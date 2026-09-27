Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. वहीं, NTA ने परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने नए परिसर में कई बड़े बदलाव किए हैं. इन खबरों के अलावा, एशियन गेम्स 2026 में रविवार को भारत की स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह को महिला सिंगल्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

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दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़

दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की सड़क का भ्रष्टाचार क्या उजागर हुआ, वो युवाओं को सरेआम थप्पड़ मारकर गुंडागर्दी पर उतर आए.



मायावती ने बसपा संगठन में किया बड़ा फेरबदल, पार्टी को 3 सेक्टर में बांटा

BSP सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को तीन सेक्टर में बांट दिया है. इस बदलाव के तहत सेक्टर-1 में 10 राज्यों को रखा गया है. इनकी जिम्मेदारी रामजी गौतम और सुरेश राव को दी गई है. सेक्टर-2 में 9 राज्य हैं, इनकी जिम्मेदारी राजाराम और अतरसिंह को मिली है. वहीं सेक्टर-3 में UP और उत्तराखंड को रखा गया है. इनकी जिम्मेदारी मायावती के पास रहेगी.

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पेपर लीक, ऑफिस शिफ्ट, नियुक्ति, अब NTA की सुरक्षा CISF के पास, नए बदलाव के साथ करेगा काम

NTA ने परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने नए परिसर में कई बड़े बदलाव किए हैं. NTA के संवेदनशील और गोपनीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की गई है. इस नई व्यवस्था का मकसद परीक्षा से जुड़े गोपनीय कामकाज में अनधिकृत प्रवेश को रोकना और एक्सेस कंट्रोल को मजबूत करना है.

Asian Games 2026: अभय सिंह का गोल्ड जीतने का सपना टूटा, मलेशियाई खिलाड़ी ने हराया

एशियन गेम्स 2026 में 27 सितंबर भारत के स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को पुरुष सिंगल्स के फाइनल में हार के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना. गोल्ड मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में अभय सिंह को मलेशिया के एनजी ईन यो ने सीधे तीन गेम में हराया. फाइनल में एनजी ईन यो ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी.

RTI से बाहर नहीं रहेगा लॉ एंड ऑर्डर विभाग, विरोध के बाद विजय सरकार का U-टर्न

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार ने कानून-व्यवस्था विभाग को सूचना के अधिकार यानि RTI के दायरे से बाहर रखने का फैसला वापस ले लिया है. सरकार ने 21 सितंबर 2026 को जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है. इस आदेश को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे.

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Asian Games 2026: इतिहास रचने से चूकीं 18 साल की अनाहत सिंह, फाइनल में मलेशियाई प्लेयर ने तोड़ा दिल

एशियन गेम्स 2026 में 27 सितंबर को भारत की स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह को महिला सिंगल्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. फाइनल में मलेशिया की एस. शिवसंगारी ने अनाहत को 11-4, 11-4, 11-7 से हराया. गोल्ड मेडल भले ही हाथ से निकल गया, लेकिन अनाहत ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय स्क्वैश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

36 घंटे की मूसलाधार बारिश से नैनीताल बेहाल, 15 सड़कें बंद... पहाड़ों से गिर रहे पत्थर-मलबे

नैनीताल में करीब 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जगह-जगह मलबा आने से सड़कें बाधित हैं, यातायात प्रभावित है और बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. बीते 24 घंटे में नैनीताल में करीब 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश के कारण नैनीताल झील का जलस्तर बढ़कर 88.8 फीट पहुंच गया है.

6 महीने NSA में जेल, लेह फायरिंग में 4 मौतें... सोनम वांगचुक ने एक साल बाद मांगा जवाब

पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी हिरासत के एक साल बाद लेह में हुई फायरिंग को लेकर न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और मृतकों के परिवारों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है. वांगचुक ने रविवार को जारी बयान में अपनी करीब छह महीने की हिरासत और लद्दाख के लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर भी सवाल उठाए.

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ब्रिटेन में अमेरिकी बेस के नजदीक मिला विस्फोटकों का जखीरा, ईरान ने रखा है टारगेट लिस्ट में

ब्रिटेन में ग्लॉस्टरशायर स्थित RAF फेयरफोर्ड बेस के बगल वाले एक गांव को विस्फोटकों के कारण खाली कराया गया है. यह बेस यूरोप में एकमात्र जगह है जहां अमेरिका अपने भारी बमवर्षक विमान तैयार रखता है. आरएएफ फेयरफोर्ड लंबे समय से अमेरिकी वायु सेना की गतिविधियों का केंद्र रहा है. ईरान ने इसे निशाना बनाने की धमकी दी थी.

'हमने 24 में हराया था, 27 में भी हराएंगे', अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अखिलेश यादव ने वादा किया है कि 2027 में यूपी में सरकार बनने पर उन्हें ₹21 लाख की सम्मान राशि और ₹50 हजार महीने दिए जाएंगे. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने 24 में उन्हें हराया था, 27 में भी हराएंगे.

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