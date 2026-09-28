पाकिस्तानी टीम की लगी लॉटरी, बिना खेले सेमीफाइनल में पहुंची, हॉन्ग कॉन्ग नॉकआउट

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 की मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच खेला जाने वाला पहला क्वार्टर फाइनल बारिश के कारण रद्द हो गया. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में लगातार बारिश के चलते मैदान खेलने लायक नहीं था, जिसके कारण मुकाबले में टॉस तक नहीं हो सका और एक भी गेंद नहीं फेंकी गई.
मुकाबला रद्द होने का सीधा फायदा साहिबजादा फरहान की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम को मिला. आईसीसी की टी20I रैंकिंग में बेहतर टीम होने के कारण पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली. वहीं हॉन्ग कॉन्ग का टूर्नामेंट में सफर क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गया.
पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर (सोमवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होना था, जबकि टॉस 5 बजे निर्धारित था. लेकिन मैच से पहले ही कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में बारिश तेज हो गई. लगातार खराब मौसम और गीले आउटफील्ड के कारण मैच शुरू होने की कोई संभावना नहीं बनी. हालात की समीक्षा के बाद अधिकारियों ने मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया.
चूंकि क्वार्टर फाइनल के लिए रिजर्व डे का प्रावधान नहीं था, इसलिए बेहतर रैंकिंग के आधार पर पाकिस्तान को अगले दौर में भेज दिया गया. सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किस टीम से होगा, इसका फैसला बाकी क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद होगा. पाकिस्तान को अब अन्य नॉकआउट मैचों के परिणामों का इंतजार करना होगा. एशियन गेम्स 2026 के दोनों सेमीफाइनल गुरुवार (1 सितंबर) को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाने हैं.
पाकिस्तान को टूर्नामेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी. बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को नॉकआउट चरण में सीधे प्रवेश दिया गया था. दूसरी ओर हॉन्ग कॉन्ग ने स्टेज में अच्छे प्रदर्शन के जरिए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया था. वह ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रहा.
हॉन्ग कॉन्ग की टीम को ग्रुप स्टेज में एकमात्र जीत ओमान के खिलाफ मिली थी, जबकि ओमान अपने ग्रुप में आखिरी स्थान पर रहा. हालांकि हॉन्ग कॉन्ग को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला. लगातार बारिश ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसकी उम्मीदें खत्म कर दीं और पाकिस्तान बिना गेंद खेले सेमीफाइनल में पहुंच गया.
पाकिस्तान का स्क्वॉड: साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद वसीम जूनियर, साद मसूद, सैम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान (विकेटकीपर).