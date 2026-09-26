Homemade Barley Flour: सेहत के लिए वरदान है जौ का आटा, जानें घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका

Homemade Barley Flour: जौ का आटा सेहत के साथ-साथ स्वाद के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसका इस्तेमाल रोटी, ब्रेड, पैनकेक और कई दूसरी डिश बनाने में किया जा सकता है. इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसका स्वाद गेहूं के आटे से थोड़ा अलग और नट्स जैसा होता है. वैसे तो जौ का आटा बाजार में आसानी से मिल जाता है लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत से घर पर जौ का शुद्ध आटा तैयार कर सकते हैं. घर पर जौ का आटा बनाने के लिए आपको सिर्फ जौ, ओवन और ब्लेंडर की जरूरत होगी. इसे बनाने की प्रक्रिया भी काफी आसान है. तो आइए जानते हैं घर पर जौ का आटा बनाने का आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप जौ
आप इस आटे का इस्तेमाल रोटी, ब्रेड, पैनकेक और केक जैसी कई चीजें बनाने में कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल ग्रेवी या सॉस को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए भी किया जा सकता है. जौ के आटे का स्वाद गेहूं के आटे की तुलना में थोड़ा अलग और नट्स जैसा होता है, इसलिए यह आपकी रोज की रेसिपीज में एक अलग स्वाद जोड़ सकता है.