गिरफ्तार

29 हजार 884 का आया बिल

हेमंत का दावा है कि उसने सिर्फ एक बीयर पी थी. इसके बावजूद पूरा बिल ₹29,884 का आया. उसने बिल को लेकर पब स्टाफ से सवाल किया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला ने कुछ ऐसे ड्रिंक्स लिए थे, जो देखने में नॉन-अल्कोहोलिक लग रहे थे. लेकिन बिल में उन्हें महंगी शराब के तौर पर दर्ज किया गया. यहीं से विवाद बढ़ गया.

Advertisement

हेमंत का आरोप है कि बिल को लेकर सवाल करने के बाद पब के स्टाफ और बाउंसरों ने उसे घेर लिया. उसे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई. इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. हेमंत ने बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया. इसी दौरान महिला पब से बाहर चली गई.

हेमंत ने शिकायत में कहा कि, पब से निकलने के बाद महिला ने दावा किया कि उसने ₹10 हजार का भुगतान कर दिया है. लेकिन युवक ने इस पेमेंट पर भी सवाल उठाया. उसने आरोप लगाया कि यह क्विक पेमेंट फर्जी हो सकता है. अपनी शिकायत में उसने महिला की पहचान दिव्या उर्फ काव्या के तौर पर बताई है.

हेमंत ने महिला और पब मैनेजमेंट पर मिलीभगत का आरोप लगाया है. उसका दावा है कि इस तरह ग्राहकों को डेटिंग ऐप के जरिए पब तक बुलाकर उनसे पैसे वसूलने की कोशिश की जा रही थी.

यह भी पढ़ें: डेटिंग ऐप, रात का वक्त और बेंगलुरु में पार्टी... लड़की को कार में धकेला, लात मारी, वायरल कपल की कहानी क्या है?

CCTV और पेमेंट रिकॉर्ड की जांच कर रही है पुलिस

अब पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी. जांच में पब के बिलिंग रिकॉर्ड और पेमेंट डिटेल्स देखी जाएंगी. उस रात की CCTV फुटेज भी खंगाली जा सकती है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि युवक और महिला के बीच क्या हुआ था और बिल कैसे तैयार किया गया.

Advertisement

फिलहाल युवक की ओर से लगाए गए हनीट्रैप और फर्जी पेमेंट जैसे आरोप जांच के अधीन हैं. पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि उस रात पब में वास्तव में क्या हुआ था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डेटिंग ऐप, हनीट्रैप और ₹10 हजार का क्विक पेमेंट... लड़की पर आरोपों का सच क्या है? |
    अकोला में युवक की हत्या, गुस्साई भीड़ ने मचाया तांडव... पुलिस का लाठीचार्ज |
    किराएदार खाली नहीं कर रहा घर? इन तरीकों से तुरंत सामान हटाने को होगा तैयार |
    ओसामा बिन लादेन को 'योद्धा' बताने वाले पाकिस्तानी मौलाना ने हूती को बताया आतंकी, कहा- वे मुस्लिम नहीं |
    भारत से डिफेंस रिलेशन और मजबूत करेगा US, समंदर में भी बढ़ सकता है सहयोग |
    IND vs WI: शतक ठोकने के बाद अचानक टीम से बाहर हुआ खतरनाक खिलाड़ी, मैच से पहले बढ़ी वेस्टइंडीज की मुश्किलें! |
    जमुई-समस्तीपुर के बाद गया! लड़की के साथ घूम रहे युवक को लड़कों ने पीटा, VIDEO Viral |
    फोन में खोई थी महिला, अचानक सामने खड़े थे टॉम क्रूज, पूछा- ‘सब ठीक है?’ |
    प्रशांत महासागर हो रहा बूढ़ा, गर्मी बढ़ने के साथ समुद्र के अंदर हो रहा ये बड़ा बदलाव |
    'लूट लो भाई...', भोपाल में पलटा सोयाबीन तेल का टैंकर, लोगों में लूटने की मच गई होड़- VIDEO
    Advertisement