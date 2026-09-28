थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR दर्ज, AAP विधायक जरनैल सिंह पर FIR

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज कर ली है. मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 के तहत दर्ज किया गया है. इसके अलावा पुलिस PWD के इंजीनियरों द्वारा दी गई शिकायत पर के आधार पर AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है.



दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि साहिब सिंह नाम के शख्स ने साहिब सिंह प्रवेश वर्मा के खिलाफ थप्पड़ मारने की शिकायत दी थी. इस शिकायत के आधार पर कानूनन जो केस बनता था, उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR (नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज कर ली है और अब इस मामले की जांच करेगी.



पुलिस का कहना है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ BNS की धारा 115 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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जरनैल सिंह पर एक्शन



इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. PWD के इंजीनियरों की शिकायत पर FIR दर्ज की है. विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने, डराने और धमकाने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने PWD के इंजीनियरों की शिकायत पर यह एक्शन लिया है.

क्या है मामला



दरअसल, रविवार को दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान विवाद खड़ा हुआ था. इस दौरान साहिब सिंह नाम का युवक सड़क निर्माण और उसकी गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों को लेकर वीडियो बना रहा था. इसी दौरान सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा से शिकायत की. इसके बाद दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई और इसके बाद मंत्री ने साहिब सिंह को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जबकि प्रवेश वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि जरनैल सिंह के एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आकर जो करेगा, मैंने भी वही किया.

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