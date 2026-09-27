सलमान खान ने ट्रोल्स को लताड़ा, फातिमा सना शेख ने की तारीफ, बोलीं- ये बड़ी बात

फातिमा सना शेख, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब और रघुबीर यादव अपनी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' के प्रमोशन के लिए 'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' के लेटेस्ट एपिसोड में शामिल हुए. शो के एक प्रोमो में फातिमा, होस्ट सलमान खान की तारीफ करती दिख रही हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते 'बिग बॉस 20' पर ऑनलाइन ट्रोलर्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सलमान की तारीफ की.

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उन्होंने ट्रोलर्स को 'मुंहतोड़ जवाब' देने के लिए सलमान की सराहना की और कहा कि जब उनके जैसे प्रभावशाली व्यक्ति आवाज़ उठाते हैं, तो इसका असर ज्यादा लोगों तक पहुंचता है.

फातिमा सना ने क्या कहा?

प्रोमो में फातिमा अपने को-एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब और रघुबीर यादव के साथ 'बिग बॉस 20' के स्टेज पर आती दिख रही हैं. वह सलमान खान से कहती हैं कि वह कुछ कहना चाहती हैं, और फिर पिछले 'वीकेंड का वार' के दौरान ऑनलाइन बुलीइंग (धौंस जमाने) के खिलाफ मजबूती से बोलने के लिए उनकी तारीफ करती हैं.



उन्होंने कहा, 'जिस तरह से आपने इस बार ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है, यह बहुत बड़ी बात है. क्योंकि जब आपकी पोजिशन का कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है, किसी मुद्दे पर स्टैंड लेता है, तो लोगों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है.'

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सलमान खान ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ स्टैंड लिया

पिछले हफ्ते, सलमान खान ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और अपनी उम्र, लुक्स, फिजिक और बालों पर लगातार होने वाली टिप्पणियों के बारे में बात की.

LATEST - Fatima Sana Shaikh to #SalmanKhan



"The way u've silenced the trolls & spoken on important issue this time is a huge thing. When the biggest megastar of Indian cinema speaks & takes a stand it creates a real impact on people"



And honestly, it's visible.#BiggBoss20 🔥 pic.twitter.com/dDdTD9UcF6 — Sohail. (@BeingSohail__) September 26, 2026

उन्होंने बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग (उम्र को लेकर मजाक उड़ाने) पर भी बात की और बताया कि बच्चे होने के बाद महिलाओं का वजन बढ़ना स्वाभाविक है. हालांकि उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी ये टिप्पणियां तब आईं जब कटरीना को बच्चे के जन्म के बाद उनके शरीर को लेकर ट्रोल किया गया था.

सलमान ने महिलाओं की गलत एंगल से फोटो/वीडियो लेने के लिए पैपराजी की भी आलोचना की. उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी के साथ भी ऐसा हो चुका है और पैपराजी से अपील की कि वे सिर्फ व्यूज के लिए ऐसे वीडियो न फैलाएं.

सलमान खान ने रीति तिवारी को समझाया

हाल ही में 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, सलमान ने मनोज तिवारी की बेटी रीति को काजी तौकीर और उदिति सिंह के लिए 'डिस' (diss) टास्क के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा के लिए फटकार लगाई.

सलमान ने कहा, 'रीति, यह अब तक का सबसे बुरा 'डिस' था. तुम्हें दायरे में रहकर सम्मान दिखाना चाहिए. तुम्हारी भाषा का लहजा गलत दिशा में जा रहा है.' उन्होंने उसे यह भी याद दिलाया कि वह 'मनोज तिवारी की बेटी है, डॉली बिंद्रा की नहीं.'

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इसके बाद उन्होंने रीति की टीम के सभी सदस्यों - स्काउट ओपी, लव गिल, आम्रपाली दुबे, आसिफ खान और यंग डीएसए - से सवाल किया कि वे हंस क्यों रहे थे और इस बदतमीजी को क्यों नहीं रोका.

सलमान ने कहा, 'और सब हंस रहे थे. तुम्हारी समझदारी कहां गई? तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे और वह तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी. क्या यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि इसे वहीं रोक देते? अगर यह 'डिस' तुम्हारी बहन पर होता, तो क्या तुम इसे होने देते?'

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