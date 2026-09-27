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Asian Games 2026: इतिहास रचने से चूकीं 18 साल की अनाहत सिंह, फाइनल में मलेशियाई प्लेयर ने तोड़ा दिल

एशियन गेम्स 2026 के महिला स्क्वैश सिंगल्स फाइनल में अनाहत सिंह को मलेशिया की शिवसंगारी सुब्रमण्यम ने 3-0 से हरा दिया है. अनाहत ने सिल्वर मेडल जीता है.

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एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह को सिल्वर मेडल से करना पड़ेगा संतोष (Photo: PTI)
एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह को सिल्वर मेडल से करना पड़ेगा संतोष (Photo: PTI)

एशियन गेम्स 2026 में भारत की युवा स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह को 27 सितंबर (रविवार) महिला सिंगल्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. मलेशिया की एस. शिवसंगारी ने अनाहत को सीधे तीन गेम में 11-4, 11-4, 11-7 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. 

अनाहत के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका था. वह एशियन गेम्स के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बनी थीं. अगर वह फाइनल जीत जातीं, तो भारत के लिए स्क्वैश के सिंगल्स इवेंट में ऐतिहासिक गोल्ड दर्ज होता. 

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली की वापसी से मचेगा धमाल... वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

तीनों गेम में शिवसंगारी का दबदबा

फाइनल में शिवसंगारी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. पहले दोनों गेम में उन्होंने अनाहत को 11-4, 11-4 से मात दी. तीसरे गेम में अनाहत ने वापसी की कोशिश की, लेकिन शिवसंगारी ने दबाव बनाए रखा और 11-7 से गेम जीतकर मुकाबला 3-0 से अपने नाम कर लिया.

Women's Singles Final Gold Medal Match

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18 साल की अनाहत ने फाइनल तक पहुंचने के सफर में शानदार जुझारूपन दिखाया था. सेमीफाइनल में उन्होंने जापान की वर्ल्ड नंबर-6 सातोमी वातानाबे के खिलाफ दो गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की थी. 

सिल्वर के साथ रचा इतिहास

गोल्ड मेडल भले ही हाथ से निकल गया, लेकिन अनाहत ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय स्क्वैश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उनकी फाइनल तक की यात्रा भारतीय महिला स्क्वैश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही. 

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