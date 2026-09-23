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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

बीजेपी ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़, सुनील बंसल को बंगाल-तेलंगाना और विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी मिली है.

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विनोद तावड़े, सुनील बंसल और स्मृति ईरानी को मिली अहम जिम्मेदारियां (फोटो- ITG)
विनोद तावड़े, सुनील बंसल और स्मृति ईरानी को मिली अहम जिम्मेदारियां (फोटो- ITG)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए. वहीं, अगले हफ्ते 3 दिनों की बैंक हड़ताल होने जा रही है. इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 27 सितंबर यानी रविवार को भी बैंक खुले रखने की मंज़ूरी दी. इन खबरों के अलावा, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 23 से 25 नवंबर के बीच भारत की यात्रा पर आएंगे. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ का जिम्मा, विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने लगाई मोहर

बीजेपी ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं. इनमें स्मृति ईरानो को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है. सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया है. वहीं, विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने मोहर लगा दी है. राम माधव अब उत्तराखंड के नए प्रभारी हैं.

सरकार का बड़ा फैसला- इस रविवार देशभर में खुले रहेंगे बैंक, फिर लगातार 3 दिन तक हड़ताल

अगले हफ्ते 3 दिनों की बैंक हड़ताल होने जा रही है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने इसका ऐलान किया है. बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दे रहे हैं. महीने के आखिरी हफ्ते में होने वाली इस हड़ताल के असर को कम करने के लिए RBI ने 27 सितंबर रविवार को भी बैंक खुले रखने की मंज़ूरी दी है. इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी.

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