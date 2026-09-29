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बॉक्स ऑफिस पर गदर! 400 करोड़ पार ‘हनुमान अंश’, नानी की ‘द पैराडाइज’ ने पकड़ी रफ्तार, ‘द वन’ भी डटी

बॉक्स ऑफिस पर ‘हनुमान अंश’ ने 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। जानें नानी की ‘द पैराडाइज’ और ‘द वन’ की कमाई और तीनों फिल्मों का पूरा बॉक्स ऑफिस हाल।

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हनुमान अंश के आगे टिकेगी कौन-सी फिल्म? (photo: screengrabs)
हनुमान अंश के आगे टिकेगी कौन-सी फिल्म? (photo: screengrabs)

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त तीन फिल्मों की कमाई का गणित काफी दिलचस्प नजर आ रहा है. एक तरफ ‘हनुमान अंश’ है, जो रिलीज के 52 दिन बाद भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है और अब 400 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार कर चुकी है. दूसरी तरफ ‘द पैराडाइज’ अपनी शुरुआती रिलीज के बाद तेजी से कमाई कर रही है, जबकि ‘द वन- द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ भी अपने पहले हफ्ते में पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है. तीनों फिल्मों की रिलीज लाइफ और ऑडियंस रिस्पॉन्स अलग है, इसलिए सिर्फ कुल कलेक्शन की तुलना करना पूरी तस्वीर नहीं बताता.

52वें दिन भी ‘हनुमान अंश’ का जलवा

नीम करोली बाबा की जिंदगी से प्रेरित ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से लंबी पारी खेली है, वह इसकी सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है. फिल्म ने शुरुआत में बेहद धीमी रफ्तार दिखाई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दो हफ्तों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ करीब 1.48 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद तीसरे हफ्ते से वर्ड ऑफ माउथ ने माहौल बदलना शुरू किया और चौथे, पांचवें और छठे हफ्ते में फिल्म ने जबरदस्त छलांग लगाई.

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अब 52वें दिन फिल्म ने भारत में 9 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं. 4,387 शोज में आई इस कमाई के साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 307.03 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस 362.70 करोड़ रुपये हो गया है. ओवरसीज से 38.50 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 401.20 करोड़ रुपये पहुंच गया है. खास बात यह है कि 52वें दिन की 9 करोड़ की कमाई पिछले दिन के 6.50 करोड़ के मुकाबले 38.5 फीसदी ज्यादा है.

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जिस फिल्म ने महज 10 लाख रुपये की ओपनिंग से शुरुआत की थी, वह अब आठवें हफ्ते में भी एक दिन में 9 करोड़ रुपये कमा रही है. यही इसकी बॉक्स ऑफिस कहानी को बाकी दोनों फिल्मों से अलग बनाता है. फिल्म की आठवें हफ्ते की रविवार वाली ऑक्यूपेंसी भी करीब 46 फीसदी बताई गई है, जबकि शाम के शो में हिंदी 2D ऑक्यूपेंसी 75 फीसदी तक पहुंची.

‘द पैराडाइज’ ने आते ही पकड़ी रफ्तार

अब बात करें नानी की ‘द पैराडाइज’ की तो यह मुकाबला बिल्कुल अलग चरण में है. फिल्म अभी रिलीज के शुरुआती दिनों में है और इसलिए इसका कलेक्शन ‘हनुमान अंश’ से सीधे-सीधे तुलना करने लायक नहीं है. आपके दिए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने अब तक 144.85 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस किया है. इसमें भारत से 114.85 करोड़ और ओवरसीज से 30 करोड़ रुपये शामिल हैं, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 97.10 करोड़ रुपये है.

37,138 शोज में पहुंच चुकी फिल्म ने शुरुआती दौर में अच्छी पकड़ दिखाई है. यानी ‘द पैराडाइज’ का मामला इस समय ओपनिंग मोमेंटम का है, जबकि ‘हनुमान अंश’ का मामला लॉन्ग रन और लगातार टिके रहने का है. मौजूदा रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि ‘द पैराडाइज’ ने रिलीज के शुरुआती वीकेंड में मजबूत कमाई दर्ज की है.

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यहां एक दिलचस्प बात यह है कि ‘हनुमान अंश’ को जहां दर्शकों तक पहुंचने में कई हफ्ते लगे, वहीं ‘द पैराडाइज’ ने रिलीज के शुरुआती दिनों में ही बड़ा कलेक्शन जुटाना शुरू कर दिया है. इसलिए दोनों की कमाई का ग्राफ बिल्कुल उलट दिखाई देता है.

द वन- द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ अभी शुरुआती टेस्ट में

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘द वन- द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ की बात करें तो फिल्म अभी रिलीज के चौथे दिन पर है. आंकड़ों के मुताबिक चौथे दिन फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं. इसके साथ भारत में इसका नेट कलेक्शन 38.85 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस 46.35 करोड़ रुपये हो गया है. ओवरसीज से 4 करोड़ रुपये आने के बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस 50.35 करोड़ रुपये है.

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने चौथे दिन तक 7,012 शोज में प्रदर्शन किया. यानी इसके पास अच्छी स्क्रीनिंग पहुंच है, लेकिन शुरुआती कलेक्शन को अभी और मजबूत होने की जरूरत है. मौजूदा रिपोर्ट्स में भी फिल्म के पहले वीकेंड में कलेक्शन बढ़ने की बात सामने आई है.

असली फर्क है फिल्म की ‘रनिंग’ में

अगर तीनों फिल्मों को एक ही तराजू पर रखकर देखा जाए तो तस्वीर साफ है. ‘हनुमान अंश’ 52 दिन पुरानी फिल्म होकर भी 9 करोड़ रुपये का एक दिन का नेट कलेक्शन कर रही है और 401.20 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस पार कर चुकी है. ‘द पैराडाइज’ ने कम समय में 144.85 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस जुटाया है, जबकि ‘द वन- द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ चौथे दिन 50.35 करोड़ रुपये के आसपास पहुंची है.

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लेकिन यहां सिर्फ नंबर देखकर फैसला करना सही नहीं होगा. ‘हनुमान अंश’ की खासियत उसका लंबा रन और देर से आया वर्ड ऑफ माउथ है. ‘द पैराडाइज’ की कहानी फिलहाल शुरुआती रफ्तार की है और ‘द वन’ अभी पहले हफ्ते की परीक्षा में है. आने वाले दिनों में इन दोनों नई फिल्मों की पकड़ यह तय करेगी कि उनका शुरुआती जोश लंबी दौड़ में कितना बदलता है.

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