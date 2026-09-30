scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोरक्को की पहली महिला PM बनीं फातिमा मंसूरी, जानें कौन हैं और कैसा रहा उनका सियासी सफर

मोरक्को में पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. राजा मोहम्मद VI ने फातिमा मंसूरी को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है. जानें, कैसा रहा उनका सियासी सफर और अब उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी.

Advertisement
X
मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं फातिमा मंसूरी. (Photo: ITG)
मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं फातिमा मंसूरी. (Photo: ITG)

मोरक्को की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है. देश के राजा मोहम्मद VI ने फातिमा एज्जरा एल मंसूरी को नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. मोरक्को के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी महिला को सरकार की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही फातिमा अरब दुनिया में प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं. चलिए जानते हैं, आखिर कौन हैं फातिमा मंसूरी और कैसा रहा है उनका सियासी सफर?

फातिमा के बारे में विस्तार से जानने से पहले एक नजर मोरक्को के चुनाव नतीजों पर डाल लेते हैं. 26 सितंबर को आए संसदीय चुनाव के नतीजों में उनकी पार्टी ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी (PAM) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. पार्टी ने संसद की 395 सीटों में से 97 सीटें जीतीं. हालांकि, सरकार बनाने के लिए 198 सीटों की जरूरत है. ऐसे में फातिमा को प्रधानमंत्री बनने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन जुटाना होगा.

फातिमा की पार्टी ने गठबंधन के लिए दूसरे दलों के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है. हालांकि, कुछ पार्टियों ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है. ऐसे में फातिमा के सामने अलग-अलग दलों को साथ लाकर सरकार बनाने की चुनौती होगी. उनकी नियुक्ति के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि वह किन दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

PAM wins Morocco election
मोरक्को चुनाव में PAM की जीत, फिर भी सरकार बनाने का पेंच क्यों फंसा?
Spain Morocco border crisis
पहले जबरन घुसे, अब मांग रहे नागरिकता... स्पेन के लिए बना सिरदर्द
Trump and Netanyahoo
ट्रंप की पहल पर गाजा में शांति सेना भेजने की तैयारी
spain ceuta moroccon migrant crisis
'कुछ डूब गए, कई भगदड़ में दबे...' स्पेन बॉर्डर पर 57 शरणार्थियों की दर्दनाक मौत
Spain Morocco border crisis
आखिर क्यों मोरक्को से तैरकर ही स्पेन भाग रहे हैं हजारों लोग? ये है कारण
Advertisement

अब जानते हैं फातिमा मंसूरी के सियासी सफर के बारे में, जिन्होंने स्थानीय राजनीति से शुरुआत कर मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है.

कौन हैं फातिमा मंसूरी?

50 साल की फातिमा मंसूरी मोरक्को की राजनीति में जाना-पहचाना नाम हैं. राजनीति में आने से पहले वह वकील थीं. उन्होंने फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटपेलियर से कानून की पढ़ाई की है. साल 2008 में वह PAM से जुड़ीं. यह पार्टी उसी साल बनी थी और फातिमा इसके शुरुआती नेताओं में शामिल रहीं.

अलजीजरा के मुताबिक, साल 2009 में फातिमा मारकेश शहर की मेयर चुनी गईं. वह इस शहर की पहली महिला मेयर थीं. स्थानीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हुईं. साल 2021 के चुनाव के बाद वह दोबारा मारकेश की मेयर बनीं. इसी साल उन्हें राष्ट्रीय सरकार में भी जगह मिली और राष्ट्रीय क्षेत्रीय योजना, शहरी विकास, आवास और शहरी नीति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई.

मंत्री के तौर पर उनके मंत्रालय ने घर खरीदने के लिए सीधे आर्थिक मदद देने वाली योजना, शहरी विकास में सुधार और अल हौज भूकंप से प्रभावित लोगों को फिर से बसाने जैसे कामों पर ध्यान दिया. साल 2024 में वह अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी अहम भूमिका निभाने लगीं.

Advertisement

2030 वर्ल्ड कप की तैयारी बड़ी चुनौती

प्रधानमंत्री के तौर पर फातिमा के सामने कई बड़े मुद्दे होंगे. मोरक्को साल 2030 में पुर्तगाल और स्पेन के साथ फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा. इस आयोजन के लिए बुनियादी ढांचे, परिवहन और दूसरी सुविधाओं से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा. नई सरकार को इन योजनाओं के लिए निवेश जुटाने और उनकी तैयारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी.

इसके अलावा महंगाई पर काबू पाना, लोगों की आमदनी बढ़ाना और रोजगार के नए मौके तैयार करना भी सरकार के सामने अहम मुद्दे होंगे. चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के कारण फातिमा को गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर इन चुनौतियों से निपटना होगा.

अरब दुनिया में दूसरी महिला प्रधानमंत्री

फातिमा की नियुक्ति मोरक्को के राजनीतिक इतिहास में पहली ऐसी घटना है, जब किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है. अरब दुनिया में उनसे पहले ट्यूनीशिया की नजला बौडेन अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री बनी थीं और अगस्त 2023 तक इस पद पर रहीं. अब फातिमा इस क्षेत्र में यह जिम्मेदारी संभालने वाली दूसरी महिला हैं.

फातिमा का सफर स्थानीय राजनीति से शुरू होकर मंत्रालय और अब प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है. उनकी नियुक्ति के साथ मोरक्को में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ है. अब उनकी पहली बड़ी परीक्षा गठबंधन सरकार बनाने और देश के सामने मौजूद आर्थिक व विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करने की होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 30 September 2026: धनु राशिवालों को काम में सफलता मिलेगी, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 30 September 2026: वृश्चिक राशिवाले जल्दबाजी में फैसले करने से बचें, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Tula Rashifal 30 September 2026: तुला राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, गाड़ी चलते समय सावधान रहें, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 30 September 2026: कन्या राशिवालों को उन्नति के अवसर मिलेंगे, रोग से छुटकारा मिलेगा, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Singh Rashifal 30 September 2026: सिंह राशिवाले शत्रुओं से सावधान रहें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kark Rashifal 30 September 2026: कर्क राशिवालों के मित्रों की मदद से कार्य होंगे, परिवार वालों को थोड़ा और वक्त दें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Mithun Rashifal 30 September 2026: मिथुन राशिवालों का धन लाभ का योग है, काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Vrishabh Rashifal 30 September 2026: वृष राशिवालों का जीवन में सुख बढ़ेगा, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Mesh Rashifal 30 September 2026: मेष राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Meen Tarot Rashifal 30 September 2026: चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
    Advertisement