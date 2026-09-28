बिहार जाने वाली 35 ट्रेनें रद्द, 33 डायवर्ट... पटना-मोकामा-बरौनी रूट प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप आज बिहार जाने वाले हैं और आपकी ट्रेन पटना, बरौनी, मोकामा, किउल या जयनगर की तरफ जाती है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का हाल जरूर देख लें. रेलवे ने राजेंद्र पुल पर चल रहे जरूरी काम की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. कुछ ट्रेनें आज चलेंगी ही नहीं, कुछ को दूसरे रास्ते से भेजा गया है, जबकि कई ट्रेनों को उनके आखिरी स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया है. ऐसे में आपका सफर और आगे की योजना दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, राजेंद्र पुल पर चल रहे काम की वजह से 35 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 33 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा 9 ट्रेनों को तय स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया है या दूसरे स्टेशन से चलाया गया है. यानी अगर आपके पास आज की ट्रेन का टिकट है, तो सिर्फ टिकट देखकर स्टेशन न निकलें. पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी ट्रेन चल रही है या नहीं और अगर चल रही है तो वह किस रास्ते से जाएगी.
ये ट्रेनें आज नहीं चलेंगी
रद्द की गई ट्रेनों में कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं. इनमें प्रमुख हैं...
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|मार्ग
|13029
|हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस
|हावड़ा-मोकामा
|13030
|मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस
|मोकामा-हावड़ा
|13031
|हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस
|हावड़ा-जयनगर
|13032
|जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस
|जयनगर-हावड़ा
|13122
|गाजीपुर सिटी-कोलकाता टर्मिनल एक्सप्रेस
|गाजीपुर सिटी-कोलकाता
|13137
|कोलकाता टर्मिनल-आजमगढ़ एक्सप्रेस
|कोलकाता-आजमगढ़
|13156
|मिथिलांचल एक्सप्रेस
|सीतामढ़ी-कोलकाता
|13185
|गंगा सागर एक्सप्रेस
|सियालदह-जयनगर
|13186
|गंगा सागर एक्सप्रेस
|जयनगर-सियालदह
|13227
|सहरसा इंटरसिटी
|सहरसा-राजेंद्र नगर
|13228
|राजेंद्र नगर इंटरसिटी
|राजेंद्र नगर-सहरसा
|13416
|पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस
|पटना-मालदा
|13419
|जनसेवा एक्सप्रेस
|भागलपुर-मुजफ्फरपुर
|13420
|जनसेवा एक्सप्रेस
|मुजफ्फरपुर-भागलपुर
|15233
|कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस
|कोलकाता-दरभंगा
|15527
|जयनगर-पटना एक्सप्रेस
|जयनगर-पटना
|15528
|पटना-जयनगर एक्सप्रेस
|पटना-जयनगर
|63204
|मोकामा-किऊल मेमू
|मोकामा-किऊल
|63275
|किऊल-पटना मेमू
|किऊल-पटना
|63276
|पटना-किऊल मेमू
|पटना-किऊल
|13121
|कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस
|कोलकाता-गाजीपुर
|13155
|कोलकाता-सितामढ़ी मिथिलांचल एक्सप्रेस
|कोलकाता-सितामढ़ी
|13166
|सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस
|सीतामढ़ी-कोलकाता
|13415
|मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस
|मालदा-पटना
|14004
|नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस
|नई दिल्ली-मालदा
|18106
|जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस
|जयनगर-राउरकेला
|63230
|बनारस-आरा मेमू
|बनारस-आरा
|15079
|पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस
|पाटलिपुत्र-गोरखपुर
|15080
|गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|गोरखपुर-पाटलिपुत्र
|63229
|आरा-बनारस मेमू
|आरा-बनारस
इसके अलावा सीतामढी-कोलकाता टर्मिनल, कोलकाता टर्मिनल-दरभंगा और आरा-बनारस मेमू जैसी ट्रेनें भी प्रभावित हैं. अगर आपकी ट्रेन इस सूची में है, तो स्टेशन जाने से पहले रेलवे से उसकी स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें.
इन ट्रेनों का रास्ता बदला गया
कई ट्रेनें रद्द नहीं की गई हैं, लेकिन उन्हें उनके सामान्य रास्ते से नहीं चलाया जा रहा है. इनमें कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं. इनमें...
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन
|बदला रास्ता
|जिन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी
|12303
|पूर्वा एक्सप्रेस
|किऊल-बख्तियारपुर
|मोकामा, बाढ़
|12435
|गरीब रथ एक्सप्रेस
|समस्तीपुर-दानापुर
|बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना
|13006
|अमृतसर-हावड़ा मेल
|बख्तियारपुर-किऊल
|मोकामा
|13019
|बाघ एक्सप्रेस
|बर्दवान-बरौनी
|झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, बरहिया, दिनकर ग्राम सिमरिया
|13020
|बाघ एक्सप्रेस
|बरौनी-बर्दवान
|बरहिया, किऊल, झाझा
|13037
|कुंभ एक्सप्रेस
|किऊल-अमगांव
|मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर
|13038
|कुंभ एक्सप्रेस
|अमगांव-सोनपुर
|दिलदारनगर, बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, जमुई, झाझा
|13047
|विभूति एक्सप्रेस
|किऊल-बख्तियारपुर
|मोकामा, बाढ़
|13105
|सियालदह-बलिया एक्सप्रेस
|बर्दवान-बरौनी
|झाझा, गिद्धौर, जमुई, मननपुर, किऊल, बरहिया
|13106
|बलिया-सियालदह एक्सप्रेस
|बरौनी-बर्दवान
|बरहिया, किऊल, मननपुर, जमुई, गिद्धौर, झाझा
|13208
|पटना-जसीडीह एक्सप्रेस
|बख्तियारपुर-किऊल
|कई स्टेशन, मोकामा समेत
|13245
|कैपिटल एक्सप्रेस
|न्यू बरौनी-दानापुर
|मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना, राजेंद्र नगर समेत
|13248
|कैपिटल एक्सप्रेस
|दानापुर-न्यू बरौनी
|पटना, राजेंद्र नगर, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा समेत
|13334
|पटना-दुमका एक्सप्रेस
|बख्तियारपुर-किऊल
|बाढ़
|15027
|मौर्य एक्सप्रेस
|जसीडीह-बरौनी
|झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, बरहिया, दिनकर ग्राम सिमरिया
|15028
|मौर्य एक्सप्रेस
|बरौनी-जसीडीह
|दिनकर ग्राम सिमरिया, बरहिया, लखीसराय, किऊल, जमुई, झाझा
|15047
|पूर्वांचल एक्सप्रेस
|बर्दवान-बरौनी
|झाझा
|15048
|पूर्वांचल एक्सप्रेस
|बरौनी-बर्दवान
|झाझा
|15483
|सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस
|न्यू बरौनी-दानापुर
|मोकामा, बख्तियारपुर, पटना
|15484
|महानंदा एक्सप्रेस
|दानापुर-न्यू बरौनी
|पटना, बख्तियारपुर, मोकामा
|15657
|ब्रह्मपुत्र मेल
|दीनदयाल उपाध्याय-किऊल
|दिलदारनगर, बक्सर, आरा, पटना, फतुहा, मोकामा
|15658
|ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस
|किऊल-दीनदयाल उपाध्याय
|मोकामा, फतुहा, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर
|15667
|कामाख्या एक्सप्रेस
|मुगलसराय-न्यू बरौनी
|दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना
|15946
|डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
|न्यू बरौनी-दानापुर
|मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना
|17007
|चारलापल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस
|किऊल-बख्तियारपुर
|कोई ठहराव नहीं हटाया गया
|18622
|पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|किऊल-बख्तियारपुर
|लखीसराय, मोकामा, बरहिया, बाढ़ समेत कई स्टेशन
|22233
|वंदे भारत एक्सप्रेस
|न्यू बरौनी-पटना
|पटना सिटी
|22234
|वंदे भारत एक्सप्रेस
|पटना-न्यू बरौनी
|पटना सिटी
|22564
|उधना-जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस
|दानापुर-समस्तीपुर
|पटना, मोकामा, बरौनी
|63209
|देवघर-पटना मेमू
|किऊल-बख्तियारपुर
|लखीसराय, मोकामा, बाढ़ समेत कई स्टेशन
|63210
|पटना-देवघर मेमू
|बख्तियारपुर-किऊल
|बरहिया, मोकामा, लखीसराय समेत कई स्टेशन
|63212
|पटना-झाझा मेमू
|बख्तियारपुर-किऊल
|बाढ़, मोकामा, लखीसराय समेत कई स्टेशन
इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रास्ते में पड़ने वाले ठहराव भी हटाए गए हैं. इसलिए ट्रेन चलने के बावजूद यह जरूरी नहीं कि वह आपके टिकट वाले स्टेशन पर आज रुके.
कुछ ट्रेनें तय स्टेशन से पहले रुकेंगी, कुछ दूसरे स्टेशन से चलेंगी
रेलवे ने कुछ ट्रेनों को उनके तय आखिरी स्टेशन तक नहीं चलाने का फैसला किया है. वहीं कुछ ट्रेनें अपने सामान्य स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशन से शुरू की गई हैं.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन
|सामान्य रास्ता
|बदलाव
|15202
|बगहा-पाटलिपुत्र इंटरसिटी
|बगहा से पाटलिपुत्र
|हाजीपुर पर यात्रा खत्म होगी
|15713
|कटिहार-पटना इंटरसिटी
|कटिहार से पटना
|न्यू बरौनी पर यात्रा खत्म होगी
|63218
|दानापुर-बरौनी मेमू
|दानापुर से बरौनी
|मोकामा पर यात्रा खत्म होगी
|63571
|जसीडीह-मोकामा मेमू
|जसीडीह से मोकामा
|किऊल पर यात्रा खत्म होगी
|15201
|पाटलिपुत्र-बगहा इंटरसिटी
|पाटलिपुत्र से बगहा
|हाजीपुर से चलेगी
|15714
|पटना-कटिहार इंटरसिटी
|पटना से कटिहार
|न्यू बरौनी से चलेगी
|63205
|किऊल-पटना मेमू
|किऊल से पटना
|मोकामा से चलेगी
|63217
|बरौनी-दानापुर मेमू
|बरौनी से दानापुर
|मोकामा से चलेगी
|63572
|मोकामा-जसीडीह मेमू
|मोकामा से जसीडीह
|किऊल से चलेगी
राजेंद्र पुल पर क्या काम चल रहा है?
दरअसल, गंगा नदी पर बने मौजूदा राजेंद्र पुल के समानांतर एक नया रेल पुल बनाया गया है. रेलवे अब इस नए पुल को रेल नेटवर्क से जोड़ने और चालू करने के लिए जरूरी काम कर रहा है. इसी काम की वजह से इस मार्ग पर कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक मौजूदा रेलवे पुल पर सिर्फ सिंगल लाइन है. तकनीकी कारणों से इसे डबल लाइन में बदलना संभव नहीं है. इसी वजह से इसके समानांतर नया डबल लाइन रेल पुल बनाने का फैसला लिया गया. इस परियोजना को 2015-16 के रेल बजट में करीब ₹1,491.47 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई थी.
नया पुल क्यों जरूरी है?
मौजूदा राजेंद्र पुल करीब 1.9 किलोमीटर लंबा रेल-सह-सड़क पुल है. यह 1959 से सेवा में है और गंगा नदी के ऊपर मोकामा और बरौनी को जोड़ता है. पुल पर रेलवे के लिए सिर्फ सिंगल लाइन होने के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता सीमित रहती है. नया डबल लाइन वाला पुल इस कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है. नया पुल मोकामा के पास रेल नेटवर्क को अपर हाथीदह जंक्शन, ताल जंक्शन, रामपुर डुमरा, दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी जंक्शन से जोड़ने में मदद करेगा.