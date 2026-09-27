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Asian Games 2026: अभय सिंह का गोल्ड जीतने का सपना टूटा, मलेशियाई खिलाड़ी ने हराया

एशियन गेम्स 2026 के स्क्वैश फाइनल में अभय सिंह को एनजी ईन यो के हाथों 0-3 से हार मिली. अभय ने सिल्वर जीता और सौरव घोषाल के बाद एशियन गेम्स में सिंगल्स मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय स्क्वैश प्लेयर बने.

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एशियन गेम्स 2026 स्क्वैश फाइनल में गोल्ड से चूके अभय (Photo: Getty)
एशियन गेम्स 2026 स्क्वैश फाइनल में गोल्ड से चूके अभय (Photo: Getty)

एशियन गेम्स 2026 में 27 सितंबर (रविवार) भारत के स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को पुरुष सिंगल्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. गोल्ड मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में अभय सिंह को मलेशिया के एनजी ईन यो ने सीधे तीन गेम में हराया.

फाइनल में एनजी ईन यो ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी. मलेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 11-9 से अपने नाम किया. इसके बाद दूसरे गेम में उन्होंने 11-5 और तीसरे गेम में भी 11-5 से जीत दर्ज की.

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तीसरे गेम में अभय सिंह का प्रदर्शन पहले दो गेम के मुकाबले काफी बेहतर रहा. उन्होंने कई मौकों पर मलेशियाई खिलाड़ी को दबाव में डाला, लेकिन उनकी निरंतरता कायम नहीं रह सकी.

जैसे ही अभय ने एनजी ईन यो को वापसी का मौका दिया, मुकाबला फिर से मलेशियाई खिलाड़ी के पक्ष में चला गया और वहां से भारतीय खिलाड़ी के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया.

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जीत के बाद एनजी ईन यो भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू थे. इस जीत के साथ वह डबल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं. साथ ही उन्होंने 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है.

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली की वापसी से मचेगा धमाल... वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

इस तरह एनजी ईन यो ने मुकाबला 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि अभय सिंह को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. फाइनल में हार के बावजूद अभय सिंह के लिए यह एशियन गेम्स अभियान बेहद अहम रहा.

उन्होंने फाइनल तक पहुंचकर भारत के लिए स्क्वैश में एक और पदक पक्का किया था. हालांकि गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठे भारतीय खिलाड़ी को आखिरी मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार झेलनी पड़ी.

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