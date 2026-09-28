विराट कोहली ने बल्ले से किया धुआं-धुआं, तिरुवनतंपुरम ODI में बनाए 10 धांसू रिकॉर्ड्स

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल की. 27 (रविवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में मेहमान टीम वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 41.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया.

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भारतीय टीम की जीत में पूर्व कप्तान विराट कोहली की अहम भूमिका रही. कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन कूट डाले, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. कोहली के ओडीआई करियर का ये 55वां और ओवरऑल 86वां इंटरनेशनल शतक रहा. कोहली ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी कर मैच को एकतरफा बना दिया. शुभमन ने 13 चौके और एक सिक्स की मदद से 108 बॉल पर 110 रनों की पारी खेली. शुभमन के ओडीआई करियर की ये 10वीं सेंचुरी रही.

विराट कोहली ने तिरुवनंतपुरम ओडीआई में तूफानी शतकीय पारी खेल रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. आइए उन रिकॉर्ड्स और कीर्तिमानों पर एक नजर डालें...

1. विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 15 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज चुके हैं. कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया. कोहली ने 303 पारियों और 15950 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की. वहीं सचिन ने 15 हजार ओडीआई रन पूरा करने के लिए 377 पारियां और 17528 गेंदें ली थी.

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15 हजार ODI रनों का सफर: सचिन vs कोहली

उम्र: 34 साल 66 दिन vs 37 साल 326 दिन

पारी: 377 vs 303

गेंदें: 17528 vs 15950

डेब्यू से कुल दिन: 6402 बनाम 6614

2. विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में 15 हजार रनों का आंकड़ा छूने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. सचिन तेंदुलकर और कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल में 15 हजार रनों का आंकड़ा छू नहीं सका. सचिन ने 463 ओडीआई मैच खेलकर 18426 रन बनाए. वहीं कोहली के नाम पर 315 ओडीआई मैचों में 15080 रन दर्ज हैं.

3. श्रीलंका के बाद वेस्टइंडीज ऐसी दूसरी टीम है, जिसके खिलाफ विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में 10 शतक जड़े हैं. कोहली ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में 10वां शतक लगाया था. कोहली किसी एक टीम के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक

10 विराट कोहली बनाम श्रीलंका

10 विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज

9 सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

9 रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका

4. विराट कोहली ने इस मैच में 74 गेंदों पर शतक लगाया, जो वनडे इंटरनेशनल में गेंदों के आधार पर उनका तीसरा सबसे तेज शतक रहा. कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 और 61 गेंदों पर ओडीआई शतक लगा चुके हैं.

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विराट कोहली के सबसे तेज ODI शतक (गेंदों के आधार पर)

52 बनाम ऑस्ट्रेलिया जयपुर 2013

61 बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 2013

74 बनाम वेस्टइंडीज, तिरुवनंतपुरम 2026

76 बनाम श्रीलंका, होबार्ट 2012

76 बनाम श्रीलंका, कोलंबो 2017

80 बनाम श्रीलंका, गुवाहाटी 2023

5. विराट कोहली अब लिस्ट-ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंच गए हैं. सचिन ने भी लिस्ट-ए क्रिकेट में 60 शतक ठोके थे. सचिन और कोहली के बाद इंग्लैंड के ग्राहम गूच (44 शतक) का नंबर आता है.

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

60 सचिन तेंदुलकर (538 पारी) / विराट कोहली (338 पारी)

44 ग्राहम गूच (601

40 ग्रीम हिक (630)

39 कुमार संगकारा (501)

6. भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का ये 42वां शतक (260 पारी में) रहा. कोहली अब घर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंच गए हैं. सचिन ने भी 313 इनिंग्स खेलकर 42 शतक लगाए थे.

7. विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में एक खास मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पछाड़ दिया. पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया की उन 111 जीतों का हिस्सा रहे, जिसमें टीम ने टारगेट का पीछा किया. वहीं कोहली अब भारत के लिए ओडीआई रनचेज में 112 जीतों के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

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रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा जीत में शामिल (ODI)

127 सचिन तेंदुलकर

116 महेंद्र सिंह धोनी

112 विराट कोहली

111 रिकी पोंटिंग

110 जैक्स कैलिस/ रोहित शर्मा

8. विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के गेंदों की जमकर धुनाई की. कोहली ने जोसेफ के खिलाफ इस मैच में कुल 53 रन बटोरे. किसी ओडीआई मैच में कोहली द्वारा एक गेंदबाज के विरुद्ध बनाए गए ये दूसरे सबसे ज्यादा रन रहे.

ODI मैच में एक बॉलर के खिलाफ कोहली के सर्वाधिक रन

54 बनाम ट्रेंट बोल्ट, मोहाली 2016

53 बनाम अल्जारी जोसेफ, तिरुवनंतपुरम 2026

45 बनाम विश्व फर्नांडो, कोलंबो (RPS) 2017

45 बनाम लाहिरू कुमारा, तिरुवनंतपुरम 2023

45 बनाम प्रेनालेन सुब्रायेन, रांची 2025

9. विराट कोहली ने पहली बार किसी ओडीआई मैच में 9 छक्के लगाए हैं. इससे पहले उन्होंने साल 2023 में इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मैच में 8 छक्के लगाए थे.

ODI पारी में कोहली के सबसे ज्यादा छक्के

9 बनाम वेस्टइंडीज, तिरुवनंतपुरम 2026

8 बनाम श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम 2023

7 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर 2013

7 बनाम साउथ अफ्रीका, रांची 2025

10. विराट कोहली घरेलू वनडे ओडीआई में 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. कोहली के नाम अब घरेलू ओडीआई मैचों 7006 रन हो गए हैं. घर पर ओडीआई मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर आता है. सचिन ने अपने 23 साल के करियर के दौरान भारत में 164 ओडीआई मैच खेलकर 6976 रन बनाए थे.

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