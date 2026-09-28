Stock Market Crash: खुलते ही शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स 950 अंक फिसला, निफ्टी 23000 से नीचे

शेयर बाजार (Stock Market Crash) में पैसे लगाने वालों के लिए सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत बेहद खराब रही. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स खुलने के साथ ही क्रैश हो गए. एक ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपन होने बाद फिसलता चला गया और 950 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स एक झटके में 23,000 के स्तर के नीचे आ गया. शेयर मार्केट में मची इस तबाही के चलते निवेशकों की अरबों की रकम स्वाहा हो गई.

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Sensex-Nifty खुलते ही धड़ाम

शेयर मार्केट में सोमवार को कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही कोहराम मचा हुआ नजर आया. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले शुक्रवार के बंद 73,895 की तुलना में गिरकर 73,734 पर खुला और फिर अचानक भूचाल सा आ गया और BSE Sensex भरभराकर 750 अंक से ज्यादा का गोता लगाकर 73,138 के लेवल कारोबार करने लगा और अगले ही पल गिरावट की रफ्तार तेज हो गई, जिसके चलते ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स 950 अंक से ज्यादा टूटकर 73 हजार के स्तर से नीचे आ गया और 72,921 पर कारोबार करता दिखा.

सेंसेक्स जैसा ही हाल NSE Nifty का भी रहा. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 23,140 के मुकाबले गिरावट के साथ 23,065 पर ओपन हुआ और फिर एक झटके में 23,000 के स्तर के नीचे फिसल गया. खबर लिखे जाने तक निफ्टी 280 अंकों की गिरावट लेकर 22,855 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था.

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हर ओर मचा है भूचाल

शेयर मार्केट क्रैश के बीच तमाम कैटेगरी में भूचाल सा नजर आया. दिग्गज कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. BSE के लार्जकैप कैटेगरी में देखें, तो इसमें शामिल 30 में से 30 शेयर रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे. सबसे ज्यादा गिरावट HDFC Bank Share (1.90%), Kotak Bank Share (1.80%), SBI Share (1.60%), HUL Share (1.58%), Trent Share (1.56%), Bajaj Finance Share (1.40%), Reliance Share (1.35%), ICICI Bank Share (1.34%) की गिरावट में कारोबार कर रहे थे.

बैंकिंग स्टॉक में कोहराम मचा और BSE Bankex 1.60% की गिरावट में नजर आया. इसके अलावा आईटी शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली औऱ ये IT Index 1.10% फिसल गया. बाजार की इस गिरावट में निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा देखते ही देखते स्वाहा हो गए.

बाजार में गिरावट के बड़े कारण

बात करें, सोमवार को अचानक शेयर बाजार में मची इस तबाही के पीछे के कारणों के बारे में, तो इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा हुआ है. दरअसल, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में गतिरोध जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और लड़ाई समाप्त करने के ईरानी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उबाल आ गया है. खबर लिखे जाने तक Brent Crude Price 2 फीसदी की बढ़त के साथ 106 डॉलर प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा था.

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इसके अलावा विदेशी निवेशकों का मूड एक बार फिर से खराब होने का असर भी शेयर मार्केट के सेंटीमेंट पर दिखने लगा है. बीते शुक्रवार को FII ने जोरदार बिकवाली की थी और 3600 करोड़ रुपये से ज्यादा की सेलिंग की थी.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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