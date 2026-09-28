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'रात में वो लोग जगते हैं जिनका बॉयफ्रेंड होता है' निधि तिवारी की मौत के बाद कई फोटो और VIDEO वायरल 

लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी क्वीन निधि तिवारी की मौत के बाद उसके कई फोटो और वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में निधि बॉयफ्रेंड, शादी और अकेलेपन पर खुलकर बात करती नजर आती हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मूड और निजी जिंदगी को लेकर भी कई बातें कहीं. अब उनके सुसाइड के बाद वीडियो के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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निधि तिवारी की मौत के बाद कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं (Photo: ITG)
निधि तिवारी की मौत के बाद कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं (Photo: ITG)

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी क्वीन निधि तिवारी की मौत के मामले के बीच उनका एक पुराना लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में निधि अपने फॉलोअर्स से बातचीत करती नजर आ रही हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने शादी, रिश्ते, अकेलेपन और अपनी जिंदगी को लेकर कई प्राइवेट बातें भी कहीं. अब उनकी मौत के बाद यही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

बताया गया है कि निधि तिवारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है. वह नियमित रूप से लाइव आकर अपने प्रशंसकों से बातचीत करती थीं और शॉर्ट वीडियो भी बनाती थीं. वायरल लाइव वीडियो में निधि अपने फॉलोअर्स से बातचीत करते हुए रात में देर तक जागने को लेकर मजाकिया अंदाज में बात करती हैं. इसी दौरान वह कहती हैं कि रात में जागने की उनकी आदत नहीं है. वह यह भी कहती सुनाई देती हैं कि जिन लोगों का बॉयफ्रेंड या पति होता है, वे रात में जागते हैं, जबकि उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वह जल्दी सो जाती हैं. वीडियो में निधि का अंदाज उस समय सामान्य और बातचीत वाला दिखाई देता है. वह लगातार कमेंट पढ़ती हैं और लोगों के सवालों का जवाब देती हैं. मौसम, बारिश, ठंड, सोशल मीडिया और लाइव आने के सही समय को लेकर भी वह अपने फॉलोअर्स से चर्चा करती हैं. उन्होंने बताया था कि वह अलग-अलग समय पर लाइव आकर यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि किस समय सबसे ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते हैं. उन्होंने सुबह, दोपहर और शाम के समय लाइव आने के अनुभव भी फॉलोअर्स के साथ साझा किए.

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लाइव में जिंदगी को लेकर भी हुई बात

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वीडियो के एक हिस्से में निधि से उनकी शादी को लेकर सवाल किया जाता है. इस पर वह कहती हैं कि अगर उनकी शादी हुई होती तो वह रात तक लाइव नहीं बैठतीं. बातचीत के दौरान वह अपने रिश्ते और अकेलेपन को लेकर भी टिप्पणी करती हैं. एक जगह वह अपने फॉलोअर्स से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी में कुछ चीजों की कमी है. वह बॉयफ्रेंड या पति न होने को लेकर भी भावुक अंदाज में बात करती हैं.

'मेरा मूड एकदम ऑफ है', लाइव में कही थी बात

वायरल वीडियो के आगे के हिस्से में निधि अपने मूड को लेकर भी बात करती हैं. वह कहती हैं कि उनका मूड ठीक नहीं है और वह अंदर से तनाव में हैं. बातचीत के दौरान वह अपने फॉलोअर्स से कहती हैं कि वह अपनी स्थिति को पूरी तरह शब्दों में समझा नहीं सकतीं. इसी बातचीत में वह जिंदगी को लेकर एक भावुक बात भी कहती हैं कि इंसान कभी-कभी बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद बहुत कुछ खो देता है. इसके बाद वह अपने रिश्तों और अकेलेपन की चर्चा करती हैं. वीडियो में निधि यह भी कहती हैं कि वह अपनी जिंदगी में खुश हैं और मन बहलाने के लिए लाइव आती हैं. वह अपने दर्शकों से बातचीत को अपने लिए एक तरह का समय बिताने का माध्यम बताती हैं.

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मौत से पहले का सोशल मीडिया स्टेटस भी चर्चा में

निधि तिवारी की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े एक स्टेटस की भी चर्चा हो रही है. वायरल पोस्ट में आत्मनिर्भरता, खुद से प्यार करने और खुद के भीतर खुद को तलाशने की बात लिखी गई थी. इस पोस्ट को अब उनके फैंस उनकी जिंदगी की परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं. 

परिवार ने कमरे में देखा, अस्पताल ले जाया गया

मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने के बाद निधि की मां और उनकी बहनें घर की ऊपरी मंजिल की ओर गईं. कमरे का दरवाजा बंद मिलने के बाद परिवार के अन्य लोगों को बुलाया गया. इसके बाद निधि को कमरे से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया. परिजन उन्हें सिंगरौली के एनसीएल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

पुलिस ने शुरू की जांच

मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट और वीडियो के अलावा फोन कॉल रिकॉर्ड और घटना से जुड़े लोगों से हुई बातचीत की भी पड़ताल कर रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले निधि की किन लोगों से बातचीत हुई थी और उस दौरान उनकी मानसिक एवं व्यक्तिगत स्थिति कैसी थी. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

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