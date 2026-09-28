तिलक नगर सड़क विवाद में दिल्ली पुलिस को मिलीं 5 शिकायतें, अभी कोई FIR दर्ज नहीं

दिल्ली के तिलक नगर में सड़क को लेकर हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक दिल्ली पुलिस को कुल पांच शिकायतें मिली हैं. इनमें दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई है. हालांकि अभी तक किसी भी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई है और पुलिस सभी शिकायतों की जांच कर रही है.

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पुलिस को मिली शिकायतों में से एक शिकायत जरनैल सिंह के सहयोगी साहिब सिंह की ओर से दी गई है. वहीं, PWD के कर्मचारियों की तरफ से जरनैल सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतें दी गई हैं. इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी दो शिकायतें दी गई हैं. इनमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ कथित बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया गया है.

सभी पांच शिकायतें दिल्ली के विकासपुरी और तिलक नगर थानों में दी गई हैं. पुलिस शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज नहीं की गई है. बताया गया है कि विवाद से जुड़ी सड़क का दोनों तरफ का हिस्सा विकासपुरी थाना क्षेत्र में आता है, जबकि गुरुद्वारा तिलक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

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क्या हुआ था?

मामला रविवार से शुरू हुआ. आरोप है कि दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया था. पीड़ित युवक साहिब सिंह कहा कि वह MLA के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी सभी गतिविधियां संभालते हैं. PWD विभाग ने सड़क की हालत देखने के लिए बुलाया था. बकौल साहिब मैंने PWD मंत्री को दिखाया कि सड़क की सतह कैसे टूट रही थी. मंत्री जी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए. उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया.

साहिब सिंह ने आगे बताया कि पुलिस वहीं मौजूद थी और यह सब उनकी मौजूदगी में हुआ. उन्हें माफी मांगनी चाहिए और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो, वह की जानी चाहिए. हम केवल दावे नहीं कर रहे हैं, हर चीज का वीडियो सबूत है. कार्रवाई होनी चाहिए. हमने FIR दर्ज करा दी है और आगे की कार्रवाई करेंगे.

प्रवेश वर्मा ने दी सफाई

प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग जो वीडियो चला रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए. विकासपुरी रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है. वहां के विधायक जरनैल सिंह पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों से कह रहे थे कि हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलाइए और कमीशन दिलाइए. आज की घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सुनिए…लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था.

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