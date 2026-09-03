How to Keep Room Cool: बारिश-मॉनसून में गर्मी और उमस से भर गया किराए का छोटा कमरा, ये ट्रिक अपनाएं, बिना एसी रूम होगा ठंडा

मॉनसून का मौसम भले ही बारिश की फुहारों के साथ राहत लाता है लेकिन जब बारिश थम जाती है तो हवा में नमी का स्तर बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में किराए के छोटे कमरों में गर्मी और चिपचिपी उमस इस कदर भर जाती है कि पंखा चलने पर भी गर्म हवा ही फेंकने लगता है. किराए के कमरे में हर कोई एसी नहीं लगवा सकता और इस मौसम में कूलर चलाने से उमस और बढ़ जाती है.

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अगर आप भी मॉनसून में किराए के छोटे से कमरे में उमस और घुटन से परेशान हैं, तो भारी-भरकम बिजली बिल बढ़ाए बिना कुछ स्मार्ट और आसान कूलिंग ट्रिक्स अपना सकते हैं. ये देसी तरीके हवा के प्रवाह को सुधारकर आपके कमरे को बिना एसी के भी प्राकृतिक रूप से ठंडा और आरामदायक बना देंगे. आइए जानते हैं ये आसान उपाय.

रूम को उमस फ्री रखने की आसान ट्रिक्स

क्रॉस वेंटिलेशन का सही समय: मॉनसून में दिन के समय जब बाहर उमस और तेज धूप हो, तो खिड़कियां बंद रखें और पर्दे खींच दें. शाम को या रात के समय जब बाहर की हवा ठंडी हो जाए, तब आमने-सामने के दरवाजे-खिड़कियां खोल दें ताकि कमरे में जमा गर्म हवा बाहर निकल सके.

एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल: छोटे कमरे में जमा उमस को बाहर निकालने के लिए बाथरूम या रसोई के एग्जॉस्ट फैन को चालू रखें. यह कमरे की गर्म व नम हवा को खींचकर बाहर फेंकेगा, जिससे ताजी हवा का फ्लो बना रहेगा.

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कॉटन बेडिंग और कम लाइट्स: मॉनसून में बेडशीट हमेशा हल्के रंग की कॉटन ही बिछाएं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा गर्मी सोखता है. साथ ही कमरे में हलोजन या ताप पैदा करने वाले बल्बों की जगह सीएफएल या एलईडी लाइट्स का उपयोग करें और बेकार के इलेक्ट्रॉनिक्स बंद रखें.

गीली सूती चादर का हैक: खिड़की पर धूप रोकने के लिए भारी पर्दों की जगह हल्की सूती चादर को पानी में भिगोकर और निचोड़कर टांग दें. जब बाहर से हवा इस गीली चादर से होकर गुजरेगी, तो कमरे के अंदर प्राकृतिक ठंडी हवा आएगी.

आइस और टेबल फैन हैक: अपने टेबल फैन या पेडेस्टल फैन के ठीक आगे एक बड़े कटोरे या ट्रे में बर्फ के टुकड़े रख दें. जब पंखे की हवा बर्फ से टकराकर कमरे में फैलेगी, तो यह तुरंत एसी जैसी बर्फीली और ठंडी हवा देने लगेगा.

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