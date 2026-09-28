बिहार जाने वाली 35 ट्रेनें रद्द, 33 डायवर्ट... पटना-मोकामा-बरौनी रूट प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप आज बिहार जाने वाले हैं और आपकी ट्रेन पटना, बरौनी, मोकामा, किउल या जयनगर की तरफ जाती है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का हाल जरूर देख लें. रेलवे ने राजेंद्र पुल पर चल रहे जरूरी काम की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. कुछ ट्रेनें आज चलेंगी ही नहीं, कुछ को दूसरे रास्ते से भेजा गया है, जबकि कई ट्रेनों को उनके आखिरी स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया है. ऐसे में आपका सफर और आगे की योजना दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

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ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, राजेंद्र पुल पर चल रहे काम की वजह से 35 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 33 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा 9 ट्रेनों को तय स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया है या दूसरे स्टेशन से चलाया गया है. यानी अगर आपके पास आज की ट्रेन का टिकट है, तो सिर्फ टिकट देखकर स्टेशन न निकलें. पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी ट्रेन चल रही है या नहीं और अगर चल रही है तो वह किस रास्ते से जाएगी.

ये ट्रेनें आज नहीं चलेंगी

रद्द की गई ट्रेनों में कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं. इनमें प्रमुख हैं...

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम मार्ग 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस हावड़ा-मोकामा 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस मोकामा-हावड़ा 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस हावड़ा-जयनगर 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस जयनगर-हावड़ा 13122 गाजीपुर सिटी-कोलकाता टर्मिनल एक्सप्रेस गाजीपुर सिटी-कोलकाता 13137 कोलकाता टर्मिनल-आजमगढ़ एक्सप्रेस कोलकाता-आजमगढ़ 13156 मिथिलांचल एक्सप्रेस सीतामढ़ी-कोलकाता 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस सियालदह-जयनगर 13186 गंगा सागर एक्सप्रेस जयनगर-सियालदह 13227 सहरसा इंटरसिटी सहरसा-राजेंद्र नगर 13228 राजेंद्र नगर इंटरसिटी राजेंद्र नगर-सहरसा 13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस पटना-मालदा 13419 जनसेवा एक्सप्रेस भागलपुर-मुजफ्फरपुर 13420 जनसेवा एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर-भागलपुर 15233 कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस कोलकाता-दरभंगा 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस जयनगर-पटना 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस पटना-जयनगर 63204 मोकामा-किऊल मेमू मोकामा-किऊल 63275 किऊल-पटना मेमू किऊल-पटना 63276 पटना-किऊल मेमू पटना-किऊल 13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस कोलकाता-गाजीपुर 13155 कोलकाता-सितामढ़ी मिथिलांचल एक्सप्रेस कोलकाता-सितामढ़ी 13166 सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस सीतामढ़ी-कोलकाता 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस मालदा-पटना 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस नई दिल्ली-मालदा 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस जयनगर-राउरकेला 63230 बनारस-आरा मेमू बनारस-आरा 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस पाटलिपुत्र-गोरखपुर 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गोरखपुर-पाटलिपुत्र 63229 आरा-बनारस मेमू आरा-बनारस

इसके अलावा सीतामढी-कोलकाता टर्मिनल, कोलकाता टर्मिनल-दरभंगा और आरा-बनारस मेमू जैसी ट्रेनें भी प्रभावित हैं. अगर आपकी ट्रेन इस सूची में है, तो स्टेशन जाने से पहले रेलवे से उसकी स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें.

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इन ट्रेनों का रास्ता बदला गया

कई ट्रेनें रद्द नहीं की गई हैं, लेकिन उन्हें उनके सामान्य रास्ते से नहीं चलाया जा रहा है. इनमें कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं. इनमें...

ट्रेन नंबर ट्रेन बदला रास्ता जिन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी 12303 पूर्वा एक्सप्रेस किऊल-बख्तियारपुर मोकामा, बाढ़ 12435 गरीब रथ एक्सप्रेस समस्तीपुर-दानापुर बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना 13006 अमृतसर-हावड़ा मेल बख्तियारपुर-किऊल मोकामा 13019 बाघ एक्सप्रेस बर्दवान-बरौनी झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, बरहिया, दिनकर ग्राम सिमरिया 13020 बाघ एक्सप्रेस बरौनी-बर्दवान बरहिया, किऊल, झाझा 13037 कुंभ एक्सप्रेस किऊल-अमगांव मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर 13038 कुंभ एक्सप्रेस अमगांव-सोनपुर दिलदारनगर, बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, जमुई, झाझा 13047 विभूति एक्सप्रेस किऊल-बख्तियारपुर मोकामा, बाढ़ 13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस बर्दवान-बरौनी झाझा, गिद्धौर, जमुई, मननपुर, किऊल, बरहिया 13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस बरौनी-बर्दवान बरहिया, किऊल, मननपुर, जमुई, गिद्धौर, झाझा 13208 पटना-जसीडीह एक्सप्रेस बख्तियारपुर-किऊल कई स्टेशन, मोकामा समेत 13245 कैपिटल एक्सप्रेस न्यू बरौनी-दानापुर मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना, राजेंद्र नगर समेत 13248 कैपिटल एक्सप्रेस दानापुर-न्यू बरौनी पटना, राजेंद्र नगर, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा समेत 13334 पटना-दुमका एक्सप्रेस बख्तियारपुर-किऊल बाढ़ 15027 मौर्य एक्सप्रेस जसीडीह-बरौनी झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, बरहिया, दिनकर ग्राम सिमरिया 15028 मौर्य एक्सप्रेस बरौनी-जसीडीह दिनकर ग्राम सिमरिया, बरहिया, लखीसराय, किऊल, जमुई, झाझा 15047 पूर्वांचल एक्सप्रेस बर्दवान-बरौनी झाझा 15048 पूर्वांचल एक्सप्रेस बरौनी-बर्दवान झाझा 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस न्यू बरौनी-दानापुर मोकामा, बख्तियारपुर, पटना 15484 महानंदा एक्सप्रेस दानापुर-न्यू बरौनी पटना, बख्तियारपुर, मोकामा 15657 ब्रह्मपुत्र मेल दीनदयाल उपाध्याय-किऊल दिलदारनगर, बक्सर, आरा, पटना, फतुहा, मोकामा 15658 ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस किऊल-दीनदयाल उपाध्याय मोकामा, फतुहा, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर 15667 कामाख्या एक्सप्रेस मुगलसराय-न्यू बरौनी दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना 15946 डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस न्यू बरौनी-दानापुर मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना 17007 चारलापल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस किऊल-बख्तियारपुर कोई ठहराव नहीं हटाया गया 18622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस किऊल-बख्तियारपुर लखीसराय, मोकामा, बरहिया, बाढ़ समेत कई स्टेशन 22233 वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू बरौनी-पटना पटना सिटी 22234 वंदे भारत एक्सप्रेस पटना-न्यू बरौनी पटना सिटी 22564 उधना-जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस दानापुर-समस्तीपुर पटना, मोकामा, बरौनी 63209 देवघर-पटना मेमू किऊल-बख्तियारपुर लखीसराय, मोकामा, बाढ़ समेत कई स्टेशन 63210 पटना-देवघर मेमू बख्तियारपुर-किऊल बरहिया, मोकामा, लखीसराय समेत कई स्टेशन 63212 पटना-झाझा मेमू बख्तियारपुर-किऊल बाढ़, मोकामा, लखीसराय समेत कई स्टेशन

इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रास्ते में पड़ने वाले ठहराव भी हटाए गए हैं. इसलिए ट्रेन चलने के बावजूद यह जरूरी नहीं कि वह आपके टिकट वाले स्टेशन पर आज रुके.

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कुछ ट्रेनें तय स्टेशन से पहले रुकेंगी, कुछ दूसरे स्टेशन से चलेंगी

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को उनके तय आखिरी स्टेशन तक नहीं चलाने का फैसला किया है. वहीं कुछ ट्रेनें अपने सामान्य स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशन से शुरू की गई हैं.

ट्रेन नंबर ट्रेन सामान्य रास्ता बदलाव 15202 बगहा-पाटलिपुत्र इंटरसिटी बगहा से पाटलिपुत्र हाजीपुर पर यात्रा खत्म होगी 15713 कटिहार-पटना इंटरसिटी कटिहार से पटना न्यू बरौनी पर यात्रा खत्म होगी 63218 दानापुर-बरौनी मेमू दानापुर से बरौनी मोकामा पर यात्रा खत्म होगी 63571 जसीडीह-मोकामा मेमू जसीडीह से मोकामा किऊल पर यात्रा खत्म होगी 15201 पाटलिपुत्र-बगहा इंटरसिटी पाटलिपुत्र से बगहा हाजीपुर से चलेगी 15714 पटना-कटिहार इंटरसिटी पटना से कटिहार न्यू बरौनी से चलेगी 63205 किऊल-पटना मेमू किऊल से पटना मोकामा से चलेगी 63217 बरौनी-दानापुर मेमू बरौनी से दानापुर मोकामा से चलेगी 63572 मोकामा-जसीडीह मेमू मोकामा से जसीडीह किऊल से चलेगी

राजेंद्र पुल पर क्या काम चल रहा है?

दरअसल, गंगा नदी पर बने मौजूदा राजेंद्र पुल के समानांतर एक नया रेल पुल बनाया गया है. रेलवे अब इस नए पुल को रेल नेटवर्क से जोड़ने और चालू करने के लिए जरूरी काम कर रहा है. इसी काम की वजह से इस मार्ग पर कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक मौजूदा रेलवे पुल पर सिर्फ सिंगल लाइन है. तकनीकी कारणों से इसे डबल लाइन में बदलना संभव नहीं है. इसी वजह से इसके समानांतर नया डबल लाइन रेल पुल बनाने का फैसला लिया गया. इस परियोजना को 2015-16 के रेल बजट में करीब ₹1,491.47 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई थी.

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नया पुल क्यों जरूरी है?

मौजूदा राजेंद्र पुल करीब 1.9 किलोमीटर लंबा रेल-सह-सड़क पुल है. यह 1959 से सेवा में है और गंगा नदी के ऊपर मोकामा और बरौनी को जोड़ता है. पुल पर रेलवे के लिए सिर्फ सिंगल लाइन होने के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता सीमित रहती है. नया डबल लाइन वाला पुल इस कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है. नया पुल मोकामा के पास रेल नेटवर्क को अपर हाथीदह जंक्शन, ताल जंक्शन, रामपुर डुमरा, दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी जंक्शन से जोड़ने में मदद करेगा.

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