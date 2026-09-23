Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए. वहीं, अगले हफ्ते 3 दिनों की बैंक हड़ताल होने जा रही है. इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 27 सितंबर यानी रविवार को भी बैंक खुले रखने की मंज़ूरी दी. इन खबरों के अलावा, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 23 से 25 नवंबर के बीच भारत की यात्रा पर आएंगे. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ का जिम्मा, विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने लगाई मोहर



बीजेपी ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं. इनमें स्मृति ईरानो को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है. सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया है. वहीं, विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने मोहर लगा दी है. राम माधव अब उत्तराखंड के नए प्रभारी हैं.

सरकार का बड़ा फैसला- इस रविवार देशभर में खुले रहेंगे बैंक, फिर लगातार 3 दिन तक हड़ताल



अगले हफ्ते 3 दिनों की बैंक हड़ताल होने जा रही है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने इसका ऐलान किया है. बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दे रहे हैं. महीने के आखिरी हफ्ते में होने वाली इस हड़ताल के असर को कम करने के लिए RBI ने 27 सितंबर रविवार को भी बैंक खुले रखने की मंज़ूरी दी है. इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी.

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नेपाल PM बालेन्द्र शाह का भारत दौरा फाइनल, नवंबर में आएंगे दिल्ली



नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं. 23 से 25 नवंबर के बीच शाह की भारत यात्रा प्रस्तावित है. यह उनकी पहली औपचारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी. हालांकि न्यूयॉर्क की मौजूदा यात्रा उनकी पहली विदेश यात्रा है, लेकिन भारत दौरे को पहली औपचारिक द्विपक्षीय यात्रा माना जा रहा है. भारत ने जुलाई में ही शाह को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण दिया था.

ईशान आनंद को मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक बनाया, बसपा में नंबर-2 की दी जिम्मेदारी



उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले BSP सुप्रीमो मायावती ने ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. पार्टी के अंदर उनकी भूमिका अब पहले से ज्यादा अहम हो गई है. ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने को बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव माना जा रहा है. इससे पहले आकाश आनंद के पास पार्टी में अहम जिम्मेदारी थी.

कौन है क‍िम जोंग उन के देश की ल‍िफ्टर, जिसने तोड़ा मीराबाई चानू का सपना, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल



एशियन गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 198 किलोग्राम के टोटल के साथ वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. हालांकि उनसे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी. मीराबाई चानू ने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो उठाकर भारत को 1998 के बाद पहला एशियन गेम्स वेटलिफ्टिंग मेडल दिलाया.

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बिहार में 1,799 पदों पर दारोगा बहाली मुख्य परीक्षा रद्द, आयोग का बड़ा फैसला



बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 1799 पदों के लिए आयोजित दरोगा बहाली मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है. आयोग ने 27 मई 2026 को दो पालियों में हुई परीक्षा को रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है. परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे. अब आयोग ने उनकी मांग पर बड़ा फैसला लिया है.

वायु सेना को मिलेंगे 160 SAT-SAAW बम, जगुआर-Su-30MKI जैसे फाइटर जेट में होंगे तैनात



रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अहम डील साइन की है. इसके तहत वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी SAT-SAAW और संबंधित उपकरण खरीदे जाएंगे. अनुबंध की कुल लागत 810.79 करोड़ रुपये है. SAT-SAAW गाइडेड ग्लाइड बम है, जिसे जगुआर जैसे विमानों से लॉन्च किया जा सकता है.

सस्पेंस खत्म इस बार यहां लगेगी IPL ऑक्शन की मंडी, BCCI का ऐलान...डेट और वेन्यू का हुआ खुलासा!



BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने IPL ऑक्शन को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि इस साल दिसंबर में IPL ऑक्शन गोवा में आयोजित होगा. ऑक्शन की तारीख जल्द सामने आ सकती है. पिछले कुछ सालों से IPL ऑक्शन सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी जैसे विदेशी ठिकानों पर हो रहा था, लेकिन इस बार इसे भारत में ही कराए जाने का फैसला लिया गया है.

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नवादा में चीनी मिल, बेगूसराय में यूनिवर्सिटी... किसान और छात्रों को बिहार सरकार का तोहफा



बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें नवादा में नई चीनी मिल लगाने की मंजूरी देने के साथ ही, पशुपालकों को ब्याज पर 100 फीसदी सब्सिडी देने का भी फैसला किया है. साथ ही बैठक में कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी



दिल्ली सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ऑटो योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो चलवाएगी. इन सभी ऑटो का संचालन और परमिट केवल महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ही आवंटित किया जाएगा. इस पहल से न केवल सुरक्षित परिवहन मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.



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