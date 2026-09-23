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स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ का जिम्मा, सुनील बंसल को बंगाल-तेलंगाना, विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने लगाई मोहर

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राज्य प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है. इसमें स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया गया है. सुनील बंसल को बंगाल-तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली है. वहीं विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने मोहर लगा दी है.

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राज्य प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है. इसमें स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया गया है. सुनील बंसल को बंगाल-तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली है. वहीं विनोद तावड़े के यूपी प्रभार पर भी BJP ने मोहर लगा दी है.

इसके अलावा राम माधव उत्तराखंड के नए प्रभारी हैं. वहीं बांसुरी स्वराज सह प्रभारी.

विनय सहस्रबुद्धे को BJP की दिल्ली यूनिट का इंचार्ज बनाया गया. जमयांग नामग्याल और दर्शना जरदोश को को-इंचार्ज बनाया गया.

संजय भाटिया को राजस्थान इंचार्ज बनाया है. कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को-इंचार्ज बनाए गए.

दिए गए दस्तावेज़ (प्रेस विज्ञप्ति) के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की सूची की तालिका इस प्रकार है:

 

क्र. सं. प्रदेश पद नाम
1 अंडमान & निकोबार प्रभारी

श्री जय प्रकाश, दिल्ली
2 अरुणाचल प्रदेश प्रभारी

डॉ. देवेश कुमार, बिहार
3 आंध्र प्रदेश प्रभारी

डॉ. अरविंद भदौरिया
    सह प्रभारी

श्रीमती वनथी श्रीनिवासन
4 असम प्रभारी

श्री मंगल पांडे
    सह प्रभारी

श्रीमती फांग्नोन कोन्याक

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5 बिहार प्रभारी

श्री मनोज टिग्गा
    सह प्रभारी

श्री हरीश द्विवेदी
     

श्रीमती संगीता यादव
6 चंडीगढ़ प्रभारी

श्री रोहन गुप्ता
7 छत्तीसगढ़ प्रभारी

श्री महेंद्र पांडे
    सह प्रभारी

श्रीमती स्मृति ईरानी
8 दादरा नगर हवेली & दमन एवं दीव प्रभारी

श्री सिद्धार्थ शम्भू
    सह प्रभारी

श्रीमती वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
9 दिल्ली प्रभारी

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
     

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल
    सह प्रभारी

श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश
10 गोवा प्रभारी

डॉ. भारती प्रवीण पवार
    सह प्रभारी

श्री अनिल एंटनी
11 गुजरात प्रभारी

श्री तरुण चुघ
     

श्री अजय महावर
    सह प्रभारी

श्रीमती गोमती साई
12 हरियाणा प्रभारी

श्रीमती स्मृति ईरानी
    सह प्रभारी

डॉ. भोला सिंह
13 हिमाचल प्रदेश प्रभारी

श्री श्रीकांत शर्मा
    सह प्रभारी

श्रीमती दर्शाना सिंह
14 जम्मू & कश्मीर प्रभारी

डॉ. सतीश पूनिया
    सह प्रभारी

श्रीमती रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश
     

श्री गजेंद्र पटेल

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15 झारखंड प्रभारी

श्री सौरभ सिंह
    सह प्रभारी

श्रीमती निवेदिता सिंह, बिहार
16 कर्नाटक प्रभारी

श्री हरीश द्विवेदी
    सह प्रभारी

डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
17 केरलम प्रभारी

प्रो. एम. नागराजा
    सह प्रभारी

श्री एम. वेंकटेशन
18 लद्दाख प्रभारी

श्री राजकुमार भाटिया, दिल्ली
19 लक्षद्वीप प्रभारी

श्री जॉर्ज कुरियन
20 मध्य प्रदेश प्रभारी

श्री बिप्लब कुमार देब
    सह प्रभारी

श्रीमती रेखा वर्मा
21 महाराष्ट्र प्रभारी

श्री बैजयंत जय पांडा
     

श्री अमित मालवीय
    सह प्रभारी

श्री सदानंद शेट तनावाडे
     

श्रीमती कमलजीत सहरावत
22 मणिपुर प्रभारी

डॉ. राजदीप रॉय
23 मेघालय प्रभारी

श्री कनाद पुरकायस्थ
    सह प्रभारी

डॉ. नुमल मोमिन, असम
24 मिजोरम प्रभारी

डॉ. भगवत कराड
25 नगालैंड प्रभारी

श्री अनिल एंटनी
26 ओडिशा प्रभारी

श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी
    सह प्रभारी

डॉ. स्वदेश सिंह
27 पुदुचेरी प्रभारी

श्री के. सुरेंद्रन
28 पंजाब प्रभारी

डॉ. सतीश पूनिया
    सह प्रभारी

श्री वीरेंद्र सचदेवा

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श्रीमती (डॉ.) अलका गुर्जर
29 राजस्थान प्रभारी

श्री संजय भाटिया
    सह प्रभारी

श्रीमती कविता पाटीदार
     

श्री कुलजीत चहल
30 सिक्किम प्रभारी

श्री राजू बिस्ता
31 तमिलनाडु प्रभारी

श्री राम माधव
    सह प्रभारी

श्री निर्मल कुमार सुराणा
     

श्रीमती डी. के. अरुणा
32 तेलंगाना प्रभारी

श्री सुनील बंसल
    सह प्रभारी

श्री अभय पाटिल
     

श्रीमती रेखा शर्मा
33 त्रिपुरा प्रभारी

श्री मृगांका देव बर्मन
34 उत्तर प्रदेश प्रभारी

श्री विनोद तावड़े
     

श्री जगदीश पटेल
    सह प्रभारी

श्रीमती मेधा कुलकर्णी
     

डॉ. प्रदीप वर्मा
     

श्री अनंत ओझा
35 उत्तराखंड प्रभारी

श्री राम माधव
     

श्री अरविंद मेनन
    सह प्रभारी

सुश्री बांसुरी स्वराज
36 पश्चिम बंगाल प्रभारी

श्री सुनील बंसल
    सह प्रभारी

श्री लाल सिंह आर्य
     

श्री राजेंद्र सिंह, बिहार
     

श्रीमती पिंकी कुशवाहा, बिहार

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छह नेताओं के पास एक से ज्यादा राज्य

स्मृति ईरानी: छत्तीसगढ़ और हरियाणा की प्रभारी
हरीश द्विवेदी: बिहार और कर्नाटक के प्रभारी
डॉ. सतीश पूनिया: जम्मू-कश्मीर और पंजाब के प्रभारी
राम माधव: तमिलनाडु और उत्तराखंड के प्रभारी
सुनील बंसल: तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्रभारी
अनिल एंटनी: नागालैंड के प्रभारी और गोवा के सह प्रभारी

---- समाप्त ----
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