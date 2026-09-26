Ketu Gochar 2026: केतु गोचर से चमकेंगे 5 राशियों के सितारे, 71 दिन तक बरसेगा धन

Ketu Gochar 2026: ज्योतिष में केतु को रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है. इसे वैराग्य, आत्मचिंतन और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है. इस समय केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है, मघा नक्षत्र में स्थित है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मघा नक्षत्र में केतु का प्रभाव कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार, धन और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

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केतु मघा नक्षत्र के अलग-अलग पदों से गुजरते हुए 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में रहेगा. इसके बाद यह कर्क राशि में प्रवेश करेगा. ऐसे में आने वाला समय कुछ राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों को नई डील या किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. मेहनत का परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि

केतु का गोचर सिंह राशि में ही हो रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह अवधि खास मानी जा सकती है. करियर में चल रही उलझनें कम हो सकती हैं और काम को लेकर नई दिशा मिल सकती है.

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जिन लोगों को लंबे समय से तनाव या किसी फैसले को लेकर असमंजस था, उन्हें स्थिति स्पष्ट होने का अनुभव हो सकता है. अपने काम पर फोकस बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए केतु का यह प्रभाव कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है.

परिवार का सहयोग मिलने से मानसिक तनाव कम होगा. साथ ही आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है. काम के सिलसिले में ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आगे चलकर फायदा हो.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन कारोबार और कामकाज में नए अवसर लेकर आ सकते हैं. कोई नई डील, प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप सामने आ सकती है.

नौकरी करने वाले लोगों को भी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. निजी जीवन में लंबे समय से चली आ रही किसी उलझन को बातचीत के जरिए सुलझाने का मौका मिलेगा. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि काम में प्रगति के संकेत दे रही है. जिस काम को लेकर काफी समय से असमंजस था, उसमें धीरे-धीरे स्थिति साफ हो सकती है.

करियर और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि एक साथ कई फैसले लेने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

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5 दिसंबर तक रहेगा केतु का प्रभाव

ज्योतिषीय गणना के अनुसार केतु फिलहाल सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र के अलग-अलग पदों से गुजर रहा है. 3 अक्टूबर 2026 के आसपास यह मघा के पहले पद में प्रवेश करेगा. इसके बाद 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में चला जाएगा.

इसलिए सितंबर के आखिरी दिनों से दिसंबर की शुरुआत तक का समय ज्योतिषीय दृष्टि से केतु के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है. हालांकि किसी व्यक्ति पर गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

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