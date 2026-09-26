scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एग्जाम से पहले छात्रों को झटका! क्या वाकई कम हो गई SSC CGL की सीटें?

SSC CGL 2026 की परीक्षाओं का आयोजन 30 सितंबर से होने वाला है. लेकिन इसके पहले आयोग की ओर से उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगा है. पहले माना जा रहा था कि इस एग्जाम के जरिए 12 हजार पदों पर भर्ती होनी थी लेकिन अब इन टेंटेटिव वैकेंसी की संख्या कम कर दी गई है. 

Advertisement
X
कम हो गई SSC CGL की सीटें.
कम हो गई SSC CGL की सीटें.

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2026 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को आयोग ने तगड़ा झटका दे दिया है. पहले जिन 12,256 पदों पर भर्ती होनी थी, अब उनकी संख्या कम कर दी गई है. दरअसल, मई में जारी हुए नोटिफिकेशन में 12,256 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी लेकिन सितंबर में जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, टेंटेटिव वैकेंसी अब केवल 10,731 पद ही शो हो रहे हैं. ऐसे में आवेदन किए हुए छात्रों के मन में डर पैदा हो गया है. बता दें कि SSC के एग्जाम में वैसे ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं लेकिन पदों की घटती संख्या ने छात्रों को परेशान कर दिया है. वह कह रहे हैं कि सीधे 1525 पदों को कम कर दिया गया है. 

किस कैटेगरी को कितनी सीट? 

सामान्य (UR) – 4,412
ओबीसी (OBC) – 2,772
ईडब्ल्यूएस (EWS) – 1,028
एससी (SC) – 1,715
एसटी (ST) – 804
कुल – 10,731

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Sukhdev Vihar
दिल्ली: रेड लाइट पर ऑटो और ई-रिक्शा को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत
(Representative photo)
नशे में था Air India पायलट, स्विट्जरलैंड से आ रही फ्लाइट से हटाया गया
PM Modi ने सुना भजन, खंजरी बजाते दिखे प्रधानमंत्री
क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था का डर नहीं बचा? देखें विशेष
Rising cases of harassment against women in Bihar, Delhi and Dehradun raise concerns over law and order.
बिहार से दिल्ली तक लड़कियों से छेड़छाड़, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, देखें

यह भी पढ़ें: https://ssc.gov.in/api/attachment/uploads/masterData/NoticeBoards/Tentative_vacancy_CGLE2026_24092026.pdf

कौन-कौन से पद हैं शामिल? 

इनमें सर्वाधिक 3,687 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं. इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) के 2366, इंस्पेक्टर (एक्जामिनर) के 42, एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 340, इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) के 98 और टैक्स असिस्टेंट के 841 पद हैं.  सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) में 2,421 पद शामिल है. इसमें इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के 595, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के 426 जबकि टैक्स असिस्टेंट के 1400 पद हैं. 

यह भी पढ़ें: https://ssc.gov.in/api/attachment/uploads/masterData/NoticeBoards/Notice_of_adv_cgl_2026.pdf

कब होना है पेपर? 

इस पदों पर परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से होना है, जो 30 अक्टूबर तक चलेंगे. पेपर का आयोजन कंप्यूटर मोड में अगल-अलग शिफ्ट में किया जाएगा. आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि उम्मीदवार परीक्षा से चार दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एग्जाम से पहले छात्रों को झटका! क्या वाकई कम हो गई SSC CGL की सीटें? |
    Ketu Gochar 2026: केतु गोचर से चमकेंगे 5 राशियों के सितारे, 71 दिन तक बरसेगा धन |
    Homemade Barley Flour: सेहत के लिए वरदान है जौ का आटा, जानें घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका |
    बिहार के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर प्रशासन |
    CEC के खिलाफ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान बवाल, देखें पंजाब आजतक |
    ब्लैक जेम्स बॉन्ड चलेगा, महिला नहीं! 007 के लिए 'मर्दानगी' इतनी जरूरी क्यों? |
    'सिडनी में इतनी कमाई और इतना खर्च!' भारतीय ने बताया हर महीने का पूरा बजट |
    पिता ने 15 साल के बेटे को खंभे से बांधा, लाठी से मरते दम तक पीटा... चोरी के पैसों को लेकर था विवाद |
    दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, रेड लाइट पर ऑटो और ई-रिक्शा को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत |
    Asian Games में ओमान टीम के अनोखे स्क्वॉड ने रचा इतिहास! प्लेइंग-11 में उतरे एक ही सरनेम के 7 खिलाड़ी
    Advertisement