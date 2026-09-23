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कौन है क‍िम जोंग उन के देश की ल‍िफ्टर, जिसने तोड़ा मीराबाई चानू का सपना, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल

नागोया में एशियन गेम्स के महिला 49 किग्रा वर्ग में मीराबाई चानू ने 198 किलो (88+111) के साथ सिल्वर मेडल जीतकर 28 साल का सूखा खत्म किया. नॉर्थ कोरिया की दो बार की री सॉन्ग गुम ने 215 किलो (94+121) के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड और हैट्रिक पूरा किया.

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जापान के नागोया में एशियन गेम्स में 49kg वेटलिफ्टिंग मह‍िला वर्ग में नॉर्थ कोरिया की गोल्ड मेडलिस्ट री सॉन्ग गुम (बीच में), सिल्वर मेडलिस्ट भारत की मीराबाई चानू (बाएं) और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडोनेशिया की लुलुक डायना ट्राई विजयाना. (Photo: AP)
जापान के नागोया में एशियन गेम्स में 49kg वेटलिफ्टिंग मह‍िला वर्ग में नॉर्थ कोरिया की गोल्ड मेडलिस्ट री सॉन्ग गुम (बीच में), सिल्वर मेडलिस्ट भारत की मीराबाई चानू (बाएं) और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडोनेशिया की लुलुक डायना ट्राई विजयाना. (Photo: AP)

एशियन गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग एरीना में बुधवार को मीराबाई चानू ने आखिरकार वह मेडल हासिल कर लिया जिसका इंतजार सालों से था. महिला 49 किग्रा वर्ग में उन्होंने 198 किलो के टोटल के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया. हालांकि उनसे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी.

स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो उठाकर मीराबाई ने भारत को 1998 के बाद पहला एशियन गेम्स वेटलिफ्टिंग मेडल दिलाया. कर्णम मल्लेश्वरी के ब्रॉन्ज के 28 साल बाद यह उपलब्धि आई है.

टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई का यह सिल्वर उनके कलेक्शन को और खास बना दिया. मीराबाइ्र के पास पहले से ओलंपिक सिल्वर, तीन वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप मेडल (जिसमें एक गोल्ड शामिल), कई कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ चैम्प‍ियनश‍िप खिताब तथा एशियन चैम्प‍ियनश‍िप ब्रॉन्ज मौजूद है.

लेकिन गोल्ड का सपना फिर टूट गया. नॉर्थ कोरिया (नॉर्थ कोर‍िया का मेडल टैली में नाम डेमोक्रेट‍िक पीपल्स र‍िपब्ल‍िक ऑफ कोर‍िया) की दो बार की वर्ल्ड चैम्प‍ियन री सॉन्ग गुम  ने 215 किलो (94 किलो स्नैच + 121 किलो क्लीन एंड जर्क) के साथ गोल्ड मेडल जीता.

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उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए एशियन गेम्स खिताब का हैट्रिक भी पूरा कर लिया. मीराबाई ने स्नैच में शुरुआत 83 किलो से की, फिर 85 और 87 किलो सफलतापूर्वक उठाकर पहले हाफ में तीसरे स्थान पर रहीं. क्लीन एंड जर्क में 111 किलो के बेस्ट लिफ्ट के साथ उन्होंने मेडल पक्का किया.

दो बार पहले निराश होने के बाद आखिरकार एशियन गेम्स मेडल उनके नाम हो गया. लेकिन किम जोंग उन के देश की लिफ्टर ने रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ सपना अधूरा छोड़ दिया.

री सॉन्ग गुम ने कौन से र‍िकॉर्ड बनाए 
नॉर्थ कोरिया की दो बार की विश्व चैम्प‍ियन  री सॉन्ग गुम ने 215 किलो (94 किलो स्नैच + 121 किलो क्लीन एंड जर्क) के साथ गोल्ड मेडल जीता तो जीता ही उन्होंने एक ही दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड (WR), एशियन रिकॉर्ड (AR) और एशियन गेम्स रिकॉर्ड (GR) तीनों अपने नाम कर लिए. उनका यह प्रदर्शन 23 सितंबर 2026 को आइची-नागोया में हुआ. 

 

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