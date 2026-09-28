सिर्फ एक ऑटो राइड... 1 साल बाद भी ऑटो ड्राइवर को नहीं भूली विदेशी महिला, अब कर रही तलाश

अतिथि देवो भव. ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है. ये भारत की पहचान है. यानी जहां मेहमान को देवता से कम नहीं समझा जाता. उसके आगे सब कुछ नतमस्तक. सब कुछ न्योछावर. और ये चीज यहां के लोगों में भी दिखाई देती है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर ने विदेशी मेहमान के साथ कुछ ऐसा किया कि वह महिला एक साल बाद भी उसकी विनम्रता को भूला नहीे पाई.

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दिल्ली में करीब एक साल पहले एक विदेशी महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. एक ऑटो ड्राइवर ने उससे किराया लेने से मना कर दिया था. महिला उसके इस व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि उसने ड्राइवर को 2,000 रुपये दिए. अब करीब एक साल बाद वह उसी ऑटो ड्राइवर को दोबारा खोज रही है.

इस कहानी का वीडियो पहली बार मई 2025 में सामने आया था. उस समय सोशल मीडिया पर इसे काफी लोगों ने देखा था. अब सितंबर 2026 में महिला ने उसी पुराने वीडियो को दोबारा शेयर किया है और लोगों से उस ऑटो ड्राइवर को खोजने में मदद मांगी है.

दिल्ली में हुई थी ऑटो ड्राइवर से मुलाकात

विदेशी महिला की मुलाकात दिल्ली में इस ऑटो ड्राइवर से हुई थी. सफर पूरा होने के बाद जब किराया देने का समय आया तो ड्राइवर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया. महिला ने उससे दोबारा पूछा कि क्या वह सच में किराया नहीं लेना चाहता. ड्राइवर ने जवाब दिया, 'डोंट वरी.'

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ड्राइवर की इस छोटी-सी बात ने महिला को प्रभावित कर दिया. उसने वहां मौजूद एक व्यक्ति की मदद से ड्राइवर को धन्यवाद कहा और फिर उसे 2,000 रुपये देने का फैसला किया.

ड्राइवर के चार बच्चे हैं

वीडियो में महिला ड्राइवर से उसके परिवार के बारे में भी पूछती दिखाई देती है. बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि ड्राइवर के चार बच्चे हैं. इनमें एक बेटा और तीन बेटियां हैं.महिला उससे पूछती है कि क्या उसके लिए 2,000 रुपये की यह रकम मददगार होगी. ड्राइवर उसे धन्यवाद देता है. इसके बाद महिला उसे शुभकामनाएं देकर वहां से चली जाती है.यह मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन महिला के लिए ड्राइवर का यह व्यवहार उसके जहन में बस गया.

एक साल बाद फिर क्यों खोज रही महिला?

करीब एक साल बाद महिला ने उसी वीडियो को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसने बताया कि भारत से लौटने के बाद भी वह उस ऑटो ड्राइवर के बारे में सोचती रही.महिला ने कहा कि ड्राइवर का किराया लेने से इनकार करना और उस समय उसका रिएक्शन वह कभी नहीं भूल सकती. अब वह जानना चाहती है कि ड्राइवर आज कहां है और कैसा है.

इसी वजह से उसने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि अगर कोई इस ड्राइवर को पहचानता है या उसके बारे में जानता है तो उसे जानकारी दे. उसने लोगों से वीडियो शेयर करने की भी अपील की है, ताकि शायद वह दोबारा उस ड्राइवर से संपर्क कर सके.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

महिला की इस कोशिश के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि कहानी की खास बात 2,000 रुपये नहीं, बल्कि दोनों तरफ से दिखाई गई इंसानियत है.

एक यूजर ने लिखा कि दयालुता हमेशा जीतती है. वहीं कुछ भारतीय यूजर्स ने महिला को प्यार और शुभकामनाएं दीं. कई लोगों ने ड्राइवर के व्यवहार की भी तारीफ की.

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एक यूजर ने लिखा कि यही हमारा भारत है, जहां सिर्फ प्यार है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह ऑटो ड्राइवर 140 करोड़ भारतीयों का चेहरा है. एक अन्य यूजर ने ड्राइवर की मुस्कान का जिक्र करते हुए कहा कि उसके चेहरे से ही उसकी अच्छाई दिखाई देती है.

कई भारतीय यूजर्स ने भी महिला के इस कदम की तारीफ की. कुछ लोगों ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी-छोटी अच्छी घटनाओं की याद दिलाने वाला वीडियो बताया.

अब तलाश है उस ऑटो ड्राइवर की

महिला ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से उस ड्राइवर को खोजने में मदद मांगी है. अभी यह साफ नहीं है कि उसकी अपील के बाद ड्राइवर की पहचान हो पाई है या नहीं.

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फिलहाल करीब एक साल पुरानी यह मुलाकात दोबारा चर्चा में है. इस कहानी में एक तरफ ऑटो ड्राइवर का किराया लेने से इनकार करना है, तो दूसरी तरफ महिला की तरफ से दिया गया 2,000 रुपये का धन्यवाद. दोनों के इस छोटे से व्यवहार ने एक ऐसी याद बना दी, जिसे महिला एक साल बाद भी नहीं भूल पाई.

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