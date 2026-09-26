Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को गवाह बनाया गया है. वहीं, UP में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 26 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इन खबरों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने जवाब दिया है. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

और पढ़ें

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय और अनिल मिश्रा को पुलिस की क्लीन चिट, बनाया सरकारी गवाह

उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में इस मामले को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं. पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को क्लीन चिट दी है. दोनों को पुलिस ने इस मामले में गवाह बनाया है.



टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल मुकाबला तय, अफगानिस्तान से भिड़ेगी... मेजबान जापान का टूटा सपना

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. ये मुकाबला 28 सितंबर को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. वहीं नेपाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका सामना 29 सितंबर को श्रीलंका से होगा.

Advertisement

UP में आफत की बारिश! इन 26 जिलों में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें लिस्ट

UP में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 26 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इनमें प्रयागराज, अयोध्या, बाराबंकी, बरेली, एटा, हापुड़, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और गोंडा आदि जिले शामिल हैं. हालांकि किस जिले में कितनी कक्षाओं तक स्कूल बंद रहेंगे, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन के आदेश के मुताबिक अलग-अलग है.

भारत ने 45वें नंबर की टीम संग किया 'खेला', रयान विलियम्स के गोल से पनामा को बराबरी पर रोका

फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में भारतीय फुटबॉल टीम ने पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला है. फीफा रैंकिंग में भारत फिलहाल 137वें और पनामा 45वें स्थान पर है. रैंकिंग के इस बड़े अंतर के बावजूद बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया और कई मौकों पर पनामा के डिफेंस को परेशानी में डाला.

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, सिक्किम से लेकर उत्तराखंड-MP तक तेज बरसेगा पानी

मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में बने डिप्रेशन का असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. इसके चलते छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई गई है.

Advertisement

'लादेन को पनाह, फॉर्म 47 सरकार...,' UN में शहबाज के हर झूठ की भारत ने उड़ाई धज्जियां

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने जवाब दिया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा. उन्होंने पाकिस्तान को “सेना का, सेना द्वारा और सेना के लिए शासन” बताया.

44 साल का मैराथन में सूखा खत्म, सावन बरवाल ने रचा इतिहास... एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, बनाए ये बड़े र‍िकॉर्ड

नागोया में भारत के सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 की पुरुष मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने शन‍िवार तड़के 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय निकाला, जो उनका पर्सनल बेस्ट भी है. इस प्रदर्शन के साथ भारत को 1982 के बाद पहली बार एशियन गेम्स मैराथन में पोडियम फिनिश मिली. साथ ही यह समय अब नेशनल र‍िकॉर्ड भी है.

मणिपुर-नागालैंड और अरुणाचल में में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, केंद्र का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ खास इलाकों में 'आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958' (AFSPA) को 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को जारी गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार यह फैसला तीनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है.

Advertisement

नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पर पथराव, AC कोच का शीशा टूटा, यात्रियों में मचा हड़कंप

नागपुर से मुंबई की ओर जानेवाली दुरंतो एक्प्रेस पर पथराव की खबर सामने आई है. यह घटना शुक्रवार रात वर्धा के पास हुई. सामने आया है कि इस पथराव से B 4 बोगी के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं. रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई जिसके बाद ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हुई. पुलिस जांच कर रही है कि पथराव किसने किया.

'शर्तें मंजूर नहीं...', ट्रंप ने खारिज किया ईरान का प्लान, अब फिर होगी बमबारी?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 7 दिन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है. इस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने, परमाणु बातचीत फिर शुरू करने की बात कही गई थी. इसके बदले ईरान ने अमेरिका से कुछ कदम उठाने को कहा था. ईरान का यह प्लान कतर के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया था.

---- समाप्त ----