UAE ने की नेतन्याहू के दौरे की पुष्टि, ईरान और द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई चर्चा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दौरे की पुष्टि हो गई है. UAE की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने सोमवार को बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा हुई.

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नेतन्याहू के कार्यालय ने भी इस दौरे की पुष्टि की है. कार्यालय के मुताबिक, यह यात्रा शेख मोहम्मद के न्योते पर हुई थी. हालांकि, UAE की ओर से इससे पहले नेतन्याहू के दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी. दोनों देशों ने मुलाकात के एजेंडे में आपसी संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को शामिल बताया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नेतन्याहू और शेख मोहम्मद के बीच करीब 6 घंटे तक बातचीत हुई. इस मुलाकात में ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठा. हालांकि, दोनों देशों की ओर से बातचीत का विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया गया है. यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब ईरान के साथ युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है.

इससे पहले इसी साल मई में भी नेतन्याहू के गुप्त दौरे की चर्चाएं सामने आई थीं, जिसे तब यूएई ने खारिज कर दिया था. इस मुलाकात से परिचित एक सूत्र ने बताया था कि नेतन्याहू और शेख मोहम्मद 26 मार्च को अबू धाबी के अल ऐन शहर में मिले थे. यह शहर ओमान की सीमा के पास स्थित है. अब UAE की सरकारी न्यूज एजेंसी की ओर से जारी जानकारी में नेतन्याहू के रविवार के दौरे की आधिकारिक पुष्टि की गई है. हालांकि, इस मुलाकात में किन मुद्दों पर क्या बातचीत हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

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2020 में दोनों देशों के बीच बने थे राजनयिक संबंध

UAE और इजरायल ने 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए अब्राहम समझौते के तहत राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बने रहे हैं. ईरान के साथ युद्ध के दौरान हमलों का सामना करने के बाद UAE ने अमेरिका और इजरायल, दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है. इजरायल के साथ संबंध UAE को क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत का एक माध्यम देते हैं. इससे उसे अमेरिका के साथ सीधे संपर्क का रास्ता भी मिलता है. पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद दोनों देशों ने अपने राजनयिक रिश्ते बनाए रखे हैं. नेतन्याहू का ताजा दौरा ऐसे ही क्षेत्रीय हालात के बीच हुआ है.



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