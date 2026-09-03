मच्छरदानी में इंसान को देखकर मच्छर ने पूछा ऐसा सवाल, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा आपका!

>लड़का- तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हों?

लड़की- क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है

लड़का- लो... बोल तो ऐसे रही है जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था.

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>सरकार ने फरमान जारी किया ड्राइवर, पुरुष हो या स्त्री टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी...

यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और अपनी साड़ी देखकर बोली- हे भगवान... अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे...

पति ने तुरंत जाकर अपनी बाइक बेच दी.

>मॉल में बिस्कुट चोरी करते समय एक खूबसूरत महिला पकड़ी गई और फिर...

जज- तुमने बिस्कुट का एक पैकेट चुराया, जिसमें 30 बिस्कुट थे, इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है.

महिला का पति बोला- जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया है.

जज बेहोश!

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>मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, जब वापिस आया तो मच्छर के पापा ने पूछा- कैसा लगा उड़कर?

मच्छर का बच्चा बोला- बहुत अच्छा.. जहां भी गया, लोग तालियां बजा रहे थे.

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>टैक्सीवाला- साहब, ब्रेक फेल हो गया है, गाड़ी रुक ही नहीं रही है...! क्या करूं...?

सवारी- पहले तू मीटर बंद कर दे...!

>कर्मचारी- सर बहुत बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, लग रहा है आज तूफान आएगा, क्या आज छुट्टी ले सकता हूं?

बॉस- खुद ही सोच लो किससे दिनभर बेइज्जती करानी है...मुझसे या पत्नी से?

कर्मचारी- ठीक है सर... मैं आ रहा हूं...!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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