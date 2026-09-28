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'जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी CJP...', मुंबई में 2 अक्टूबर प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिलने पर बड़ा ऐलान

CJP ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अनुमति नहीं मिलने पर गांधी जयंती के दिन मुंबई में ‘जेल भरो आंदोलन’ किया जाएगा.

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अभिजीत दिपके ने किया जेल भरो आंदोलन का ऐलान.(File Photo)
अभिजीत दिपके ने किया जेल भरो आंदोलन का ऐलान.(File Photo)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को बताया कि मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो पार्टी गांधी जयंती के दिन मुंबई में ‘जेल भरो आंदोलन’ करेगी.

CJP की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट में कहा गया कि ‘वोट देने के अधिकार’ के बाद अब उसके ‘प्रदर्शन करने के अधिकार’ को भी छीना जा रहा है.

अभिजीत दिपके ने कहा कि पुलिस का यह फैसला लोगों को अपनी बात रखने से रोकने की एक और कोशिश है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस आंदोलन का ऐलान किया. दिपके ने कहा, 'लोगों की आवाज दबाने की ऐसी कोशिशें स्वीकार नहीं हैं. अगर हमें प्रदर्शन का अधिकार नहीं दिया गया तो CJP गांधी जयंती पर मुंबई में जेल भरो आंदोलन करेगी.'

2 अक्टूबर प्रदर्शन का किया था ऐलान

CJP ने 2 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया था. पार्टी ने कहा था कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) 26 सितंबर तक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन किया जाएगा. यह विरोध चुनाव आयोग के काम और फैसलों को लेकर उठे सवालों के बाद शुरू हुआ था. CJP ने कहा था कि देशभर में होने वाले प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से की जाएगी.

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मुंबई पुलिस ने क्या कहा

मुंबई पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट के 4 जनवरी 2013 के PIL 116/2009 के फैसले और महाराष्ट्र सरकार के 20 जनवरी 2016 के आदेश के तहत शिवाजी पार्क में सभा की अनुमति देने का अधिकार उसके पास नहीं है. पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि आवेदक अजिंक्य शिंदे को इस बारे में बताया गया है. साथ ही उन्हें मुंबई शहर में प्रदर्शन के लिए किसी दूसरी जगह की तलाश करने और वहां प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है. पुलिस ने कहा कि उस आवेदन पर नियम के अनुसार विचार किया जाएगा. पुलिस ने यह भी कहा कि शिवाजी पार्क साइलेंस जोन और रिहायशी इलाका है. ऐसे में वहां प्रदर्शन होने से शोर की समस्या हो सकती है.

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