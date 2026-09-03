scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BCCI ने रोहित के भविष्य पर दिया बड़ा अपडेट, ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की अटकलों पर लगाया ब्रेक

BCCI की मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में रोहित शर्मा के वनडे भविष्य और टीम इंडिया में ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की नियुक्ति को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड ऐसी कोई नियुक्ति करने की योजना नहीं बना रहा और रोहित शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं.

Advertisement
X
रोहित को लेकर BCCI का बड़ा इशारा. (Photo, Getty)
रोहित को लेकर BCCI का बड़ा इशारा. (Photo, Getty)

मुंबई में गुरुवार को हुई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अहम समीक्षा बैठक के बाद भारतीय क्रिकेट में संभावित फेरबदल को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. वीवीएस लक्ष्मण को ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ बनाए जाने की अटकलों पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने विराम लगा दिया. उन्होंने साफ कहा कि बोर्ड इस पद पर भविष्य में भी कोई नियुक्ति नहीं करने जा रहा. वहीं, रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन का हवाला देते हुए सैकिया ने उनके भविष्य को लेकर अटकलों को ज्यादा तूल नहीं देने की बात कही.

सैकिया ने कहा कि रोहित शर्मा शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसे में उनके भविष्य को लेकर किसी तरह की अटकलों को हवा देने की जरूरत नहीं है. उनके इस बयान को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच रोहित के भविष्य को लेकर BCCI के मौजूदा रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

दरअसल, भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा थी कि टीम के प्रदर्शन और अलग-अलग फॉर्मेट में तालमेल बेहतर करने के लिए BCCI ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ जैसी नई भूमिका बना सकता है. हालांकि, समीक्षा बैठक के बाद सैकिया ने ऐसी किसी नियुक्ति की संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है. यानी टीम इंडिया में कोच, कप्तान और चयनकर्ताओं के मौजूदा ढांचे में तत्काल किसी बड़े बदलाव की तैयारी नहीं है.

रोहित पर भी अटकलों को तूल देने से इनकार

Advertisement

बैठक से पहले रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे थे. इंग्लैंड दौरे में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए रोहित की भूमिका पर चर्चा की उम्मीद थी. हालांकि, सैकिया के बयान से साफ है कि बोर्ड फिलहाल उनके प्रदर्शन और उपलब्धता को लेकर सकारात्मक है.

सैकिया ने कहा कि रोहित बहुत शानदार’ खेल रहे हैं और उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है. BCCI सचिव का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि रोहित टेस्ट और T20 इंटरनेशनल, दोनों से संन्यास ले चुके हैं और अब उनका अंतरराष्ट्रीय फोकस वनडे क्रिकेट पर है. ऐसे में 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में रोहित की भूमिका को लेकर यह बयान काफी मायने रखता है.

गंभीर-गिल-अय्यर समेत बड़े चेहरे रहे मौजूद

मुंबई में हुई इस समीक्षा बैठक में BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास, सचिव देवजीत सैकिया, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल व श्रेयस अय्यर मौजूद रहे. भारतीय क्रिकेट के लिए अहम समय पर हुई इस बैठक में टीम के प्रदर्शन के साथ-साथ आने वाले व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर भी मंथन हुआ. टीम को इस साल के अंत में न्यूजीलैंड के ऑल-फॉर्मेट दौरे पर जाना है, जबकि अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होना है.

Advertisement

बुमराह-हार्दिक की फिटनेस भी अहम मुद्दा

बैठक में प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस भी चर्चा का अहम विषय रही. खासकर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की वापसी की टाइमलाइन को लेकर चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के बीच स्पष्टता पर जोर रहने की उम्मीद है.

इसके अलावा चयनकर्ताओं, कोचिंग स्टाफ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई. कुल मिलाकर बैठक का फोकस सिर्फ इंग्लैंड दौरे के प्रदर्शन की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट की लंबी अवधि की योजना पर रहा.

फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है- BCCI टीम इंडिया में ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ जैसी नई भूमिका लाने के मूड में नहीं है और रोहित शर्मा को लेकर भी बोर्ड ने अटकलों की बजाय उनके मौजूदा शानदार प्रदर्शन पर भरोसा जताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    12 सीटर लॉन्च करते ही 62% बढ़ गई कंपनी की सेल... इतने लोगों ने खरीदी |
    शव कंधों पर और पैरों के नीचे कीचड़, बिजनौर की ये तस्वीर क्यों परेशान कर रही |
    चुनौतियों वाला उपद्रव प्रदेश नहीं, संभावना का उत्तर प्रदेश बनाया: सीएम योगी |
    BCCI ने रोहित के भविष्य पर दिया बड़ा अपडेट, ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की अटकलों पर लगाया ब्रेक |
    4 ट्रेन कैंसिल, 13 डायवर्ट... अचानक ट्रैक के नीचे से धंस गई जमीन, जानिए वजह  |
    मच्छरदानी में इंसान को देखकर मच्छर ने पूछा ऐसा सवाल, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा आपका! |
    सिपाही खाती रहीं खाना, अस्पताल से फिल्मी अंदाज में फरार हुई महिला कैदी |
    How to Keep Room Cool: बारिश-मॉनसून में गर्मी और उमस से भर गया किराए का छोटा कमरा, ये ट्रिक अपनाएं, बिना एसी रूम होगा ठंडा |
    पटना में सरकारी स्कूल की 46 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध मौत, खून से लथपथ मिला शव... पुलिस को हत्या का शक |
    Auto चलाकर लद्दाख पहुंचा बेंगलुरु का शख्स, बताया कितना आया खर्चा
    Advertisement