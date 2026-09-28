Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही है. वहीं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के बीच रविवार को हुई बैठक के बाद प्रस्तावित बैंक हड़ताल टाल दी गई है. इन खबरों के अलावा, रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर के 15,000 रन पूरे कर कई रिकॉर्ड बनाने का काम किया है. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

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Stock Market Crash: खुलते ही शेयर बाजार में कोहराम, अरबों रुपये स्वाहा, निफ्टी 23000 से नीचे...

सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स खुलने के साथ ही क्रैश हो गए. BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपन होते ही 700 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स एक झटके में 23,000 के स्तर के नीचे आ गया.

ईरान के हाथ लगा US का दूसरा अंडरवॉटर जासूस? IRGC ने जारी किया

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट में एक और अमेरिकी अंडरवॉटर ड्रोन पर कब्जा करने का दावा किया है. IRGC के मुताबिक, यह अमेरिकी Remus 600 ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल था, जो होर्मुज स्ट्रेट में जासूसी के मकसद से काम कर रहा था. ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन से जुड़ा फुटेज भी जारी किया है.

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नेपाल में एवलांच, उत्तराखंड में बर्फबारी और लैंडस्लाइड... बारिश-बाढ़ से जूझ रहे यूपी-बिहार समेत कई राज्य

नेपाल से लेकर यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा और थाईलैंड तक भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है. नेपाल में पिछले कुछ दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों की लगातार बारिश और आंधी-तूफान के कारण अलग-अलग हादसों में 56 लोगों की मौत हो चुकी है.

बैंक हड़ताल टली, आम लोगों के लिए बड़ी राहत

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के बीच रविवार को हुई बैठक के बाद प्रस्तावित बैंक हड़ताल टाल दी गई है. बैठक में बैंक सुधार, स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए PLI स्कीम में बदलाव समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ फैसलों को लेकर सहमति बनी है.

उत्तरकाशी में फंसे 136 पर्वतारोही-ट्रैकर, चारधाम यात्रा अभी भी बाधित! बारिश से बेहाल उत्तराखंड

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी और लगातार बारिश के कारण 136 पर्वतारोही और ट्रैकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंस गए हैं. जिला प्रशासन, वन विभाग, SDRF, पुलिस और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त टीमों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया. दूसरी तरफ, बारिश और बर्फबारी की वजह से चारधाम यात्रा अभी भी बाधित है.

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'जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी CJP...', मुंबई में 2 अक्टूबर प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिलने पर बड़ा ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने रविवार को बताया कि मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो पार्टी गांधी जयंती के दिन मुंबई में ‘जेल भरो आंदोलन’ करेगी. CJP ने 2 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया था.

IMD Weather Alert: आज भी बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट, दिल्ली-NCR से दक्षिण भारत तक रहेगा असर

मौसम विभाग ने 28 सितंबर को भी कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. इस दौरान उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में बारिश के आसार हैं. दिल्ली-NCR में 28 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.

विराट कोहली ने बल्ले से किया धुआं-धुआं, तिरुवनतंपुरम ODI में बनाए 10 धांसू रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर के 15,000 रन पूरे कर कई रिकॉर्ड बनाने का काम किया है. इस मुकाबले में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे.

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पाकिस्तानी टीम की लगी लॉटरी, बिना खेले सेमीफाइनल में पहुंची, हॉन्ग कॉन्ग नॉकआउट

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 की मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच खेला जाने वाला पहला क्वार्टर फाइनल बिना टॉस हुए बारिश के कारण रद्द हो गया. मुकाबला रद्द होने का सीधा फायदा साहिबजादा फरहान की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम को मिला. आईसीसी की टी20I रैंकिंग में बेहतर टीम होने के कारण पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली.

यूपी में 15 अक्टूबर से बदलेगा मिठाई को लेकर नियम, सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेस में 15 अक्टूबर 2026 से विक्रय के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. यह व्यवस्था विशेष रूप से खुली मिठाइयों को लेकर महत्वपूर्ण है, जिनके संबंध में अब तक उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था.

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