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जिस मां की गोद में खेलती थी, उसी के अधजले शव के पास बैठी मिली डेढ़ साल की बच्ची, SP ने बताई खौफनाक कहानी

बिजनौर के नूरपुर इलाके में गन्ने के खेत के पास महिला का अधजले शव मिला. शव के पास करीब डेढ़ साल की बच्ची बैठी थी. पुलिस के मुताबिक, महिला को आग लगाने के बाद आरोपी की योजना पूरे गन्ने के खेत में आग फैलाने की थी, ताकि महिला के साथ बच्ची की भी मौत हो जाए. खेत नहीं जला, इसलिए बच्ची बच गई

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गन्ने के खेत में मिला महिला का अर्धजला शव. (Photo: Screengrab)
गन्ने के खेत में मिला महिला का अर्धजला शव. (Photo: Screengrab)


बिजनौर के नूरपुर इलाके में बुधवार को गन्ने के खेत के किनारे एक ऐसा मंजर सामने आया, जिसने मौके पर मौजूद लोगों को झकझोर दिया. आलमपुर ऐडवा गांव के पास एक महिला का अधजले शव पड़ा मिला. शव के पास करीब डेढ़ साल की बच्ची बैठी हुई थी. मासूम बच्ची जिंदा थी, लेकिन उसकी मां की मौत हो चुकी थी. इतनी छोटी बच्ची के लिए शायद यह समझ पाना भी मुश्किल था कि उसके सामने उसकी मां अब कभी नहीं उठेगी. एक तरफ महिला का अधजले शव पड़ा था और दूसरी तरफ बच्ची उसी के पास बैठी मिली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. बिजनौर एसपी केके बिश्नोई भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं बच्ची को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

घटना को लेकर बिजनौर एसपी केके बिश्नोई ने मीडिया को शुरुआती जांच की जानकारी दी. एसपी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी व्यक्ति ने पहले महिला को आग लगाई. एसपी ने बताया कि यह घटना गन्ने के खेत में की गई थी. शुरुआती जांच के आधार पर आशंका है कि महिला को आग लगाने के बाद आरोपी की योजना पूरे गन्ने के खेत में आग लगाने की थी. पुलिस के मुताबिक, अगर खेत में आग फैल जाती तो महिला के साथ बच्ची की भी मौत हो सकती थी. हालांकि गन्ने के खेत में आग नहीं लगी. इसी वजह से बच्ची जिंदा बच गई और बाद में महिला के शव के पास बैठी मिली.

मां के पास बैठी रही मासूम, उसे पता ही नहीं क्या हुआ

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इस घटना का सबसे भावुक पहलू यही है कि करीब डेढ़ साल की बच्ची अपनी मां के शव के पास बैठी मिली. महिला का अधजले शव उसके सामने पड़ा था, लेकिन बच्ची शायद यह समझने की स्थिति में नहीं थी कि उसकी मां के साथ क्या हो चुका है.  पुलिस के पहुंचने तक बच्ची शव के पास ही बैठी थी. पुलिस ने उसे वहां से सुरक्षित निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.घटनास्थल पर महिला की मौत और उसके पास मासूम बच्ची के मिलने से पूरा मामला और गंभीर हो गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला कौन थी और वह इस जगह तक कैसे पहुंची.

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पुलिस के अनुसार, मृत महिला की उम्र करीब 25 से 26 साल के आसपास है. अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस टीम महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला कहां की रहने वाली थी. वह गन्ने के खेत तक कैसे पहुंची. उसके साथ कौन था और आखिर उसे आग किसने लगाई.महिला की पहचान नहीं होने के कारण जांच के सामने कई सवाल हैं. पुलिस अब आसपास के इलाकों से जानकारी जुटाकर महिला की पहचान कराने का प्रयास कर रही है.

शुरुआती जांच में सामने आई पुलिस की आशंका के मुताबिक, महिला को आग लगाने के बाद पूरे गन्ने के खेत में आग फैलाने की योजना हो सकती थी. इसका मकसद महिला के साथ बच्ची को भी खत्म करना बताया जा रहा है. हालांकि खेत में आग नहीं लगी. इसी वजह से बच्ची सुरक्षित बच गई. बाद में वह अपनी मां के अधजले शव के पास बैठी मिली. पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि खेत में आग क्यों नहीं लगी और महिला को आग लगाने वाला व्यक्ति कौन था. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

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पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटा रही है. फिलहाल महिला की पहचान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह कौन थी, गन्ने के खेत तक कैसे पहुंची और उसके साथ वहां क्या हुआ. इसके अलावा पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में भी जुटी है, जिसने कथित तौर पर महिला को आग लगाई. शुरुआती जांच में खेत को भी आग के हवाले करने की आशंका सामने आई है.

इस घटना में कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

नूरपुर के आलमपुर ऐडवा गांव के पास मिला महिला का अधजले शव और उसके पास बैठी मासूम बच्ची अब पुलिस जांच का केंद्र है. एक तरफ महिला की पहचान सामने नहीं आई है, वहीं दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह गन्ने के खेत तक किसके साथ पहुंची थी. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है. फिलहाल पुलिस की जांच इसी बात पर टिकी है कि आखिर महिला की पहचान क्या है, उसके साथ क्या हुआ और उसे आग लगाने वाला कौन था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच आगे बढ़ने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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