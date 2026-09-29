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कुशीनगर में टूटा बड़ा तटबंध, कई गांवों में घुसा पानी... NDRF और SDRF टीमें तैनात

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी के तेज बहाव से तटबंध टूट गया, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. प्रशासन और NDRF, SDRF की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं.

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कुशीनगर में बांध टूटने से तबाही मची है. (Photo- ITGD)
कुशीनगर में बांध टूटने से तबाही मची है. (Photo- ITGD)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी के तेज बहाव के कारण ततवा टोला के पास एक बड़ा तटबंध टूट गया. सोमवार देर रात टूटे इस तटबंध की वजह से आसपास के कई गांवों में पानी भर गया. इसके चलते बड़े पैमाने पर तबाही और नुकसान की खबर सामने आई है.

स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गए हैं. तटबंध टूटने और गांवों में पानी भरने की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत हरकत में आ गए. 

मुख्यमंत्री खुद देर रात तक पल-पल की स्थिति की जानकारी लेते रहे. सीएम योगी ने देर रात ही गोरखपुर के कमिश्नर, पुलिस के ADG, कुशीनगर के जिलाधिकारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर पूरे मामले की जानकारी ली.

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रेस्क्यू में जुटी NDRF-SDRF

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में बिना किसी देरी के फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएं. उन्होंने प्रशासन को खतरे की जद में आए सभी ग्रामीणों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जाने के भी निर्देश दिए. इसके साथ ही NDRF और SDRF को भी तुरंत मौके पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए गए हैं.

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आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन और ऊर्जा विभाग अलर्ट

पिछले तीन-चार दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, हालांकि सोमवार को मौसम थोड़ा साफ हुआ और बारिश से कुछ राहत मिली. लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहार हैं, इसलिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक सुविधाओं को बहाल करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

शहरी विकास और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जलभराव वाले इलाकों में पानी की निकासी को तरजीह देने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही पानी उतरने के बाद तुरंत साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संक्रामक बीमारियों के फैलने को रोका जा सके. साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी आदेश दिए गए हैं.

बीमारी से बचाव के इंतजामों की समीक्षा

नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अलग-अलग शहरी क्षेत्रों में जलभराव, ड्रेनेज, साफ-सफाई और बीमारी से बचाव के इंतजामों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों को देखते हुए धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाएं.

यह भी पढ़ें: कहीं कमर तक पानी, कहीं डूबे घर-सड़कें! कानपुर से प्रयागराज और बिहार-ओडिशा तक बाढ़ का संकट... देखें क्या हैं हालात

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डिस्कॉम (DISCOMs) और सीनियर इंजीनियर्स के साथ बैठक कर भारी बारिश से प्रभावित बिजली ढांचे की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त मशीनरी और मैनपावर तैनात की जाए ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत मिल सके.

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