अच्छा तो Amazon में नौकरी पाने का ये होता है प्रोसेस! आवेदन से इंटरव्यू तक कितने अलग हैं नियम?

करियर की शुरुआत में किसी कंपनी की भर्ती प्रक्रिया को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. खासकर तब, जब अलग-अलग कंपनियां उम्मीदवारों के चयन के लिए अलग-अलग तरीके अपनाती हैं. अमेजन में भी हर पद के लिए एक जैसी भर्ती प्रक्रिया नहीं है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, नौकरी की प्रकृति और पद के आधार पर आवेदन से लेकर आकलन और इंटरव्यू तक के चरण अलग हो सकते हैं.

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सबसे पहले करें ऑनलाइन

अमेजन में नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है. जो भी युवा इन पदों पर आवेदन करते हैं, वह नौकरी से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी योग्यता के मुताबिक, नौकरी पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए दी गई शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और दूसरी जरूरी शर्तों को ध्यान से देखना होता है.

कई पदों के लिए ऑनलाइन आकलन

अमेजन में कई पदों पर आवेदन करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आकलन से गुजरना पड़ सकता है. इसका तरीका और विषय संबंधित नौकरी के अनुसार अलग हो सकता है. इसलिए यह जरूरी नहीं है कि अमेजन की हर नौकरी के लिए एक ही तरह की परीक्षा या आकलन हो.

फोन पर बातचीत भी संभव

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हालांकि, कुछ पदों के लिए आवेदन और ऑनलाइन आकलन के बाद फोन पर बातचीत का लेवल भी हो सकता है. इसमें उम्मीदवार के अनुभव, स्किल और संबंधित पद से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं. यह चरण भी सभी नौकरियों के लिए अनिवार्य नहीं है. भर्ती की प्रक्रिया संबंधित पद की जरूरत के हिसाब से तय किए जाते हैं.

कई राउंड में हो सकते हैं इंटरव्यू

वहीं, अगर इंटरव्यू को लेकर बात करें, तो ये हर युवा के लिए सबसे कठिन समय होता है. अमेजन की कई पेशेवर और तकनीकी नौकरियों में इंटरव्यू कई लेवल तक हो सकते हैं. इस दौरान कई इंटरव्यूअर अलग-अलग लेवल पर बातचीत कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इंटरव्यू में उम्मीदवार के स्किल और संबंधित पद के लिए उसकी क्षमता को समझने की कोशिश की जाती है.

इन इंटरव्यू में व्यवहार से जुड़े भी सवाल किए जाते हैं, जो ऑफिस के कल्चर को सही करने में मदद करते हैं. उम्मीदवार से उसके पिछले अनुभवों, किसी परेशानी को हल करने के तरीके और अलग-अलग परिस्थितियों में लिए गए फैसलों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं. हालांकि, कंपनी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, हर पद के इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाता है. ज्यादातर घंटे के आधार पर होने वाली नौकरियों में इंटरव्यू शामिल नहीं होते. हालांकि, कुछ पदों के लिए यह जरूरी हो सकता है.

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अमेजन में किस तरह की नौकरियां होती हैं?

लेकिन कई बार जब आप अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, तो आपको मालूम नहीं चल पाता है कि कौन से पद पर आवेदन करना सही होता है. लेकिन वहीं अगर अमेजन से जुड़ी नौकरियों की बात करें, तो इनमें केवल सॉफ्टवेयर या दफ्तर से जुड़ी नौकरियां ही नहीं होतीं. कंपनी में गोदाम, खरीदारी, डिलीवरी, हवाई परिवहन और ग्राहक सेवा से जुड़े पदों के अलावा तकनीकी और गैर-तकनीकी पेशेवर नौकरियों को शामिल किया जाता है. तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकास, आंकड़ों, सुरक्षा, यूजर का अनुभव और इंजीनियरिंग से जुड़े पद हो सकते हैं.

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