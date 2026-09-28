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'LoC हटाओ, पुंछ-मेंढर के रास्ते खोलो...', PoK में फिर संग्राम, सड़क पर उतरे 25000 लोग

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के मंधोल गांव में 25 हजार से ज्यादा लोगों ने रैली निकाली. JKJAAC नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के नियंत्रण को खत्म करने, LoC हटाने और पुंछ-मेंढर के पुराने रास्ते खोलने की मांग उठाई.

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PAK के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहा है. (Photo- Screengrab)
PAK के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहा है. (Photo- Screengrab)

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर यानी PoK में एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन हुआ है. मंधोल गांव में आयोजित इस रैली में 25 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है. यह गांव LoC से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है. पूरे दिन चले इस प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC के नेता सरदार अमान खान ने किया. अमान खान पिछले कुछ महीनों से चल रहे इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं.

रैली में पाकिस्तान के नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाई गई. प्रदर्शनकारियों ने LoC को खत्म करने और इलाके को भारत से जोड़ने वाले पुराने रास्तों को फिर से खोलने की मांग का समर्थन किया. खास तौर पर पुंछ और मेंढर के रास्ते दोबारा खोलने की बात कही गई. रैली के दौरान सरदार अमान खान ने भीड़ से तीन सवाल पूछे और हर सवाल पर लोगों से समर्थन मांगा. रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ ने तीनों सवालों का जवाब 'हां' में दिया.

यह भी पढ़ें: PoK के पीएम बनने की नवाज शरीफ की ख्वाहिश रह गई अधूरी, इन्हें मिली जिम्मेदारी

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सीजफायर लाइन खत्म करने और फेंसिंग हटाने की मांग

सरदार अमान खान ने सबसे पहले लोगों से पूछा कि क्या सीजफायर लाइन को खत्म किया जाना चाहिए. इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या LoC पर लगी फेंसिंग को हटाने की मांग को लेकर वहीं धरना दिया जाना चाहिए. तीसरा सवाल पुंछ और मेंढर के रास्तों को दोबारा खोलने को लेकर था. भीड़ ने तीनों मांगों पर समर्थन जताया.

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अमान खान ने कहा कि जल्द ही LoC की फेंसिंग के पास धरना दिया जाएगा. इस धरने के जरिए फेंसिंग हटाने की मांग की जाएगी, ताकि स्थानीय लोग भारत के साथ पुराने संपर्क को फिर से जोड़ सकें. मंधोल में हुई रैली में भी पुराने रास्तों को दोबारा खोलने की मांग प्रमुख तौर पर उठाई गई.

पाकिस्तान आर्मी पर भी लगाए आरोप

रैली के दौरान अमान खान ने पाकिस्तान आर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि जब LoC के आसपास फायरिंग शुरू हुई तो सेना के जवान अपनी बैरकों में छिप गए. उन्होंने कहा कि इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन सैनिकों को शरण दी. अमान खान ने आरोप लगाया कि जिन स्थानीय लोगों ने मुश्किल वक्त में सेना के जवानों को बचाया, उन्हीं लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने पिछले कई महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान निशाना बनाया. उनके इस बयान का मकसद पाकिस्तान के नियंत्रण और सेना की भूमिका के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और तेज करना था.

यह भी पढ़ें: न टैक्स देंगे, न बिजली बिल... PoK में अब गांधी जैसा आंदोलन

PoK में पहले भी हो चुकी हैं बड़ी रैलियां

मंधोल में हुई यह रैली PoK में चल रहे व्यापक आंदोलन का हिस्सा बताई गई है. इससे पहले रावलाकोट और PoK के दूसरे इलाकों में भी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं. इन प्रदर्शनों में स्थानीय मुद्दों के साथ पाकिस्तान के नियंत्रण को लेकर भी आवाज उठाई गई है.

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सरदार अमान खान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दूसरे नेता 'आजाद कश्मीर' नाम को भी खारिज करते रहे हैं. उनका कहना है कि इस इलाके को कब्जे वाला क्षेत्र माना जाना चाहिए. मंधोल की रैली में एक बार फिर पाकिस्तान के नियंत्रण को खत्म करने, LoC की फेंसिंग हटाने और पुंछ-मेंढर के पुराने रास्तों को खोलने की मांग सामने आई. अब अमान खान ने LoC की फेंसिंग के पास धरने का ऐलान किया है, जिससे आंदोलन का अगला चरण वहीं से शुरू होने की बात कही गई है.

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