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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने वीवीएस लक्ष्मण को ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ बनाए जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है. साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को ज्यादा तूल नहीं देने की बात कही.

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रोहित को लेकर BCCI का बड़ा इशारा. (Photo, Getty)
रोहित को लेकर BCCI का बड़ा इशारा. (Photo, Getty)

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ जैसी कोई नियुक्ति करने की योजना नहीं बना रहा और रोहित शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली जल बोर्ड केस में AAP नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

BCCI ने रोहित के भविष्य पर दिया बड़ा अपडेट, ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की अटकलों पर लगाया ब्रेक 

मुंबई में गुरुवार को BCCI की अहम बैठक हुई. इस बैठक के बाद BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने VVS लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट में बदलाव के तहत ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ बनाए जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है. इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को अधिक तूल नहीं देने की बात कही.

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एक क्लिक में पढ़ें 2 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें

'बीजेपी विधायकों ने कराया हमला, सुरक्षा चाहिए', TMC सांसद सौगत रॉय ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी 

TMC सांसद सौगत रॉय ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई कथित हमले की घटना का हवाला देते हुए कहा कि करीब 50 लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की थी. रॉय का आरोप है कि यह भीड़ स्थानीय बीजेपी MLAs के प्रोत्साहन पर जुटी थी.

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बीच हवा में बिगड़ी पायलट की तबीयत, मस्कट से बेंगलुरु आ रही Indigo फ्लाइट डायवर्ट 

दोहा से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 1302 को गुरुवार को अचानक मस्कट डायवर्ट करना पड़ा. उड़ान के दौरान एक क्रू मेंबर की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए विमान को ओमान की राजधानी मस्कट की ओर मोड़ दिया गया. मस्कट एयरपोर्ट पर विमान के सुरक्षित उतरने के बाद मेडिकल टीम ने क्रू मेंबर को अटेंड किया. 

'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को झटका: सरकारी स्कूलों में एंट्री से पहले इजाजत जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने खार‍िज की याचिका 

सुप्रीम कोर्ट ने UP और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार और लाइव स्ट्रीमिंग पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई से इनकार किया. याचिका में कहा गया था कि ये प्रतिबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.


World Cup 2027: वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया करेगी अफ्रीका का दौरा, BCCI ने बनाया बड़ा प्लान 

टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेल सकती है. BCCI और CSA के बीच 4 से 6 मैचों की सीरीज को लेकर बातचीत चल रही है. टीम मैनेजमेंट ने अफ्रीकी परिस्थितियों में गेम टाइम मांगा है. नई FTP अभी तैयार नहीं है, इसलिए वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस सीरीज के आयोजन की संभावना बनी हुई है. 

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दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत 

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. स्पेशल जज (पीसी एक्ट) दिग्विनय सिंह ने इस मामले में आदेश पारित किया 

MS धोनी ने कर दिया साफ- 'Impact Player नहीं बनूंगा...', फिर 2027 IPL में कैसे खेलेंगे? 

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने दावा किया है कि MS धोनी ने साफ कर दिया है कि अगर वह IPL में आगे खेलते हैं तो Impact Player की भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे. बद्रीनाथ ने कहा कि धोनी अगर 2027 IPL में उतरते हैं तो बतौर फुल-टाइम विकेटकीपर ही खेलना चाहते हैं. धोनी ने 2024 सीजन से पहले CSK की कप्तानी छोड़ दी थी.

तेलंगाना की मंत्री को पद से हटाया, बेटी ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ दिया था बयान 

तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने राज्य की मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सुरेखा को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से हटाने की सिफारिश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को भेज दी गई है. यह विवाद कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता के बयान से शुरू हुआ. सुष्मिता ने CM रेड्डी और अन्य नेताओं पर सवाल उठाए थे.

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Beat Report: नेपाल बाढ़ के बाद भारत भी अलर्ट, GLOF और बर्फीले तूफान से निपटने की तैयारी तेज 

केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और हिमस्खलन के खतरे की समीक्षा की है. सरकार अब आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने के बजाय पहले से खतरे की पहचान पर जोर दे रही है. इसे लेकर गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नई दिल्ली में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की.  

दिल्ली में बार-बार सड़क खुदाई पर लगेगी रोक, चांदनी चौक से शुरू होगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम 

दिल्ली सरकार ने शहर में बार-बार होने वाली सड़क खुदाई को रोकने के लिए राजधानी में मल्टी-यूटिलिटी डक्ट बनाने का फैसला किया है. इन डक्ट के जरिए कई जरूरी सेवाओं की लाइनें जमीन के नीचे एक ही जगह से गुजारी जा सकेंगी. इस व्यवस्था से अलग-अलग एजेंसियों को अपनी लाइन डालने के लिए सड़क नहीं खोदनी पड़ेगी.  

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