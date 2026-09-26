scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Barley Flour: सेहत के लिए वरदान है जौ का आटा, जानें घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका

Homemade Barley Flour: जौ सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इससे बनी रोटी, चीला, ब्रेड, पैनकेक और कई दूसरी डिश न सिर्फ टेस्टी होती हैं, बल्कि स्वाद में भी अलग होती हैं. आज हम आपको घर पर जौ का शुद्ध आटा बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

Advertisement
X
घर पर ऐसे बनाएं जौ का आटा (Photo- ITG)
घर पर ऐसे बनाएं जौ का आटा (Photo- ITG)

Homemade Barley Flour: जौ का आटा सेहत के साथ-साथ स्वाद के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसका इस्तेमाल रोटी, ब्रेड, पैनकेक और कई दूसरी डिश बनाने में किया जा सकता है. इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसका स्वाद गेहूं के आटे से थोड़ा अलग और नट्स जैसा होता है. वैसे तो जौ का आटा बाजार में आसानी से मिल जाता है लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत से घर पर जौ का शुद्ध आटा तैयार कर सकते हैं. घर पर जौ का आटा बनाने के लिए आपको सिर्फ जौ, ओवन और ब्लेंडर की जरूरत होगी. इसे बनाने की प्रक्रिया भी काफी आसान है. तो आइए जानते हैं घर पर जौ का आटा बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप जौ

सम्बंधित ख़बरें

how to clean heavy blankets
आने वाली हैं सर्दियां, बिना धोए ऐसे साफ करें मोटे-मोटे रजाई-कंबल
Home Cleaning Hacks
अलमारी-सोफे के नीचे जम गई धूल? बिना खिसकाए ऐसे करें सफाई
हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल चीला (Photo-ITG)
गेहूं के आटे और बेसन से बनाएं क्रिस्पी वेजी चीला, रेसिपी है आसान
Moong Dal Modak
बाजार की मिठाई छोड़ें, बेसन और पीली मूंग दाल से बनाएं टेस्टी मोदक
Small Bathroom Makeover Tips:
छोटे से बाथरूम में नहीं बचती पैर रखने की जगह? आजमाएं ये 5 ट्रिक्स

घर पर जौ का आटा कैसे बनाएंगे?

  1. सबसे पहले जौ को अच्छी तरह साफ कर लें. अब एक कड़ाही को धीमी आंच पर गर्म करें और उसमें जौ डाल दें. जौ को लगातार चलाते हुए लगभग 5-7 मिनट तक हल्का भूनें. ध्यान रखें कि जौ का रंग ज्यादा गहरा न हो और वह जले नहीं. जब जौ से हल्की खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. 
  2. भुने हुए जौ को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लें. कुछ देर बाद जौ बारीक पाउडर यानी आटे में बदल जाएगा.
  3. अगर आटे में जौ के कुछ मोटे टुकड़े या छिलके रह जाएं तो इसे छलनी से छान लें. इससे आपको एकदम बारीक और मुलायम आटा मिल जाएगा.
  4. तैयार जौ के आटे को किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें. इसे नमी से बचाकर रखें और बेहतर स्वाद के लिए लगभग एक महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें.

जौ के आटे का कैसे करें इस्तेमाल?

आप इस आटे का इस्तेमाल रोटी, ब्रेड, पैनकेक और केक जैसी कई चीजें बनाने में कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल ग्रेवी या सॉस को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए भी किया जा सकता है. जौ के आटे का स्वाद गेहूं के आटे की तुलना में थोड़ा अलग और नट्स जैसा होता है, इसलिए यह आपकी रोज की रेसिपीज में एक अलग स्वाद जोड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एग्जाम से पहले छात्रों को झटका! क्या वाकई कम हो गई SSC CGL की सीटें? |
    Ketu Gochar 2026: केतु गोचर से चमकेंगे 5 राशियों के सितारे, 71 दिन तक बरसेगा धन |
    Homemade Barley Flour: सेहत के लिए वरदान है जौ का आटा, जानें घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका |
    बिहार के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर प्रशासन |
    CEC के खिलाफ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान बवाल, देखें पंजाब आजतक |
    ब्लैक जेम्स बॉन्ड चलेगा, महिला नहीं! 007 के लिए 'मर्दानगी' इतनी जरूरी क्यों? |
    'सिडनी में इतनी कमाई और इतना खर्च!' भारतीय ने बताया हर महीने का पूरा बजट |
    पिता ने 15 साल के बेटे को खंभे से बांधा, लाठी से मरते दम तक पीटा... चोरी के पैसों को लेकर था विवाद |
    दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, रेड लाइट पर ऑटो और ई-रिक्शा को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत |
    Asian Games में ओमान टीम के अनोखे स्क्वॉड ने रचा इतिहास! प्लेइंग-11 में उतरे एक ही सरनेम के 7 खिलाड़ी
    Advertisement