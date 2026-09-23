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Ganpati Visarjan 2026: 1101 किलो का महालड्डू! विदाई से पहले बप्पा को चढ़ा अनोखा प्रसाद

Ganpati Visarjan 2026: महालड्डू बनाने में करीब 320 किलो बेसन, 260 किलो शक्कर, 320 किलो देसी घी और 61 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया. इसमें पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और केसर के साथ गुलाब जल भी मिलाया गया था. लड्डू को आकर्षक बनाने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगाया गया.

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नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को 1101 किलो का महालड्डू अर्पित किया गया. (Photo: ITG)
नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को 1101 किलो का महालड्डू अर्पित किया गया. (Photo: ITG)

देशभर में गणेश उत्सव की धूम है. प्रसिद्ध मंदिरों और बड़े पंडालों में गणपति जी को लड्डू, मोदक का भोग अर्पित किया जा रहा है. इस बीच नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में आज भगवान गणेश को 1101 किलो का महालड्डू अर्पित किया गया. भक्तों ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद भगवान गणेश को इस विशाल लड्डू का भोग लगाया. गणपति जी को अर्पित किए गए इस महालड्डू को देखने के लिए दूर-दूर से दर्शनाभिलाषी यहां आए.

सूत्रों के मुताबिक, करीब 5 फीट ऊंचे और साढ़े 4 फीट चौड़े इस महालड्डू को तैयार करने में 22 कारीगरों ने लगातार 6 दिनों तक दिन-रात मेहनत की. आयोजकों का कहना है कि लड्डू में बूंदी और सूखे मेवों की कुल 7 परतें लगाकर इसे विशाल गोले का आकार दिया गया था. इस महाभोग को सजाकर गणपति जी के सामने इसे पेश करना भी बड़ी चुनौती थी.

महालड्डू बनाने में करीब 320 किलो बेसन, 260 किलो शक्कर, 320 किलो देसी घी और 61 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया. इसमें पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और केसर के साथ गुलाब जल भी मिलाया गया था. लड्डू को आकर्षक बनाने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगाया गया. फिर लड्डू को सजाने के लिए उस पर पवित्र सतिया बनाया गया. आखिर में लड्डू क ऊपर से श्री गणेशाय नम: लिखा गया और उसे भगवान को अर्पित किया गया.

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विशाल आकार के इस महालड्डू को देखने और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश टेकड़ी मंदिर पहुंचे. इन दिनों भगवान गणेश के मंदिर में जहां देखो, मेला सा सजा हुआ है. हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं. लोग बप्पा को मोदक, लड्डू, दूर्वा आदि अर्पित कर रहे हैं. गणेश उत्सव भी अपने समापन की ओर आ गया है. 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की बिदाई हो जाएगी. इस दिन घरों, मंदिरों और पंडालों में स्थापित गणपति जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा.

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