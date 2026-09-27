Asian Games 2026: इतिहास रचने से चूकीं 18 साल की अनाहत सिंह, फाइनल में मलेशियाई प्लेयर ने तोड़ा दिल

एशियन गेम्स 2026 में भारत की युवा स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह को 27 सितंबर (रविवार) महिला सिंगल्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. मलेशिया की एस. शिवसंगारी ने अनाहत को सीधे तीन गेम में 11-4, 11-4, 11-7 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
अनाहत के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका था. वह एशियन गेम्स के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बनी थीं. अगर वह फाइनल जीत जातीं, तो भारत के लिए स्क्वैश के सिंगल्स इवेंट में ऐतिहासिक गोल्ड दर्ज होता.
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A silver to cap a memorable squash campaign for Anahat. 🥈
India’s first women’s singles finalist at the #AsianGames added another medal to her collection. ✨ pic.twitter.com/tN2M5uco92— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 27, 2026
तीनों गेम में शिवसंगारी का दबदबा
फाइनल में शिवसंगारी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. पहले दोनों गेम में उन्होंने अनाहत को 11-4, 11-4 से मात दी. तीसरे गेम में अनाहत ने वापसी की कोशिश की, लेकिन शिवसंगारी ने दबाव बनाए रखा और 11-7 से गेम जीतकर मुकाबला 3-0 से अपने नाम कर लिया.
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18 साल की अनाहत ने फाइनल तक पहुंचने के सफर में शानदार जुझारूपन दिखाया था. सेमीफाइनल में उन्होंने जापान की वर्ल्ड नंबर-6 सातोमी वातानाबे के खिलाफ दो गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की थी.
सिल्वर के साथ रचा इतिहास
गोल्ड मेडल भले ही हाथ से निकल गया, लेकिन अनाहत ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय स्क्वैश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उनकी फाइनल तक की यात्रा भारतीय महिला स्क्वैश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही.