Honey Singh को महाराष्ट्र साइबर का Final Reminder, 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह, जिन्हें यो यो हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, को महाराष्ट्र साइबर ने पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्हें 5 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है. महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में हनी सिंह को यह निर्देश दिया. नोटिस में इसे फाइनल रिमाइंडर बताया गया है. इसमें कहा गया है कि हनी सिंह को सोमवार, 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुंबई के कफ परेड स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में महाराष्ट्र साइबर के कार्यालय में मौजूद रहना होगा. यह नोटिस मुंबई के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 74/2026 से जुड़ा है.

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महाराष्ट्र साइबर के नोटिस के मुताबिक, FIR नंबर 74/2026 नोडल साइबर पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज की गई है. इसमें भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धारा 296 और 79 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 का उल्लेख किया गया है. नोटिस में हनी सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है. जांच अधिकारी को जरूरत के मुताबिक जानकारी, दस्तावेज, रिकॉर्ड या अन्य ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसे कानून के तहत मांगा जा सकता है.

पहले भी भेजा गया था नोटिस

महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक, इससे पहले 1 सितंबर 2026 को भी हनी सिंह को एक नोटिस जारी किया गया था. उस नोटिस में उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. हालांकि विभाग के अनुसार, हनी सिंह तय तारीख और समय पर जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद महाराष्ट्र साइबर ने 14 सितंबर को नया नोटिस जारी किया. इस बार विभाग ने इसे फाइनल रिमाइंडर बताया है. यानी हनी सिंह को एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

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नए नोटिस में हनी सिंह को 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे महाराष्ट्र साइबर कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है. नोटिस में उनकी मौजूदगी को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उन्हें बिना चूके उपस्थित होना होगा. महाराष्ट्र साइबर ने नोटिस में यह भी कहा है कि जांच में सहयोग करना जरूरी है. जांच अधिकारी द्वारा कानून के तहत मांगी जाने वाली जानकारी, दस्तावेज, रिकॉर्ड या अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी हनी सिंह को निर्देशित किया गया है.

पालन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

महाराष्ट्र साइबर के इस फाइनल रिमाइंडर में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर हनी सिंह वैध निर्देश का पालन नहीं करते हैं या जानबूझकर जांच अधिकारी के निर्देश की अवहेलना करते हैं, तो लागू कानून के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. नोटिस में उनकी उपस्थिति को लेकर किसी तरह की ढील नहीं दी गई है. उन्हें 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित महाराष्ट्र साइबर कार्यालय में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. फिलहाल यह मामला मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR की जांच से जुड़ा है और महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह से जांच में सहयोग करने को कहा है.

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