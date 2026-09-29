'टैरिफ नहीं होता तो...', भारतीय कंपनी Essar के US स्टील प्लांट पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने भारत के एस्सार ग्रुप के 15 अरब डॉलर के अमेरिकी स्टील प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टील पर लगाए गए टैरिफ नहीं होते, तो एस्सार ग्रुप अमेरिका में यह स्टील प्लांट बनाने के लिए निवेश नहीं करता. लटनिक ने इसे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर का उदाहरण बताया.

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लटनिक ने कहा, "अगर ये टैरिफ नहीं होते तो यह खदान और स्टील प्लांट नहीं बनता." उन्होंने मिनेसोटा की मेसाबी आयरन रेंज में एस्सार की खदान और आयोवा में बनने वाले 15 अरब डॉलर के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि टैरिफ अमेरिका में स्टील उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं.

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आयोवा में बनेगा 15 अरब डॉलर का स्टील प्लांट

ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में मेसाबी मेटालिक्स के अधिकारियों के साथ इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था. मेसाबी मेटालिक्स एस्सार ग्रुप की कंपनी है. व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बताया है.

इस प्रोजेक्ट में मिनेसोटा की खदान से निकले आयरन ओर को आयोवा ले जाकर स्टील बनाया जाएगा. एस्सार ग्रुप ने मिनेसोटा की खदान को विकसित करने में 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है. प्लांट के पहले चरण में हर साल 75 लाख टन स्टील बनाने की क्षमता होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 1 करोड़ टन तक किया जा सकता है. पहली स्टील प्रोडक्शन 2030 में शुरू होने का लक्ष्य है.

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अमेरिका में 50% स्टील टैरिफ

ट्रंप प्रशासन ने आयातित स्टील पर टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि इससे कंपनियां विदेश से स्टील मंगाने के बजाय अमेरिका में ही उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित होंगी.

लटनिक ने कहा कि एस्सार का प्रोजेक्ट अमेरिका की विदेशी स्टील इनपुट पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा. उन्होंने खास तौर पर आयरन ओर पेलेट्स का जिक्र किया, जिनकी बड़ी मात्रा अमेरिका ब्राजील से आयात करता है.

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Essar के प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियां

आयोवा के इस स्टील प्लांट से कम से कम 1,750 स्थायी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. इसके पहले चरण के निर्माण के दौरान 5,000 से 6,000 अतिरिक्त नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं.

लटनिक ने कहा कि मिनेसोटा की आयरन रेंज से निकलने वाला अयस्क मिसिसिपी नदी के रास्ते आयोवा पहुंचेगा और वहीं 15 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तैयार होगा. उनके मुताबिक, यह पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका में स्टील उत्पादन बढ़ाने की ट्रंप प्रशासन की नीति से सीधे जुड़ा है.

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