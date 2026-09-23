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BREAKING: बिहार में 1,799 पदों पर दारोगा बहाली मुख्य परीक्षा रद्द, आयोग का बड़ा फैसला

बिहार के हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर! हंगामे और आपत्तियों के बीच बीपीएसएससी (BPSSC) ने दारोगा बहाली मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है. आयोग ने अभ्यर्थियों से सोशल मीडिया की अफवाहों और दलालों से दूर रहने की सख्त अपील की है... जानिए री-एग्जाम को लेकर क्या है ताजा अपडेट.

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Bihar Police
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बिहार पुलिस में दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने 1,799 पदों के लिए आयोजित की गई मुख्य लिखित परीक्षा को कैंस‍िल कर दिया है.

आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित की गई इस लिखित परीक्षा को रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

अभ्यर्थियों की मांग के आगे झुका आयोग
गौरतलब है कि 27 मई को दो पालियों में परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही 1,799 पदों के लिए मैदान में उतरे अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे थे. अभ्यर्थियों द्वारा उठाए जा रहे सवालों और विवादों के बीच आखिरकार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है.

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि "अपरिहार्य कारणों" से 27 मई को आयोजित दोनों पालियों की मुख्य लिखित परीक्षा को निरस्त किया जाता है.

नई तारीख का इंतजार, दलालों से सावधान रहने की अपील

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परीक्षा रद्द होने के बाद अब लाखों अभ्यर्थियों की नजरें दोबारा होने वाली परीक्षा की तिथियों पर टिक गई हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि री-एग्जाम (Re-Exam) यानी नई लिखित परीक्षा की तारीख की सूचना जल्द ही अलग से जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए केवल BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट ही चेक करते रहें. सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने के बाद फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें.

इसके साथ ही आयोग ने सख्त हिदायत जारी करते हुए अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी दावा करने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहने को कहा है. आयोग ने अपील की है कि यदि किसी को भी सेटिंग या धांधली से जुड़ा कोई संदेह या सूचना मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. बहरहाल, परीक्षा रद्द होने से जहां एक तरफ अभ्यर्थियों की लंबी लड़ाई रंग लाई है, वहीं अब नए सिरे से परीक्षा की तैयारी और सटीक तारीखों के ऐलान का इंतजार शुरू हो गया है.

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