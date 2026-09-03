4 ट्रेन कैंसिल, 13 डायवर्ट... अचानक ट्रैक के नीचे से धंस गई जमीन, जानिए वजह 

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा-मालदा डिवीजन में तिलडांगा और न्यू फरक्का के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी धंसने से गुरुवार को ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई.
ट्रैक के नीचे जमीन घंसने से उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच चलने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ा है. सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने तुरंत 4 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 13 ट्रेनों को अलग-अलग दूसरे रूट से चलाने का फैसला किया गया है.
खासकर ट्रैक धंसने के बाद पाकुड़ और बरहड़वा की ओर से आने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता ट्रैक को सुरक्षित रूप से दुरुस्त कर यातायात को जल्द से जल्द सामान्य करना है. रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने ट्रैक की मरम्मत के लिए मोर्चा संभाल लिया है.
मालदा डिवीजन में जमीन धंसने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित, रद्द और डायवर्ट रूट से चलने वाली ट्रेनों की सूची हिंदी में इस प्रकार है-
रद्द ट्रेनें (यात्रा प्रारंभ तिथि: 03.09.2026)
बरहड़वा- अजीमगंज पैसेंजर
अजीमगंज- भागलपुर पैसेंजर
साहिबगंज- मालदा टाउन पैसेंजर
मालदा टाउन- साहिबगंज पैसेंजर
परिवर्तित (Diverted) ट्रेनें (नलहाटी-अजीमगंज-जांगीपुर रोड-न्यू फरक्का होकर)
12363 कोलकाता- हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 03.09.2026)
13053 हावड़ा - राधिकापुर एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 03.09.2026)
13173 सियालदह - सब्रूम एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 03.09.2026)
12503 एसएमवीटी बेंगलुरु - अगरतला एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 01.09.2026)
13433 एसएमवीटी बेंगलुरु - मालदा टाउन एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 01.09.2026)
15661 रांची - कामाख्या एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 02.09.2026)
डायवर्ट ट्रेनें- बीरशीपुर/वैकल्पिक मार्ग होकर
13149 कंचनकन्या एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 02.09.2026)
12343 दार्जिलिंग मेल (यात्रा तिथि: 02.09.2026)
13159 जोगबनी एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 02.09.2026)
12377 पदातिक एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 02.09.2026)
13153 गौड़ एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 02.09.2026)
22511 कामाख्या एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 01.09.2026)
22301 हावड़ा - एनजीपी वंदे भारत एक्सप्रेस (यात्रा तिथि: 03.09.2026)