एग्जाम से पहले छात्रों को झटका! क्या वाकई कम हो गई SSC CGL की सीटें?

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2026 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को आयोग ने तगड़ा झटका दे दिया है. पहले जिन 12,256 पदों पर भर्ती होनी थी, अब उनकी संख्या कम कर दी गई है. दरअसल, मई में जारी हुए नोटिफिकेशन में 12,256 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी लेकिन सितंबर में जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, टेंटेटिव वैकेंसी अब केवल 10,731 पद ही शो हो रहे हैं. ऐसे में आवेदन किए हुए छात्रों के मन में डर पैदा हो गया है. बता दें कि SSC के एग्जाम में वैसे ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं लेकिन पदों की घटती संख्या ने छात्रों को परेशान कर दिया है. वह कह रहे हैं कि सीधे 1525 पदों को कम कर दिया गया है.
किस कैटेगरी को कितनी सीट?
सामान्य (UR) – 4,412
ओबीसी (OBC) – 2,772
ईडब्ल्यूएस (EWS) – 1,028
एससी (SC) – 1,715
एसटी (ST) – 804
कुल – 10,731
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कौन-कौन से पद हैं शामिल?
इनमें सर्वाधिक 3,687 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं. इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) के 2366, इंस्पेक्टर (एक्जामिनर) के 42, एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 340, इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) के 98 और टैक्स असिस्टेंट के 841 पद हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) में 2,421 पद शामिल है. इसमें इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के 595, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के 426 जबकि टैक्स असिस्टेंट के 1400 पद हैं.
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कब होना है पेपर?
इस पदों पर परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से होना है, जो 30 अक्टूबर तक चलेंगे. पेपर का आयोजन कंप्यूटर मोड में अगल-अलग शिफ्ट में किया जाएगा. आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि उम्मीदवार परीक्षा से चार दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.