नीम करोली बाबा ने देखी 'हनुमान अंश'! थियेटर्स में सीट नंबर 9 रिजर्व, भगवान हनुमान से जुड़ी आस्था

फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. मूवी देखकर लोग भक्ति से भाव विभोर हो रहे हैं. हनुमान अंश फिल्म नीम करोली बाबा और हनुमान के लिए उनके समर्पण को दिखाती है. फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों की भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा और आस्था भी देखने को मिल रही है.

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मूवी हॉल में एक खास परंपरा अपनाई जा रही है. कुछ थिएटरों में सीट नंबर 9 को भगवान हनुमान के लिए रिजर्व रखा जा रहा है. यानी उस सीट पर किसी दर्शकों को बैठने की अनुमति नहीं है. मिराज सिनेमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने नीम करोली बाबा के लिए सीट नंबर 9 को रिजर्व करने का फैसला किया है. उनका मानना है वो अपने भक्तों के साथ ये मूवी देखेंगे. सिनेमाहॉल की इस पहल को सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ने सराहा है. वहीं दूसरा सेक्शन इस बात को लेकर हैरान है क्यों 9 नंबर की सीट को रिजर्व रखा गया है.

सीट नंबर 9 से क्या वास्ता?

नीम करोली बाबा को लेकर भारत के कई हिस्सों में ये मान्यता है कि वो भगवान हनुमान के अंश या उनके स्वरूप थे. हिंदू मान्यताओं और अंक ज्योतिष में 9 अंक का संबंध भी भगवान हनुमान से जोड़ा जाता है. नंबर 9 का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है. जो कि साहस, शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है. ये सभी गुण भगवान हनुमान से जुड़े माने जाते हैं. नकारात्मक ग्रह प्रभावों से बचने के लिए भी हनुमान की पूजा की जाती है. खासकर शनि के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान की पूजा की जाती है.

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इस फिल्म की कमाई ने जिस तरह से सिनेमाघरों में रफ्तार पकड़ी है, उसे यूजर्स ने नीम करोली बाबा की ही चमत्कार बताया है. हनुमान अंश 26 दिनों में 70 करोड़ के पार कमाई कर चुकी है. ये फिल्म जल्द 100 करोड़ के आंकड़े को भी छू जाएगी. इंडिया में फिल्म की सक्सेस को देखते हुए इसे ओवरसीज में रिलीज करने का प्लान किया गया है. नीम करोली बाबा के विदेशी फैंस के लिए ये गुडन्यूज है. फैंस ये न्यूज सुनकर सुपर एक्साइटेड हो गए हैं.

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