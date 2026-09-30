नीतीश राज के आखिरी अफसर की CMO से विदाई, सम्राट सरकार में अब मिला नया रोल

बिहार में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है. वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अधिकारी दीपक कुमार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है. दीपक कुमार का CMO से हटना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह नीतीश कुमार के लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल रहे हैं.

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दीपक कुमार अब BSDMA यानी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह बदलाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रशासनिक टीम के पुनर्गठन के तौर पर देखा जा रहा है.

दीपक कुमार 1984 बैच के IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. वह बिहार के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं. 20 मार्च 2021 को रिटायर होने के बाद उन्होंने 21 मार्च 2021 से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में काम शुरू किया था. बाद में सरकार और मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी वह मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी जिम्मेदारी संभालते रहे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था. इसके बाद भी दीपक कुमार CMO में प्रधान सचिव के पद पर बने रहे. बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय की वेबसाइट पर हाल तक उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था. अब नई जिम्मेदारी के तहत दीपक कुमार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे.

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इससे वह प्रशासनिक व्यवस्था में वरिष्ठ भूमिका में बने रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर रहेंगे. दीपक कुमार का CMO से हटना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह नीतीश कुमार के लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल रहे हैं. उनके पद में बदलाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में प्रशासनिक ढांचे में हो रहे बदलाव के संदर्भ में देखा जा रहा है.

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BSDMA बिहार में आपदा प्रबंधन, तैयारी और राहत से जुड़े कामों के लिए जिम्मेदार संस्था है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके पदेन अध्यक्ष हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाले समय में अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव की संभावना पर नजर रहेगी.

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