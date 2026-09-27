'हमने 24 में हराया था, 27 में भी हराएंगे', अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वादा किया कि यूपी में सरकार बनने पर उन्हें ₹21 लाख की सम्मान राशि और ₹50 हजार महीने दिए जाएंगे.

और पढ़ें

अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में बेईमानी कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में सपा के वोट काटे गए, जबकि 2024 में सतर्कता से हमने लोकसभा चुनाव जीता. साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 2027 में हर सीट पर 27 हजार वोट बढ़ाकर बीजेपी को हराएंगे.

सैफई करने वालों को नसीहत



अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि खेल में कोई 'खेल' नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर खिलाड़ियों और कलाकारों को 21 लाख रुपये की सम्मान राशि और 50 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. अखिलेश ने सैफई पर टिप्पणी करने वालों और मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर को सैफई से प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में सपा का मुकाबला किसी पार्टी के बजाय किसी वाहिनी से हो सकता है.

Advertisement

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल



सपा प्रमुख ने कहा कि 2017 में उन्हें आयोग की साख पर भरोसा था, लेकिन 2022 में लगातार समाजवादी वोटर काटे गए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्राइवेट कंपनियों को लगाकर गांव-गांव फॉर्म 7 भेजे थे, जिन्हें पीडीए के प्रहरियों ने पकड़ा. यूपी में फॉर्म 7 बंद हुआ लेकिन दोषी अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

27 में भी हारएंगे: अखिलेश



अखिलेश ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो भी शामिल हैं. आयोग किसी के इशारे पर काम न करे. हमने 24 में हराया था, 27 में हराएंगे. हर सीट पर 27 हजार वोट बढ़ाएंगे.



एक पत्रकार के यादव होने पर अपमानित किए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने जाति व्यवस्था पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि धरती पर कोई मनु महाराज आए तो उन्होंने पूरी गड़बड़ी कर दी है और ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है. उसके बाद बाबा साहब भीमराव आंबेडकर आए तो उन्होंने जाति खत्म करने की कोशिश की.



इसके साथ ही अखिलेश ने बताया कि उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है. 30 तारीख के कार्यक्रम में सपा के सीनियर नेता शामिल होंगे, जबकि वह अपने अलग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे.

---- समाप्त ----