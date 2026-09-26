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भारत ने 45वें नंबर की टीम संग किया 'खेला', रयान विलियम्स के गोल से पनामा को बराबरी पर रोका

पनामा के खिलाफ भारत का दमदार प्रदर्शन ब्राजील और उरुग्वे के खिलाफ ब्लॉकबस्टर मुकाबलों के लिए सकारात्मक संकेत है. अब देखना होगा कि ब्राजील और उरुग्वे जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी इसी तरह का प्रदर्शन दोहरा पाते हैं या नहीं.

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भारत ने पनामा के खिलाफ दिखाया दमदार खेल, रयान विलियम्स चमके. (Photo: X@IndianFootball)
भारत ने पनामा के खिलाफ दिखाया दमदार खेल, रयान विलियम्स चमके. (Photo: X@IndianFootball)

भारतीय फुटबॉल टीम ने पनामा के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया. शुक्रवार (25 सितंबर) को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेले गए फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडली में भारत ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन पनामा ने दूसरे हाफ में वापसी करते हुए गोल दागा. अंतत: मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ.

रयान विलियम्स ने 41वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई. पहले हाफ में भारतीय टीम ने कई अच्छे हमले किए और पनामा की डिफेंस लाइन को लगातार चुनौती दी. हालांकि, ब्रेक के बाद मेहमान टीम ने खेल की रफ्तार बढ़ाई और 68वें मिनट में ओमार वेलेंसिया के गोल से स्कोर बराबर कर दिया. फीफा रैंकिंग में भारत फिलहाल 137वें और पनामा 45वें स्थान पर है. रैंकिंग के इस बड़े अंतर के बावजूद भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मुकाबले में आत्मविश्वास दिखाया और कई मौकों पर पनामा के डिफेंस को परेशानी में डाला.

पनामा ने शुरुआती मिनटों में गेंद पर अधिक कब्जा रखा, लेकिन भारतीय डिफेंस काफी संगठित नजर आया. गेंद हासिल करने के बाद भारत तेजी से आक्रमण की ओर बढ़ा. आठवें मिनट में आकाश मिश्रा ने शानदार कट-बैक दिया, जिस पर रयान विलियम्स के पास गोल करने का मौका था, लेकिन वह शॉट नहीं लगा सके. इसके कुछ देर बाद विलियम्स ने एक और प्रयास किया, जो मामूली अंतर से बाहर चला गया.आशिक कुरुनियन ने भी पहले हाफ के बीच में गोल का मौका बनाया, लेकिन उनका शॉट साइड नेटिंग से जा टकराया.

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लगातार दबाव के बाद भारत को 41वें मिनट में सफलता मिली. आकाश मिश्रा ने डिफेंस के पीछे शानदार लंबी गेंद भेजी. विलियम्स ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ रन बनाया और गोलकीपर मार्कोस रेयेस को छकाते हुए गेंद को नेट में डाल दिया. भारत ने हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त बनाए रखी.

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दूसरे हाफ में पनामा ने आक्रामक तेवर दिखाए. भारत के गोलकीपर एवं कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू को लगातार सतर्क रहना पड़ा. उन्होंने 50वें मिनट में जियोवानी हर्बर्ट के प्रयास को शानदार तरीके से रोककर टीम की बढ़त कायम रखी. पनामा को आखिरकार 68वें मिनट में बराबरी मिली. ओमार वेलेंसिया ने बॉक्स के बाहर से जोरदार शॉट लगाया, जो सीधे गोल में चला गया. इसके बाद मेहमान टीम ने बढ़त हासिल करने के लिए दबाव बढ़ाया. पनामा के एक प्रयास में गेंद गोलपोस्ट से भी टकराई, जबकि गुरप्रीत ने एक और महत्वपूर्ण बचाव करके भारत को मुकाबले में बनाए रखा.

स्कोर बराबर होने के बाद भारत ने भी हमले जारी रखे. सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी एडमंड लालरिंदिका के पास पर मनवीर सिंह को देर से गोल करने का बेहतरीन मौका मिला, लेकिन वह उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सके. कॉर्नर मिलने के बाद अभिषेक सिंह टेकचम ने भी गोल की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया. इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ और दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा.

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भारतीय फुटबॉल टीम के लिए इस मुकाबले के बाद चुनौती और बड़ी होने वाली है. टीम अब 3 अक्टूबर को कोलकाता में पांच बार की विश्व चैम्पियन ब्राजील के खिलाफ उतरेगी. इसके बाद 6 अक्टूबर को उसी मैदान पर उसका सामना उरुग्वे से होगा.

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