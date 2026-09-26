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सड़क किनारे है आपके गांव वाली जमीन? क्या वहां दुकानें बनाकर किराए पर दे सकते हैं?

गांव में सड़क किनारे जमीन है और उस पर दुकानें बनाकर किराए पर देने का प्लान है, तो पहले कुछ जरूरी नियम जान लें. जमीन की कैटेगरी, लैंड यूज, सड़क से जुड़े नियम और निर्माण की मंजूरी के बिना सीधे दुकान बनाना परेशानी खड़ी कर सकता है.

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निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी है. ( Photo: ITG)
निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी है. ( Photo: ITG)

गांव में सड़क के किनारे जमीन होना आज के समय में काफी फायदेमंद माना जाता है. खासकर अगर जमीन किसी मुख्य सड़क, बाजार या आने-जाने वाले रास्ते पर है, तो मालिक के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्यों न यहां कुछ दुकानें बनाकर किराए पर दे दी जाए. इससे हर महीने आमदनी भी हो सकती है और जमीन का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है. लेकिन क्या सड़क किनारे मौजूद हर जमीन पर दुकान बनाना और उसे किराए पर देना कानूनी तौर पर सही है? इसका जवाब सीधे हां या ना में नहीं दिया जा सकता. दरअसल, जमीन सड़क के किनारे है, सिर्फ इस वजह से उस पर दुकान बनाने की अनुमति नहीं मिल जाती. दुकान बनाने से पहले जमीन के रिकॉर्ड और उसके इस्तेमाल की स्थिति देखना जरूरी होता है.

सबसे पहले देखें, जमीन किस तरह की है
गांव की जमीन कई तरह की हो सकती है. सरकारी रिकॉर्ड में जमीन खेती, आबादी, आवासीय या किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए दर्ज हो सकती है. अगर आपकी जमीन कृषि यानी खेती की जमीन है, तो उस पर सीधे दुकान या कोई व्यावसायिक इमारत बनाना हर जगह संभव नहीं होता. ऐसी जमीन पर व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू करने से पहले कई राज्यों में जमीन के इस्तेमाल में बदलाव(Land Use Conversion) की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है.

इसका मतलब है कि जिस जमीन का रिकॉर्ड खेती के लिए है, उसे तय नियमों के तहत दूसरे इस्तेमाल के लिए मंजूरी लेनी पड़ सकती है. यह नियम हर राज्य में एक जैसे नहीं होते. इसलिए जमीन किस राज्य और किस स्थानीय क्षेत्र में है, इसके हिसाब से नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.

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सड़क के किनारे होने से क्या फायदा मिलता है?
सड़क के किनारे जमीन होने का सबसे बड़ा फायदा उसकी लोकेशन है. ऐसी जगह दुकान, छोटा ऑफिस, गोदाम या दूसरे बिजनेस शुरु करने की संभावना हो सकती है. लेकिन सड़क के किनारे होना अपने आप में निर्माण की अनुमति नहीं है. कई सड़कों के किनारे निर्माण के लिए कुछ दूरी छोड़ने का नियम होता है. इसे आम भाषा में सेटबैक कहा जाता है. यानी सड़क से बिल्कुल सटाकर दुकान नहीं बनाई जा सकती. कितनी दूरी छोड़नी होगी, यह सड़क की चौड़ाई, सड़क की कैटेगरी और स्थानीय नियमों पर निर्भर कर सकता है.

अगर जमीन किसी बड़े हाईवे या मुख्य मार्ग के किनारे है, तो वहां सामान्य ग्रामीण सड़क की तुलना में अलग नियम लागू हो सकते हैं. इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी है.

दुकान बनाने के लिए सिर्फ जमीन होना काफी नहीं
मान लीजिए जमीन आपकी है और उसके इस्तेमाल को लेकर कोई समस्या नहीं है. इसके बावजूद दुकान बनाने से पहले स्थानीय स्तर पर निर्माण से जुड़े नियमों को देखना होगा. कई जगहों पर नक्शा पास कराने या निर्माण की अनुमति लेने की जरूरत पड़ सकती है. अगर बिना अनुमति के निर्माण कर दिया गया और बाद में वह नियमों के खिलाफ पाया गया, तो परेशानी हो सकती है. इसलिए पहले यह पता करना बेहतर है कि आपकी जमीन पर किस तरह का निर्माण किया जा सकता है और उसके लिए कौन-कौन सी मंजूरी जरूरी है.

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क्या दुकान बनाकर किराए पर दे सकते हैं?
अगर जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक निर्माण के लिए नियमों के मुताबिक मंजूर है और जरूरी अनुमतियां मिल गई हैं, तो दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर देना संभव हो सकता है. लेकिन इसके लिए जमीन के कागजात और निर्माण की कानूनी स्थिति साफ होना जरूरी है. दुकान किराए पर देने के बाद किराएदार के साथ लिखित रेंट एग्रीमेंट बनाना भी जरूरी है. इसमें किराया, सिक्योरिटी, अवधि, बिजली-पानी का खर्च और दुकान के इस्तेमाल से जुड़ी शर्तें साफ लिखी जा सकती हैं.

जॉइंट लैंड है तो मामला अलग हो सकता है
अगर जमीन सिर्फ आपके नाम पर नहीं है, बल्कि परिवार के कई सदस्यों या दूसरे हिस्सेदारों के नाम पर है, तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है. ऐसी जमीन पर अकेले दुकान बनाकर किराए पर देने से पहले हिस्सेदारों के अधिकार और सहमति की स्थिति देखना जरूरी है. बिना उचित सहमति के किया गया निर्माण बाद में विवाद का कारण बन सकता है. इसलिए संयुक्त जमीन के मामले में पहले सभी जरूरी कागजात और हिस्सेदारी की स्थिति साफ कर लेना बेहतर है.

किन कागजों की जांच करनी चाहिए?
दुकान बनाने का फैसला करने से पहले जमीन के खसरा-खतौनी, जमाबंदी या संबंधित भूमि रिकॉर्ड की जांच करें. रिकॉर्ड में जमीन की कैटेगरी क्या है, मालिकाना हक किसके नाम है और जमीन का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए दर्ज है, यह देखना जरूरी है. इसके साथ यह भी पता करें कि जमीन किसी सड़क के लिए प्रस्तावित चौड़ीकरण, सरकारी अधिग्रहण या किसी दूसरे प्रतिबंधित क्षेत्र में तो नहीं आती. स्थानीय प्राधिकरण से निर्माण नियमों की जानकारी लेना भी जरूरी है.

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जल्दबाजी में निर्माण न करें
अगर आपके गांव में सड़क किनारे जमीन है और आप वहां दुकानें बनाकर किराए पर देने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले जमीन के रिकॉर्ड और स्थानीय नियमों की जांच करें. सिर्फ यह देखकर कि आसपास दूसरे लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, अपनी जमीन पर भी वैसा ही निर्माण शुरू न करें. क्योंकि हर जमीन की स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड अलग हो सकता है. सही तरीका यही है कि पहले पता करें कि जमीन पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति है या नहीं, लैंड यूज में बदलाव की जरूरत है या नहीं और निर्माण के लिए कौन-कौन सी मंजूरी लेनी होगी. 

अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव की जमीन की बात कर रहे हैं, तो आम तौर पर ये चीजें देखनी होंगी:

तहसील/राजस्व विभाग- जमीन की कैटेगरी और लैंड यूज की स्थिति पता करने के लिए. अगर कृषि जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करना है, तो भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया लागू हो सकती है.

ग्राम पंचायत या संबंधित स्थानीय निकाय- स्थानीय निर्माण नियम और अनुमति के लिए.

विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण- अगर जमीन किसी डेवलपमेंट ऑथरिटा के क्षेत्र में आती है, तो वहां से नक्शा और निर्माण संबंधी अनुमति की जरूरत पड़ सकती है. 

सड़क का संबंधित विभाग- अगर जमीन हाईवे या किसी प्रमुख सड़क के किनारे है, तो सड़क की कैटेगरी के हिसाब से निर्माण की दूरी, एंट्री/कट और दूसरी शर्तें लागू हो सकती हैं.

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सबसे पहले तहसील में जमीन का खसरा/खतौनी लेकर यह पता करें कि जमीन किस कैटेगरी में दर्ज है और वहां दुकान बनाने के लिए लैंड बदलना पड़ेगा या नहीं. उसके बाद स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से निर्माण की अनुमति की जानकारी लें.

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